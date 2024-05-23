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Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: Не згоден з політикою уряду Словаччини, зокрема й щодо України

Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: Не згоден з політикою уряду Словаччини, зокрема й щодо України

Юрай Цинтула, якого підозрюють у нападі на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що не хотів вбивати очільника уряду, а лише мав намір "зашкодити здоров’ю". Свій вчинок він пояснив тим, що не згоден з політикою чинного уряду своєї країни.

Про це пише словацьке видання Pravda, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з судовим документом, на допиті Цинтула стверджував, що стріляв у Фіцо, оскільки "не згоден з політикою нинішнього уряду" своєї країни. Зокрема, зі скасуванням Спеціальної прокуратури, тиском на ЗМІ та переслідуванням діячів культури.

Крім цього, чоловіка не влаштовувала і зовнішня політика уряду Фіцо, зокрема й щодо України. На допиті Цинтула говорив, що хотів би, щоб його країна відновила "надання військової допомоги Україні". Він також сказав, що "вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

Підозрюваний у справі замаху на Фіцо сказав, що не хотів вбивати прем'єра, а мав на меті лише поранити його, щоб той не міг продовжувати виконувати свої обов'язки.

Згідно з матеріалами суду, нападник на словацького прем'єра діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

замах (546) Словаччина (1098) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+29
Юрай Цинтула - народний герой Словаччини !

він вчинив "акт прямої дії" відповідно до людських правил та законів
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23.05.2024 20:13
+29
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23.05.2024 20:14
+22
Міняємо пана Юрая на Єрьмака?
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23.05.2024 20:13
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Міняємо пана Юрая на Єрьмака?
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23.05.2024 20:13 Відповісти
Під час обмуну Юрай повинен бути зі зброєю.
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24.05.2024 00:12 Відповісти
Юрай Цинтула - народний герой Словаччини !

