Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" не запустив жодної крилатої ракети за своє існування, - Плетенчук

Малий ракетний корабель росіян "Циклон", який Сили оборони України уразили в ніч на 19 травня, не запустив жодної крилатої ракети за час свого існування. Як з’ясувалося, вороже судно було "недоробленим".

Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Плетенчука, російські військові не зробили жодного пострілу з носія крилатих ракет "Циклон", який базувався у тимчасово окупованому Севастополі.

"Він суто технічно не зміг пройти державні випробування. Навіть перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробували, не змогли запустити ракету", - розповів речник командування ВМС ЗСУ.

Плетенчук додав, що навіть після того, як окупанти поставили корабель у стрій, з нього так і не було зроблено жодного запуску ракет. Військовий додав, що фактично цей корабель був "недороблений".

Крім цього, в етері "Радіо Свобода" Плетенчук розповів, що "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті Севастополя. На озброєнні уже знищений корабель мав зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С".

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Знищення Силами оборони України корабля ВМФ Росії "Циклон"

Нагадаємо, що у неділю, 19 травня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сили оборони України могли знищити ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Судно базувалося у тимчасово окупованому Севастополі. Проте ця інформація не мала офіційного підтвердження. Однак у віторок, 21 травня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800.