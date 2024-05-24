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Новини
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Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Шуфрич переписав гроші на підставну особу та вивіз сім'ю в Угорщину

Колишній депутат Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич на початку повномасштабної війни врятував свої фінансові активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Журналісти дізнались, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

Автор розслідування журналіст УП Михайло Ткач помітив автівку дружини Нестора Шуфрича біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Штофу. За нашими спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

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Зазначається, що біля автівки, якою користується дружина ексрегіонала Катерина Майкова постійно стоїть ще одне авто "Toyota" з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

Розслідувачам вдалось поспілкуватись з угорцем Штофою. Той заявив, що не знайомий з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. А про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним – нічого не знає. Також він не підтверджує, що цей готель зареєстрований на нього. Так само не підтвердив Штофа і те, що на нього зареєстровані низка активів, які раніше належали Шуфричу.

Дружина Шуфрича Майкова відмовилась спілкуватись з журналістам.

Читайте: Журналісти знайшли майно родин українських експосадовців у Дубаї на $30 мільйонів. Про кого йдеться?

Автор: 

Угорщина (2266) розслідування (2269) Шуфрич Нестор (391)


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Топ коментарі
+21
все чики-пики..Беня сидить по договорняку..Шуфрич сидить по договорняку..Хтож їх посадить?..Портнов-Татаров?))))...всі свої люди..
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24.05.2024 01:03
+17
Зеленский вывез семью и переписал активы на подставных лиц! И что?
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24.05.2024 00:41
+14
А чому б не запросити підставну особу до цугундера і не переписати все на НБУ і ЗСУ?
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24.05.2024 00:48
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до актора не маю претензій..
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20.07.2024 12:43 Відповісти
Ну так він же на фото - АКТОР (а не "людина") Він на екрані втілює те що для нього прописано роллю - а не свої власні думки та політичні погляди (Між іншим литовці естонці та латиші доволі високо цінують політичну позицію свого земляка) А от один мій знайомий розповідав що був шокований поведінкою Володимира Конкіна у поїзді Москва-Київ Він же виріс на "Шарапові" - "ідеалі офіцера-фронтовика" у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" А побачив "п"яну гниду" яка погрожувала нашим прикордонникам "карами небесними" та матом їх обклалала коли вони виконували свою роботу по перевірці документів при перетині кордону
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20.07.2024 15:42 Відповісти
все чики-пики..Беня сидить по договорняку..Шуфрич сидить по договорняку..Хтож їх посадить?..Портнов-Татаров?))))...всі свої люди..
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24.05.2024 01:03 Відповісти
Класні ви люди! Вимагаєте демократії Користуєтесь демократичними свободами, які дозволяють вам проти влади "******* безкарно" - а Порошенку ставите у вину відсутність диктаторської політики !
Ви вже "Або труси одягніть - або хреста зніміть"!
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24.05.2024 06:56 Відповісти
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24.05.2024 07:26 Відповісти
Прочитав власний коментар (який написав ще в травні) Рука потяглася поставить лайк А потім глянув на автора і матюкнувся про себе!
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18.07.2024 10:11 Відповісти
Про грошики ніхто з них не забуває: то святе!
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24.05.2024 01:07 Відповісти
Есть ухилянты в Венгрии? Нашли бы и дали по башке киянкой пару раз, сделали бы доброе дело хоть раз. Опять же, есть возможность кардинально улучшить свое материальное положение...
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24.05.2024 01:31 Відповісти
шо ж ти Трампу не дав або тому спікеру ? ))
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24.05.2024 11:17 Відповісти
Это другое
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24.05.2024 12:16 Відповісти
та ні, то саме ))
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24.05.2024 13:44 Відповісти
Яник і ко на рашці.

Медвечук і ко в Мадярщині

Ще б Зе і ко до Ізраїлю і було б шикарно
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24.05.2024 01:37 Відповісти
Ніззя Зе на Батьківщину. Там і без нього таких як він понадміру
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24.05.2024 04:51 Відповісти
Націоналізувати все його майно в Україні! Негайно!
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24.05.2024 02:29 Відповісти
Для цього потрібен національний уряд , а не каганат що утворився з 91 року
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24.05.2024 07:17 Відповісти
Так ти ж цей "каганат" і вибирав!
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24.05.2024 07:21 Відповісти
Шуфрич небитий, як коса неклепана. (с)
А от цікаво: там його хоча б лупцюють?
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24.05.2024 02:42 Відповісти
І ні хто нічого не знав. "Гарні" спец. служби
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24.05.2024 04:30 Відповісти
Все знали, просто дали час не всі ті махінації.
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24.05.2024 09:03 Відповісти
Треба йому на зустріч до ківи
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24.05.2024 05:14 Відповісти
Яка несподіванка в цій країні мрій від довбанних виродків....
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24.05.2024 05:46 Відповісти
Яке жахливе співпадіння: мураєв виїхав з країни під час війни і переписав своє майно на іншого, портнов виїхав з країни під час війни і переписав своє майно на дітей, шлюхрич вивіз своїх діток з країни і переписав своє майно на іншого. Не може такого бути, щоб сама чесна Ze-влада була співучасником цього неподобства.
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24.05.2024 07:22 Відповісти
І наступна влада буде така ж сама.
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24.05.2024 07:40 Відповісти
Гол як сокол - починає життя з чистого аркушу
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24.05.2024 07:39 Відповісти
Давно шуфрича не ******* .
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24.05.2024 07:47 Відповісти
Це називається-"СВОБОДА".🤡😜😄Да ви шо ...цього не може бути....😛😜🤪😝🤡
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24.05.2024 09:11 Відповісти
Зрадникам та агентам кремля при нелегітимному буратінці нічого поганого не буде; погляньте, де зара мертвечук.
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24.05.2024 09:26 Відповісти
и он там не один такой...................................................
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24.05.2024 09:44 Відповісти
вони і заважали, бо мудрий нарід обрав цих тварюк до парламенту!
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24.05.2024 11:19 Відповісти
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