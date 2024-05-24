Суд дозволив ще 50 засудженим проходити військову службу

Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначається, усі клопотання надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)".

Розгляд подань відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відео конференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

"Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними. Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених, у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають", - йдеться в повідомленні суду.

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У пресслужбі суду повідомили, що переважна більшість добровольців - молоді чоловіки, здебільшого засуджені за крадіжки. Під час судових засідань вони заявили, що не мають спеціальних навичок для проходження військової служби, але висловили впевненість, що зможуть їх опанувати досить швидко.

"Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією", - додали у пресслужбі.

Які обмеження?

Також суд встановлює над чоловіками адміністративний нагляд терміном на 1 рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень для умовно-достроково звільнених – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

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Мобілізація засуджених

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

В Мін'юсті підрахували, що 4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт.

За даними Міністерства юстиції, понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію.