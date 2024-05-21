Бельгія підтвердила намір розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Бельгія має намір до кінця червня провести міжурядову конференцію з Києвом щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради Європи у Брюсселі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Лябіб заявила, що Бельгія хоче провести міжурядову конференцію з Україною, а також Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж", - заявила посадовиця.

За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС 25 червня.

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Як відомо, головування Бельгії у Раді Європейського Союзу триватиме до 30 червня 2024 року. 1 липня естафету головування у Раді ЄС перейме Угорщина.

Повідомляється, що лаштунками дипломати ЄС та України "інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів щодо вступу України".

Раніше експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

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