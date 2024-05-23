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Ультраправі друзі Путіна хочуть зруйнувати Європу, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

У новому скликанні Європарламенту, після виборів у червні, демократичні політсили мають співпрацювати, щоб не дати ультраправим партіям зруйнувати Європейський проєкт.

Про це сьогодні під час дебатів "Eurovision Debate 2024" серед кандидатів на посаду керівника Єврокомісії, що відбулися за участі представників провідних європейських політичних партій, заявила Урсула фон дер Ляєн, яка на цьому заході виступала в якості кандидата від Європейської народної партії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливим є встановити чіткі принципи, з ким з числа членів Європарламенту ми хотіли б співпрацювати. Для цього є три критерії. Перший – вони (політичні сили. – Ред.) мають бути проєвропейськими. Друге – вони мають бути проукраїнськими, що означає, - антипутінськими. І третє - вони мають виступати за верховенство права", - наголосила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що всі провідні політичні сили Європи, що беруть участь у цих виборах, усвідомлюють, що структура та дієздатність нового Європейського парламенту буде залежати від процесу формування політичних груп та міжпартійних об’єднань.

"Якщо ви подивитеся, наприклад, на такі сили як Rassemblement National (Франція. – Ред.), або AFD (Alternative für Deutschland) у Німеччині, Възраждане (Болгарія. – Ред.) або Konfederacja у Польщі – всі вони мають різні імена та різні принципи. Але у всіх них є одна спільна риса: вони всі є друзями Путіна і вони хочуть зруйнувати нашу Європу. Ми не дозволимо, щоб це відбулося", - підкреслила "провідний кандидат" від ЄНП.

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Нагадаємо, 6-9 червня 2024 року в усіх країнах ЄС відбудуться вибори до Європейського парламенту.

Автор: 

вибори (6686) Європарламент (1045) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+9
Так так, фрау, а ще у Европе дууууже багато тіх, кто мріє з ЕС зробити свій халіфат. Ну, то ті, хто у вас не працює а ви іх тримуєте за рахунок корениго населення.
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23.05.2024 21:06
+9
Мудра та справедлива ЖІНКА!!
А Зеля Оманський, все хотів заглянути кудись прутіну…
До цього, у 2014-15 роках, його військомат запрошував це зробити, аж чотири рази, а він, якось дивно, то утікав, то ухилявся, то переховувся…
Ось, яка між ними, непереБорна РІЗНИЦЯ!
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23.05.2024 21:13
+5
Це так, але ідіотська міграційна політика, коли всякі алахакбари встановлюють свої правила в країнах, за рахунок яких живуть сприяють зростанню підтримки ультраправих. Якщо люди отримують притулок - вони мають жити виключно за законами та традиціями тих країн, які їх прийняли, а щось не влаштовує - негайна депортація на батьківщину.
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23.05.2024 21:23
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Так так, фрау, а ще у Европе дууууже багато тіх, кто мріє з ЕС зробити свій халіфат. Ну, то ті, хто у вас не працює а ви іх тримуєте за рахунок корениго населення.
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23.05.2024 21:06 Відповісти
Ніяк ви своїх "занепокоєнь" не позбудетесь.
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23.05.2024 21:09 Відповісти
, яка на цьому заході виступала в якості кандидата від Європейської народної партії, повідомляє

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Європейська народна партія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консерватори , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F християнські демократи ) - найбільше міжпартійне об'єднання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 ЄС - запросило партію «Блок Петра Порошенка» увійти до складу цієї політсили як спостерігача.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-50 [50] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-51 [51]

10 вересня 2019 року було завершене юридичне оформлення статусу спостерігача.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-52 [52] 10 березня 2023 року партія стала асоційованим членом.