він вчинив "акт прямої дії" відповідно до людських правил та законів
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23.05.2024 20:13 Відповісти
Не тільки Словаччини а й України. Справжній бандерівець!
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23.05.2024 21:20 Відповісти
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23.05.2024 20:14 Відповісти
касапи цього не пропустять, знову будуть наїзди стосовно тероризму.
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23.05.2024 20:15 Відповісти
Просто хотів попортити Фіцо шкуру - виишло як виишло
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23.05.2024 20:17 Відповісти
Треба було в голову стріляти.
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23.05.2024 20:19 Відповісти
Невже прихильник "Нічних вовків" Путіна виступив проти заборони Фіцо постачать зброю Україні? Так і крутиться на язиці пропозиція: "Ви або хрест зніміть або труси натягніть!"
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23.05.2024 20:23 Відповісти
Може людина свою думку поміняла - або взагалі не мала ніякого відношення до якихось там вовків ( хтось міг вкид зробить - ось ви стверджуєте шо вас кацапом обзивають а виж не кацап так?). Ну шо Яре продовжете далі свою традицію без змін, чи все таки поміняєте шось в ній ( ну я до до того шо ви б хоч напрямок стрілочки поміняли чи колір) ?
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23.05.2024 20:31 Відповісти
Дід має ліві погляди, тож міг купитись на псевдофашиську риторику позорних вовків
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23.05.2024 20:35 Відповісти
Може і так - просто словаки мені нас нагадують ( в сенсі мають двох сусідів - одного їбанутого іншого здається притомного, ну угорці взагалі вважають шо Братіслава то є їхні землі і якийсь час була їхньою столицею ( в цьому відношенню словакам не пощастило більше ніж нам - Київ ніколи не був столицею кацапстану ), а чехи то ніби поляки для нас - тіко чехам випала нагода створити свою власну державу після першої війни вони одразу "возєдналися" зі словаками з гаслами "одін нарот" ( правда чехам попустило як і полякам - звісно не всім але надержавному рівні поки шо точно попустило - на відміну від угорців з їхньою муйнею про "вялікою мадярію"), а кацапи і раді таку можливість використати - ну тіпа шо вони чиїсь там захисники і "борцуни" з поневолювачами , ось і ведуться всякі людиська на подібне думаючи шо вони шибко вумні і кацапи їх не обдурять ( а швидше всього вони напевно і не знають шо таке домовленості з кацапами і чого вони вартують ці доиовленості).
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23.05.2024 20:52 Відповісти
дід має погляди, які йому скажуть.. всі на користь москви..
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24.05.2024 00:08 Відповісти
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24.05.2024 04:26 Відповісти
Відпустіть чоловіка
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23.05.2024 20:30 Відповісти
вибачитесь і відпустіть
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23.05.2024 21:02 Відповісти
Мені інше цікаво.
Чому б Фіці не вислухати чоловіка і дати те що він хоче? Він по тобі з рушниці, а ти йому переговори, може навіть з даху стрибнуть щоб тому було простіше?
Він же це Україні пропонував, - якась непослідовність...
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23.05.2024 20:31 Відповісти
Пишут про стрелка - одиночку ,а арестовали еще 6-их.Зачем ?
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23.05.2024 20:46 Відповісти
чому не сказав "пу..н х..ло"
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23.05.2024 21:01 Відповісти
Теперь подобные шкуры ( Фицо), будут отрабатывать кремлевские деньги и боятся,даже в спокойной и изнеженной Европе есть Люди которым не всё равно.
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23.05.2024 21:02 Відповісти
Хороша людина Юрай Цинтула
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23.05.2024 21:47 Відповісти
только не точный)
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23.05.2024 22:07 Відповісти
стріляв в бронік спеціально..
сам признався, що намір застрелити фріца не мав!
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24.05.2024 00:11 Відповісти
Це часом не він у Гепу стріляв? )
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24.05.2024 00:15 Відповісти
ну це прикрий збіг обстивин - бути хорошою людиною і законно володіти CZ 75. Саме тому в недемократичних країнах народу мати зброю не дозволяють...
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23.05.2024 21:50 Відповісти
урок демократії, якщо влада забувається що вона і де вона.
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23.05.2024 21:56 Відповісти
+ 100 !!!
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23.05.2024 23:31 Відповісти
не слухайте нападника - він брехун..,
колись працював на комуністичну розвідку, дружив з нічними вовками..
сам напад - провокація..
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24.05.2024 00:06 Відповісти
На редкость категоричная форма импичмента имеет место быть в Словакии.
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24.05.2024 01:57 Відповісти
я все чекав коли заявитсья укр. слід. ФСБ нарешті показало вуха. Ясно що його найняли щоб він стріляв за Україну
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24.05.2024 03:15 Відповісти
ЗАКОН БОГА КАЖЕ: ЯКЩО БИК(СТАДА) буйний(нівечить стадо, в тому числі й зброєю "слово") то його треба скинути в яму та забити камінням, що Юрай і зробив. ПРОВИНИ НЕ ВБАЧАЮ! До речі, в минулій (зношеній) шкурі *****(=Лука, типу апостол, що вчив соплі клеїть, мав поганяло "бик". Чому? Ну а де ви бачили, щоб грішник=ЗЛОЧИНЕЦЬ та був без поганяла? Що ще? То де "Евангеліе від прозваного Христом"="ловця людей" за його підписом? Якщо жер колоски з чужого поля, прокляв смоковицю замість обкопати та полити, створював хазу для того щоб аферистам несли "останні дві лєпти"=ТРУТЕНЬ СВІТУ, то про яку працю=ЗАКОН йде мова? Молодець Ассенізатор світу: - ДОБРЕ ЗЛИВ ГІМНО В ДЖУНГЛІ!!! АРХ М
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24.05.2024 04:35 Відповісти
Єдине справедливе покарання це депортувати Юрая в Угорщину. І не забудьте зброю віддати.
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24.05.2024 11:25 Відповісти
Якби хотів убити - вся обойма пішла б у голову.
А він голову лишив, щоб собака Фіцо подумала.
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24.05.2024 11:51 Відповісти
 
 