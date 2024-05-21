Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну, в якому закликали дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території РФ, а також посилити українські ВПС та ППО.

Лист був опублікований на сайті комітету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після зустрічі з делегацією українських парламентарів конгресмени підкреслили, що для того, щоб Україна могла краще захищатися від Росії, Сполучені Штати повинні дозволити Україні використовувати зброю, яка б дозволила її військовим завдавати ударів по стратегічних цілях на території Росії, навчити додаткових українських пілотів F-16 і посилити системи протиповітряної оборони України.

Зокрема конгресмени закликають:

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Дати Україні право використовувати надану США зброю для нанесення ударів по стратегічних цілях на території Росії за певних обставин

В листі йдеться, що поточна політика адміністрації Байдена обмежує можливості України дати відсіч російським військам під Харковом за допомогою американської зброї.

"Українці не мали змоги захистити себе через поточну політику Адміністрації. Вкрай важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю", - підкреслюють автори листа.

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Розширити програму підготовки пілотів F-16

Конгресмени вважають, що хоча схавлення передачі Україні винищувачів F-16 було "обнадійливим кроком", все ще залишається гостра потреба у значній кількості підготовлених пілотів, які зможуть керувати цими літаками.

"За даними ВПС США, до кінця 2024 року США планують випустити лише 12 пілотів, які пройдуть навчання на F-16. Випустити 12 українських пілотів - це просто недостатньо. Україна перебуває у стані війни, і місця для України мають бути пріоритетними перед іншими іноземними державами", - наголошується в листі.

Посилити допомогу щодо протиповітряної оборони

"Україна продемонструвала здатність перехоплювати значний відсоток російських ракет, випущених на українську територію. Однак російські ракети продовжують падати на великі міські райони, наражаючи на небезпеку значну кількість невинних цивільних осіб та критично важливих об'єктів інфраструктури", - йдеться у зверненні.

Україна запросила 7 батарей "Patriot" захисту великих міських районів.

Конгресмени наголошують: "Останні повідомлення вказують на те, що допомога Україні не надходить в достатній кількості і своєчасно, що погіршує жахливу ситуацію на місцях. Українські офіційні особи висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація є гіршою, ніж будь-коли. Ми просимо вас (Ллойда Остіна - Ред.) співпрацювати з нами для прискорення надходження ресурсів, оскільки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від жорстокого нападу та агресії з боку Росії".

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