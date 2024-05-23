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Новини Війна
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Артюх про загрозу для Сумщини: На сьогодні ворог не створив наступальних угруповань

Ворог не має наразі достатньо сил для наступу на Сумщині – Артюх

Наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій у Сумській області.

Про це в етері телемарафону заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Керівник Сумської ОВА відповів на запитання, чи фіксується наразі загроза наступальних дій ворога на Сумщині. Посадовець запевняє, що поки що на Сумському напрямку ворог не має достатньо сил для проведення наступу. Артюх зазначив, що ОВА володіє інформацією, оскільки отримує необхідні дані від Генштабу, від угруповання ЗСУ, яке дислокується на території Сумської області та від прикордонної служби.

"На сьогодні угруповань ворог не створив й поки що у нього не достатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії. Але розуміючи сьогоднішній стан техніки, стан ворожих підрозділів, ми знаємо, що перекинути та сконцентрувати на певних напрямках ворог це може", - сказав чиновник.

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Також очільник Сумської ОВА запевнив, що постійно триває посилення оборонних рубежів.

"Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час з 23-го року Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші... Здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто це взагалі постійні заходи. І нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів продовжуються вже достатній час", - заявив Артюх.

Крім цього, він додав, що Сумщина вивчає досвід подій на Харківщині і "вносить певні рішення щодо підсилення на певних напрямках фортифікаційних оборонних рубежів".

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Раніше Держприкордонслужба повідомляла, що на Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Автор: 

Сумська область (3609)


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Топ коментарі
+21
Мы такую куйню слышим начиная с февраля 2022 г.
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23.05.2024 22:01
+15
Вот прям один в один повторяется история с Харьковской областью... Сил для наступления нет, удары по энергетике, группировки для наступления не обнаружено, а потом бац и пограничные города оккупированы. Но бравые чиновники рапортуют что знали про планы, были готовы...
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23.05.2024 22:04
+9
Чесно?бойові формування не сформовані, а в Вовчанську бої, якраз з тими не сформованими формуваннями, які не сформувалися на Харківському напрямку.
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23.05.2024 22:27
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Мы такую куйню слышим начиная с февраля 2022 г.
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23.05.2024 22:01 Відповісти
а йому не сказали що ******* змінили тактику наступу і використовіють тактичні групи, дрг, та різні +- дрібні вилазки та провокації.
тому він думає, якщо там нема 50-70 к орків то наступу не буде...
а ******* чомусь малою кількісттю зайшли в Вовчанський р-н.
і на відео було видно як підари, пішки, з стволами на плечах, не в руках, йдуть собі вздовж лісопосадки...
а чому???
а тому що знали кудою та як треба йти.
і в 2022му загроз вторгнення не було, для ОПи
для всіх розвідок світу були а для них небуло.
і кругом війну називають війною а не ВС...
і в других країнах вбивають керівників різних рангів з першого або 2-3 разів
а у нас вже 10+ спроб..
от такі ми феноменальні українці всії мастєй
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23.05.2024 22:21 Відповісти
Куйню? Это госполитика такая
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24.05.2024 01:24 Відповісти
Вот прям один в один повторяется история с Харьковской областью... Сил для наступления нет, удары по энергетике, группировки для наступления не обнаружено, а потом бац и пограничные города оккупированы. Но бравые чиновники рапортуют что знали про планы, были готовы...
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23.05.2024 22:04 Відповісти
ооо....
і синегубов, теж таке казав.
навіть, щось копав, хер знає де.
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23.05.2024 22:10 Відповісти
Тюх-тюх-тюх-тюх!
Разгорєлся наш Артюх!
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23.05.2024 22:10 Відповісти
Так сирський мабуть почекає коли створять
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23.05.2024 22:16 Відповісти
Чесно?бойові формування не сформовані, а в Вовчанську бої, якраз з тими не сформованими формуваннями, які не сформувалися на Харківському напрямку.
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23.05.2024 22:27 Відповісти
А кто ж знал. То нанюхаться нада, то видосик записать. А генералы не докладывают! Ну марьяну на них ату!! Она им покажет
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24.05.2024 01:22 Відповісти
То ви ще далі там соплі пожуйте, і буде що й на Харківщині.
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23.05.2024 22:40 Відповісти
Заяви один в один були до останнього і про загрозу наступу на Харків.
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23.05.2024 22:41 Відповісти
Копаємо, як найшвидше!
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23.05.2024 23:29 Відповісти
КОПАЄМО!
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23.05.2024 23:30 Відповісти
уже по Харьковщине пела "прекрасная маркиза"... И мин не оказалось, и Кулеба не явился с батальоном "Лопата"
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24.05.2024 01:20 Відповісти
рашистам не потрібно цього. Їхня мета розтягнути лінію фронту
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24.05.2024 06:00 Відповісти
 
 