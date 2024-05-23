Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: Не згоден з політикою уряду Словаччини, зокрема й щодо України

Юрай Цинтула, якого підозрюють у нападі на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що не хотів вбивати очільника уряду, а лише мав намір "зашкодити здоров’ю". Свій вчинок він пояснив тим, що не згоден з політикою чинного уряду своєї країни.

Про це пише словацьке видання Pravda, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з судовим документом, на допиті Цинтула стверджував, що стріляв у Фіцо, оскільки "не згоден з політикою нинішнього уряду" своєї країни. Зокрема, зі скасуванням Спеціальної прокуратури, тиском на ЗМІ та переслідуванням діячів культури.

Крім цього, чоловіка не влаштовувала і зовнішня політика уряду Фіцо, зокрема й щодо України. На допиті Цинтула говорив, що хотів би, щоб його країна відновила "надання військової допомоги Україні". Він також сказав, що "вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

Підозрюваний у справі замаху на Фіцо сказав, що не хотів вбивати прем'єра, а мав на меті лише поранити його, щоб той не міг продовжувати виконувати свої обов'язки.

Згідно з матеріалами суду, нападник на словацького прем'єра діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.