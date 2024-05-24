Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Колишній депутат Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич на початку повномасштабної війни врятував свої фінансові активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Журналісти дізнались, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

Автор розслідування журналіст УП Михайло Ткач помітив автівку дружини Нестора Шуфрича біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Штофу. За нашими спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

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Зазначається, що біля автівки, якою користується дружина ексрегіонала Катерина Майкова постійно стоїть ще одне авто "Toyota" з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

Розслідувачам вдалось поспілкуватись з угорцем Штофою. Той заявив, що не знайомий з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. А про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним – нічого не знає. Також він не підтверджує, що цей готель зареєстрований на нього. Так само не підтвердив Штофа і те, що на нього зареєстровані низка активів, які раніше належали Шуфричу.

Дружина Шуфрича Майкова відмовилась спілкуватись з журналістам.

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