Рівно у той рік, коли ЗЕмерзота прийшладо Єрмаковлади в Україні , вони стали асоційованимі з ЄС - партією Порошенко
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23.05.2024 21:32 Відповісти
Мудра та справедлива ЖІНКА!!
А Зеля Оманський, все хотів заглянути кудись прутіну…
До цього, у 2014-15 роках, його військомат запрошував це зробити, аж чотири рази, а він, якось дивно, то утікав, то ухилявся, то переховувся…
Ось, яка між ними, непереБорна РІЗНИЦЯ!
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23.05.2024 21:13 Відповісти
У німців потихеньку прокидається крутий войовничий дух. А орки думали, що вони вже здулися. Орки - вам пізде...ць.
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23.05.2024 21:31 Відповісти
Меркель РОКАМІ!!! була для Німеччини як прокремлівський ЯНУКОВИЧ ДЛЯ УКРАЇНИ , А ЗАРАЗ ЙОГО ПРОДЖОВЖЕННЯ - Вирок Нелохович Нетряпа ОСМАНСЬКИЙ
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23.05.2024 21:35 Відповісти
Якщо Європа буде чесати дупу, все можливо. Європа могла б завдати удар більш значущими санкціями, але не хочуть щоб росія розвалилась, зате путін не церимониться і непроти знищити все і всіх
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23.05.2024 21:19 Відповісти
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23.05.2024 21:22 Відповісти
Це так, але ідіотська міграційна політика, коли всякі алахакбари встановлюють свої правила в країнах, за рахунок яких живуть сприяють зростанню підтримки ультраправих. Якщо люди отримують притулок - вони мають жити виключно за законами та традиціями тих країн, які їх прийняли, а щось не влаштовує - негайна депортація на батьківщину.
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23.05.2024 21:23 Відповісти
я знав одного рассеянєна, борцуна з режимом. доки в нього був статус азюлянта з сібірських бєбєней, расеюшка була ***** та сволочь. коли він таки отримав азюль - вона вже стала сволочь, ну не *****. а коли отримав місцеве громадянство - расеюшка стала вєлікой страной. просто тсцарь на нахароших боярах залетів )) реальна історія.
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23.05.2024 21:44 Відповісти
Емігрантам важко відчувати себе втікачами з помийки от і вигадують собі всіляку фуйню типу "я син вєлікой страни"...
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24.05.2024 00:12 Відповісти
За гарні гроші на яку тільки ***** не підеш
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23.05.2024 21:25 Відповісти
покажіть на них пальцем, та пристидить!
нюнюнюнюню.......
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23.05.2024 21:26 Відповісти
Таке враження що у них служба безпеки так само як і в нас займається фігньою а не безпекою країни.
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23.05.2024 21:32 Відповісти
Ультралевые друзья Фон Дер Ляен уже разрушили Европу, кроме того очень плотно сотрудничали с путиным пытаясь заглянуть ему в опу.
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23.05.2024 22:05 Відповісти
Пані Фон Дер Ляєн, при всій повазі, але ультраліві та просто ліві друзі ***** руйнують Європу вже давно та планомірно і якщо ультраправі фактично не мають реального впливу в ЄС то ліві та "червоні" різних відтінків фактично керують Європою вже десятками років в багатьох країнах ЄС. І ота беззубість та м"якість багатьох країн ЄС до ***** та Московії це саме результат негласного "лівацького" консенсусу куплених москалями європейських еліт та лідерів думок всередині ЄС, які працюють на рашку бо давно підгодовуються з руки кремля.
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23.05.2024 22:20 Відповісти
Невже Захід почав про щось здогадуватись? )
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24.05.2024 00:05 Відповісти
ось це підтримують в Європі праві, ліві, зелені, білі, сині чи червоні?
свинособак підтримують їм подібні..

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24.05.2024 01:37 Відповісти
Всі ультраправі і екстремісти Європи підтримуються росією. росія просуває своїх кандидатів під несвоїми прізвищами в Європарламент. Ось де потрібен контроль до сьомого коліна , якщо Європа хоче зберегти і захистити свою демократію.
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24.05.2024 06:33 Відповісти
Самі європейці руйнують її, відступивши від християнства: содомський гріх вже норма життя, а мусульмани, що сповідують релігію меча, заполонили та будують мечеті
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24.05.2024 07:28 Відповісти
А ваші ліві і ультра ліві злочинці руйнують Європу вже роками перетворюючи її на толерастичну, пацифістську і терпільську субстанцію. Роблячи з населення Європи терпіл і боягузів. Більше того саме ліві і ультра ліві причетні до того що в Європу роками приїжджало різне сміття з Африки і Азії, які не потрібні там від слова взагалі користі з них немає взагалі але ви всеодно їх везете масово
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24.05.2024 08:57 Відповісти
 
 