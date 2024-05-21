Знищено 28 із 29 "Шахедів", - Повітряні сили

Уночі 21 травня 2024 року війська РФ атакували Україну, запустивши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали.

Також зазначалося, що в Одесі вночі лунали вибухи.