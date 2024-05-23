Артюх про загрозу для Сумщини: На сьогодні ворог не створив наступальних угруповань

Наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій у Сумській області.

Про це в етері телемарафону заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.

Керівник Сумської ОВА відповів на запитання, чи фіксується наразі загроза наступальних дій ворога на Сумщині. Посадовець запевняє, що поки що на Сумському напрямку ворог не має достатньо сил для проведення наступу. Артюх зазначив, що ОВА володіє інформацією, оскільки отримує необхідні дані від Генштабу, від угруповання ЗСУ, яке дислокується на території Сумської області та від прикордонної служби.

"На сьогодні угруповань ворог не створив й поки що у нього не достатньо сил для створення угруповань, які могли б вести наступальні дії. Але розуміючи сьогоднішній стан техніки, стан ворожих підрозділів, ми знаємо, що перекинути та сконцентрувати на певних напрямках ворог це може", - сказав чиновник.

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Також очільник Сумської ОВА запевнив, що постійно триває посилення оборонних рубежів.

"Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час з 23-го року Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші... Здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону. Тобто це взагалі постійні заходи. І нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів продовжуються вже достатній час", - заявив Артюх.

Крім цього, він додав, що Сумщина вивчає досвід подій на Харківщині і "вносить певні рішення щодо підсилення на певних напрямках фортифікаційних оборонних рубежів".

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Раніше Держприкордонслужба повідомляла, що на Сумщині останнім часом простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.