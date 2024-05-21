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Новини
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Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" не запустив жодної крилатої ракети за своє існування, - Плетенчук

Корабель РФ

Малий ракетний корабель росіян "Циклон", який Сили оборони України уразили в ніч на 19 травня, не запустив жодної крилатої ракети за час свого існування. Як з’ясувалося, вороже судно було "недоробленим".

Про це у коментарі виданню LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Плетенчука, російські військові не зробили жодного пострілу з носія крилатих ракет "Циклон", який базувався у тимчасово окупованому Севастополі.

"Він суто технічно не зміг пройти державні випробування. Навіть перед тим, як поставити в стрій, його два роки випробували, не змогли запустити ракету", - розповів речник командування ВМС ЗСУ.

Плетенчук додав, що навіть після того, як окупанти поставили корабель у стрій, з нього так і не було зроблено жодного запуску ракет. Військовий додав, що фактично цей корабель був "недороблений".

Крім цього, в етері "Радіо Свобода" Плетенчук розповів, що "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті Севастополя. На озброєнні уже знищений корабель мав зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С".

Дивіться також: Чорноморський флот РФ, імовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Знищення Силами оборони України корабля ВМФ Росії "Циклон"

Нагадаємо, що у неділю, 19 травня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сили оборони України могли знищити ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Судно базувалося у тимчасово окупованому Севастополі. Проте ця інформація не мала офіційного підтвердження. Однак у віторок, 21 травня, у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800.

Автор: 

корабель (1612) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (623) знищення (7175) Плетенчук Дмитро (170)


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Топ коментарі
+26
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим"

Як і сама країна-виробник!
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21.05.2024 19:16
+20
Пофіг - це не значить, що його не треба було знищувати!

Слава ЗСУ, що не дали йому цього зробити!
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21.05.2024 19:15
+20
Там не тільки судно,там 87% населення недороблені
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21.05.2024 19:16
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Пофіг - це не значить, що його не треба було знищувати!

Слава ЗСУ, що не дали йому цього зробити!
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21.05.2024 19:15 Відповісти
то цей "циклон" був ще мальчіком
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21.05.2024 21:46 Відповісти
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21.05.2024 21:47 Відповісти
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим"

Як і сама країна-виробник!
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21.05.2024 19:16 Відповісти
,,одоробло,!
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21.05.2024 20:25 Відповісти
Там не тільки судно,там 87% населення недороблені
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21.05.2024 19:16 Відповісти
А в Україні 73 % недороблені
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21.05.2024 19:37 Відповісти
Неправда! 96%
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21.05.2024 20:52 Відповісти
неправда 146%
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23.05.2024 07:41 Відповісти
як мальчик у трусиках...невінаватий...??
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21.05.2024 19:23 Відповісти
Треба було б почекати, коли дороблять? Речник дебілуватий
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21.05.2024 19:26 Відповісти
Та я не думаю, що речник виправдовує ненапад на цю лоханку… Він просто показує, що рашка не така сильна і непереможна як вони там хочуть показати усьому світу.
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21.05.2024 19:40 Відповісти
кацапський корабель був із зайвою хромосомою ...
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21.05.2024 19:30 Відповісти
на "Івановці" проекту 12411, який потопили у січні на Донузлаві, взагалі на місці ракетних шахт був зроблений тренажерний зал для екіпажу.
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21.05.2024 19:30 Відповісти
Якийсь речник недороблений! Що він хотів сказати?
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21.05.2024 19:30 Відповісти
Мабуть, хотів покаятися🫤
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21.05.2024 21:42 Відповісти
наплів такого, шо виходить 2 атакамса зря зрозходували.
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21.05.2024 19:31 Відповісти
Врятували карму корабля.
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21.05.2024 19:35 Відповісти
Як з'ясувалося, вороже судно було "недоробленим".

Доробили
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21.05.2024 19:51 Відповісти
Походу расейский панцирь-с имеет эффективность чуть ниже нуля
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21.05.2024 19:51 Відповісти
Був недороблений і нічого не запустив? Чи варто було на ракети витрачатись?
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21.05.2024 19:54 Відповісти
так циклон потопили, чи ковровец? ЧИ. може, обидва разом?
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21.05.2024 19:54 Відповісти
обана...)))
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21.05.2024 20:23 Відповісти
На кораблі був ЗРК "Панцир-М" - морська версія "Панцир-С".
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21.05.2024 19:59 Відповісти
Вони всі там недороблені.
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21.05.2024 20:01 Відповісти
Пля, а шо "Ковровец"? Уражений, чи помилидися??
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21.05.2024 20:11 Відповісти
Так а за що ж знищили? (сарказм)
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21.05.2024 22:32 Відповісти
Хороший корабель, добре потонув, - не вийобувався! Ще є такі на черзі? АРХ М
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21.05.2024 22:53 Відповісти
После уничтожения этого "недоделанного корыта " , но старались любым способом протолкнут через приемную комисию и поставить на "дежурство " . И писал я что уничтожили не "ковровец " а "циклон " ,он пропал из стоянки за полтора часа после удара ракетами.
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22.05.2024 01:24 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 ВДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК=6+?
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("МИНСК")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("САРАТОВ")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156).

https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/britanska-rozvidka-nazvala-naslidki-vtrati-rosiyeyu-korvetu-ciklon-50421075.html
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23.05.2024 14:36 Відповісти
 
 