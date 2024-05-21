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Бельгія підтвердила намір розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Бельгія планує розпочати у червні переговори про вступ України до ЄС

Бельгія має намір до кінця червня провести міжурядову конференцію з Києвом щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради Європи у Брюсселі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Лябіб заявила, що Бельгія хоче провести міжурядову конференцію з Україною, а також Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.

"Ми щойно обговорили це з Молдовою. Ми досі віддані тому, щоб організувати цю міжурядову конференцію під час нашого головування до кінця червня. Для Молдови, та для України теж", - заявила посадовиця.

За даними джерел, брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС 25 червня.

Читайте також: ЄС хоче почати офіційні переговори з Україною про вступ у червні, - Politico

Як відомо, головування Бельгії у Раді Європейського Союзу триватиме до 30 червня 2024 року. 1 липня естафету головування у Раді ЄС перейме Угорщина. 

Повідомляється, що лаштунками дипломати ЄС та України "інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів щодо вступу України".

Раніше експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

Читайте також: Прогрес у перемовинах з Україною дуже невеликий, якщо взагалі є, - представник угорського уряду Ковач

Автор: 

Бельгія (409) Угорщина (2266) членство в ЄС (1238) Євросоюз (13359)


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Так ЄС був створений, щоб боротися з американською экономiчною агресiей. Давайте, швидше до ЄС!
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21.05.2024 18:52 Відповісти
Та пиши росiйською, чого ти соромишся?
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21.05.2024 19:31 Відповісти
Лях, згорнись в трубочку.
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21.05.2024 19:40 Відповісти
Куй залізо поки гаряче. НАТО нам не бачити, всі про це знають. Цей шлях можна викреслювати з Конституції, думали не головою, а задом, коли його туди впихали. А ЄС це більш реально може бути, і то не завдяки ще одному запису в Конституції.
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21.05.2024 18:58 Відповісти
Як же ж руснявим ботам підриває пердаки думка, що Україна таки буде в НАТО!

А вона таки буде... і не тільки в НАТО!
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21.05.2024 19:02 Відповісти
Хлопчик у тебе параноя. Сходи до лікаря, хоча в твоєму випадку ... не допоможе.
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21.05.2024 19:47 Відповісти
Це найрозумніше, що руснявий мозок зміг вигадати?

"Нравится, не нравится, а НАТО приближается"!
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21.05.2024 19:49 Відповісти
 
 