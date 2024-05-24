РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан
Побоювання, що Росія здійснить напад на будь-якого члена НАТО, є безпідставними. Війна в Україні, яка триває вже третій рік, показала межі можливостей російських військ.
Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у традиційному п’ятничному інтерв’ю державному радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
Він зазначив, що російські військові "ведуть серйозну і важку війну з українцями".
"Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили", - сказав Орбан.
За його словами, військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна нападе на НАТО.
"Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі", - наголосив глава угорського уряду.
Орбан додав, що розглядає заяви про загрози Росії напасти на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.
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Але є одне "НІ". У кацапів 5000+ ядерних ракет.
Здесь рыбу заворачивали.
нє пройдьот - є пані фон Урсула
вона уйобському пройдохє кишки виверне
Одночасно писати, що кацапи це орки, тупі, в них закінчується залізо, тому скоро перемога, західне озброєння краще їхнього, вони 10 років беруть Авдіївку і так далі...
А потім що якщо Україна програє, то вони одразу візьмуть Варшаву, Берлін та Париж за рік.
Тут треба оприділятись.
Мабуть, русня побачила, що Захід таки почав розкочегарювати свій ВПК.
Тому треба розслабити на старті: та ви нє кіпєшітє, ша, ні для кого ми угрози нє прєдставляєм, смотрітє, даже Украіну трєтій год одолєть нє можєм.
Я не вважаю логічним, що росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ.
А якщо всередині ЄС спалахне ісламська революція? Не дарма русня роками накачувала всі країни Європи муслімами.
Довбень. Великою помилкою путена було почати з України. Інакше в тебе вже був би російський паспорт (якщо, звісно, ти його може і так вже маєш)