У сервіс "Військовий асистент" заведено понад 80 стандартизованих рапортів, - Міноборони

Сервіс "Військовий асистент", який має полегшити роботу військовим для формування рапортів, отримав понад 90% позитивних відгуків від користувачів.

Про це розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У "Військовий асистент" заведено понад 80 стандартизованих рапортів, ця робота була проведена разом з Генеральним штабом ЗСУ. Стандартизованість передбачає навіть поля і відступи, які потрібно зробити військовому, формуючи рапорт.

"За квітень ми отримали 51 тисячу завантажень, в травні уже бачимо буде перевищення цього показника. Цей проєкт є частиною більшої системи, над якою зараз працюють IT-спеціалісти Міністерства оборони для запуску системи Армія+, де рапорти взагалі будуть електронні", — сказав заступник міністра оборони.

За словами Гайдера, розробники Міноборони отримали близько 90% позитивних відгуків щодо роботи сервісу.

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