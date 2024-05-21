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Група конгресменів закликала Пентагон посилити військову підтримку України щодо ППО, ВПС та ударів по території РФ

Далекобійні ракети ATACMS

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну, в якому закликали дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території РФ, а також посилити українські ВПС та ППО.

Лист був опублікований на сайті комітету, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після зустрічі з делегацією українських парламентарів конгресмени підкреслили, що для того, щоб Україна могла краще захищатися від Росії, Сполучені Штати повинні дозволити Україні використовувати зброю, яка б дозволила її військовим завдавати ударів по стратегічних цілях на території Росії, навчити додаткових українських пілотів F-16 і посилити системи протиповітряної оборони України.

Зокрема конгресмени закликають:

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Дати Україні право використовувати надану США зброю для нанесення ударів по стратегічних цілях на території Росії за певних обставин 

В листі йдеться, що поточна політика адміністрації Байдена обмежує можливості України дати відсіч російським військам під Харковом за допомогою американської зброї.

"Українці не мали змоги захистити себе через поточну політику Адміністрації. Вкрай важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю", - підкреслюють автори листа.

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Розширити програму підготовки пілотів F-16

Конгресмени вважають, що хоча схавлення передачі Україні винищувачів F-16 було "обнадійливим кроком", все ще залишається гостра потреба у значній кількості підготовлених пілотів, які зможуть керувати цими літаками.

"За даними ВПС США, до кінця 2024 року США планують випустити лише 12 пілотів, які пройдуть навчання на F-16. Випустити 12 українських пілотів - це просто недостатньо. Україна перебуває у стані війни, і місця для України мають бути пріоритетними перед іншими іноземними державами", - наголошується в листі.

Посилити допомогу щодо протиповітряної оборони

"Україна продемонструвала здатність перехоплювати значний відсоток російських ракет, випущених на українську територію. Однак російські ракети продовжують падати на великі міські райони, наражаючи на небезпеку значну кількість невинних цивільних осіб та критично важливих об'єктів інфраструктури", - йдеться у зверненні.

Україна запросила 7 батарей "Patriot" захисту великих міських районів. 

Конгресмени наголошують: "Останні повідомлення вказують на те, що допомога Україні не надходить в достатній кількості і своєчасно, що погіршує жахливу ситуацію на місцях. Українські офіційні особи висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація є гіршою, ніж будь-коли. Ми просимо вас (Ллойда Остіна - Ред.) співпрацювати з нами для прискорення надходження ресурсів, оскільки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від жорстокого нападу та агресії з боку Росії".

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Автор: 

Конгрес США (1225) зброя (7443) Пентагон (1417) США (22643) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+6
Этот чернокожиий друг не догоняет ситуацию на фронте, что конгрессмены вынуждены к нему обращаться? Думаю, что вполне понимает. Просто старый Джо не в состоянии воспринимать этот мир без существования в нем гребанной ссср раши. Плюс фсбшная шобла типа салливана и бернса делают свою чёрную работу.
Беда, что от Украины некому с ними по-взрослому общаться. Выбрали дебилы на свою погибель зелёную падаль.
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22.05.2024 01:43
+3
***** решится напасть на страны Балтии только в случае захвата Украины. И рашисты открыто говорят что воевать со странами НАТО они будут именно украинцами. Для етого они и пытаются захватить украинские человеческие и другие ресурсы.
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22.05.2024 00:08
+2
А зачем им "грунт"? Когда/если страна готова/хочет войны, причинам цена 10 копеек за дюжину на ближайшем базаре. Рф вполне может уйти в глухую оборону на украинском фронте и иметь там минимальные потери , одновременно прекратив обстрелы массовые, отвечая только на непосредственную угрозу позициям. Таким образом это будет тот самый мир по нынешней линии фронта, и согласие Украинв на это не нужно. Это вполне может освободить войска для захвата половины Европы и какого нибудь нового договора между остатками НАТО и новым СССР/ОВД.
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21.05.2024 23:55
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рф готує грунт для нападу на країни Балтії. Російська влада вирішила в односторонньому порядку "змінити" морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.https://www.moscowtimes.ru/ 4 часа назад
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21.05.2024 23:19 Відповісти
пупок у клоунов развяжеться,хотя нам єто в +)
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21.05.2024 23:28 Відповісти
А зачем им "грунт"? Когда/если страна готова/хочет войны, причинам цена 10 копеек за дюжину на ближайшем базаре. Рф вполне может уйти в глухую оборону на украинском фронте и иметь там минимальные потери , одновременно прекратив обстрелы массовые, отвечая только на непосредственную угрозу позициям. Таким образом это будет тот самый мир по нынешней линии фронта, и согласие Украинв на это не нужно. Это вполне может освободить войска для захвата половины Европы и какого нибудь нового договора между остатками НАТО и новым СССР/ОВД.
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21.05.2024 23:55 Відповісти
***** решится напасть на страны Балтии только в случае захвата Украины. И рашисты открыто говорят что воевать со странами НАТО они будут именно украинцами. Для етого они и пытаются захватить украинские человеческие и другие ресурсы.
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22.05.2024 00:08 Відповісти
Тоже вариант, я думаю все зависит от позиции Китая. Биться башкой об хороший фронт можно долго, думаю все же проще было бы им закрыть польскую, румынскую границы с Украиной, и ждать пока Украина сама упадёт им в руки без особой войны. А потом отправить украинцев, и поляков и может румын на завоевание Испанией и Италии, что может быть проще чем нынешняя война
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22.05.2024 01:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WaAAmmlMzQI У цьому потужному ролику, який триває 91 секунду, можна побачити, якою буде доля тих, хто зараз ухиляється від служби у ЗСУ у випадку, якщо Україна не встоїть. Він яскраво демонструє те, що очікує у випадку, якщо Кремлю таки вдасться досягнути успіху у своїй так званій "СВО" .

https://24tv.ua/mobilizatsiya-********-lvivskiy-ottsk-sp-video-zaklikaye-do-lav_n2533788
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22.05.2024 10:49 Відповісти
Этот чернокожиий друг не догоняет ситуацию на фронте, что конгрессмены вынуждены к нему обращаться? Думаю, что вполне понимает. Просто старый Джо не в состоянии воспринимать этот мир без существования в нем гребанной ссср раши. Плюс фсбшная шобла типа салливана и бернса делают свою чёрную работу.
Беда, что от Украины некому с ними по-взрослому общаться. Выбрали дебилы на свою погибель зелёную падаль.
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22.05.2024 01:43 Відповісти
То може ми будем купляти в США хаймарси і ракети до них за свої гроші ,щоб потім ті ссиклі не вказували куди з них можна бити,а куди ні?І в них буди виправдання перед рашкою,яку вони так серуть зачіпати
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22.05.2024 02:52 Відповісти
Это намеренная политика и "договорнячок" корумпированного Байдена (недопустить поражения паРашки)!
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22.05.2024 05:09 Відповісти
Щось мені підказує, що американці будуть використовувати "навчання пілотів" для скільки-завгодного затягування передачі літаків F-16. А от коли все таки передадуть, то виявиться, що в кацапстані вже, нарешті, знайшли спосіб протидії цьому виду зброї.
І... ВІЙНА ТРИВАЄ!
Нічого особистого - ПРОСТО БІЗНЕС.
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22.05.2024 09:24 Відповісти
 
 