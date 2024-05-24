РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан

Побоювання, що Росія здійснить напад на будь-якого члена НАТО, є безпідставними. Війна в Україні, яка триває вже третій рік, показала межі можливостей російських військ.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у традиційному п’ятничному інтерв’ю державному радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Він зазначив, що російські військові "ведуть серйозну і важку війну з українцями".

"Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили", - сказав Орбан.

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За його словами, військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна нападе на НАТО.

"Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі", - наголосив глава угорського уряду.

Орбан додав, що розглядає заяви про загрози Росії напасти на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

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