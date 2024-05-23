Ультраправі друзі Путіна хочуть зруйнувати Європу, - фон дер Ляєн

У новому скликанні Європарламенту, після виборів у червні, демократичні політсили мають співпрацювати, щоб не дати ультраправим партіям зруйнувати Європейський проєкт.

Про це сьогодні під час дебатів "Eurovision Debate 2024" серед кандидатів на посаду керівника Єврокомісії, що відбулися за участі представників провідних європейських політичних партій, заявила Урсула фон дер Ляєн, яка на цьому заході виступала в якості кандидата від Європейської народної партії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливим є встановити чіткі принципи, з ким з числа членів Європарламенту ми хотіли б співпрацювати. Для цього є три критерії. Перший – вони (політичні сили. – Ред.) мають бути проєвропейськими. Друге – вони мають бути проукраїнськими, що означає, - антипутінськими. І третє - вони мають виступати за верховенство права", - наголосила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що всі провідні політичні сили Європи, що беруть участь у цих виборах, усвідомлюють, що структура та дієздатність нового Європейського парламенту буде залежати від процесу формування політичних груп та міжпартійних об’єднань.

"Якщо ви подивитеся, наприклад, на такі сили як Rassemblement National (Франція. – Ред.), або AFD (Alternative für Deutschland) у Німеччині, Възраждане (Болгарія. – Ред.) або Konfederacja у Польщі – всі вони мають різні імена та різні принципи. Але у всіх них є одна спільна риса: вони всі є друзями Путіна і вони хочуть зруйнувати нашу Європу. Ми не дозволимо, щоб це відбулося", - підкреслила "провідний кандидат" від ЄНП.

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Нагадаємо, 6-9 червня 2024 року в усіх країнах ЄС відбудуться вибори до Європейського парламенту.