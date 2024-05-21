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Новини Війна
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Знищено 28 із 29 "Шахедів", - Повітряні сили

Шахеди атакували Україну 21 травня 2024 року

Уночі 21 травня 2024 року війська РФ атакували Україну, запустивши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.

Також зазначалося, що в Одесі вночі лунали вибухи

Автор: 

дрони (4650) Повітряні сили (2613)


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нічого, що ще зараз шахеди літають на Черкащині/Кіровоградщині? головне, статистику викотити "все збили", ну майже все. брехуни, навіщо взагалі це писати?
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21.05.2024 08:25 Відповісти
Не все, а один досяг цілі, на 6 ранку є дані і є дані,що летить з Кіровоградщини на Полтавщину. Так що вас не влаштовує? Що збили?
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21.05.2024 08:43 Відповісти
На Полтавщині в районі Кременчуга в 9 ранку стався вибух. Але це після того як один кружляв 8 по Черкаській і Кіровоградській області.
Дітям в школу. Не знали, йти чи ні. Але говорять, як не дивно, в школу хочеться😊. А не дома бути.
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21.05.2024 12:19 Відповісти
 
 