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Новини Війна
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РФ, яка не може перемогти навіть Україну, навряд чи здатна "проковтнути" Захід. Шанси на це надзвичайно малі, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Побоювання, що Росія здійснить напад на будь-якого члена НАТО, є безпідставними. Війна в Україні, яка триває вже третій рік, показала межі можливостей російських військ.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у традиційному п’ятничному інтерв’ю державному радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Він зазначив, що російські військові "ведуть серйозну і важку війну з українцями".

"Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили", - сказав Орбан.

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За його словами, військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна нападе на НАТО.

"Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі", - наголосив глава угорського уряду.

Орбан додав, що розглядає заяви про загрози Росії напасти на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

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Автор: 

Угорщина (2269) росія (65052) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+29
Навіть Україну? Якби на місті України була мадярщина, то ***** вже давно б її зжер, перетравив та висрав і забув шо така була...
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24.05.2024 12:38
+17
А НАТО готово воевать, защищать себя? Есть сомнения на счет этого...
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24.05.2024 12:37
+16
Орбан хочєт "новічка"?)
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24.05.2024 12:37
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А НАТО готово воевать, защищать себя? Есть сомнения на счет этого...
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24.05.2024 12:37 Відповісти
НАТО може знищити кацапсьу економіку , думаю , десь за тиждень.
Але є одне "НІ". У кацапів 5000+ ядерних ракет.
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24.05.2024 12:56 Відповісти
Не сомневайтесь. У рф нет шансов.
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24.05.2024 13:16 Відповісти
Проковтнути - ні. Але погризти може капітально.
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24.05.2024 12:37 Відповісти
Орбан хочєт "новічка"?)
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24.05.2024 12:37 Відповісти
"А еще он обозвал хутина земляным червяком... "

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24.05.2024 12:55 Відповісти
Він головує з 1.06. у Раді ЄС. Буде її розпускати, срати-мазати, приєднувати рюріковіча гєлєнджикського....
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24.05.2024 12:57 Відповісти
Здесь играем, здесь не играем.
Здесь рыбу заворачивали.

нє пройдьот - є пані фон Урсула
вона уйобському пройдохє кишки виверне
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24.05.2024 15:28 Відповісти
Навіть Україну? Якби на місті України була мадярщина, то ***** вже давно б її зжер, перетравив та висрав і забув шо така була...
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24.05.2024 12:38 Відповісти
він її вже сжер
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24.05.2024 12:40 Відповісти
А зараз висерає через рота орбана
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24.05.2024 12:42 Відповісти
Новые речи для слива в СМИ из кремля пришли ?
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24.05.2024 12:38 Відповісти
ось що куля у фіцо животворяща робить! 😁
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24.05.2024 12:38 Відповісти
Угорщина за три дні??? Х_й там! Дві-три години!
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24.05.2024 12:39 Відповісти
Вітя мабуть зрозумів шо висмоктать з х ... ***** він біль ничого не зможе тому така риторіка пішла?
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24.05.2024 12:40 Відповісти
Яка пішла? Він просто хоче здриснути від колективної відповідальності в НАТО. І хоче наголосити, що Україна й без ЄС справиться, то й підтримувати її нічого.
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24.05.2024 12:51 Відповісти
Якщо Орбан твк говорить значить щось знає...можливо кацаби таки готують десь провокацію...а Китай тим часом відволікає увагу світу ситуацією з Тайванем...
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24.05.2024 12:40 Відповісти
А путлєр у пюрера ....соувпадєніє?
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24.05.2024 12:44 Відповісти
Враховуючи постійні вагання країн НАТО та деструктивні дії таких як Орган та Фіцо, росія легко може наважитися напасти на одну з країн НАТО, яка поближче до самої росії
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24.05.2024 12:41 Відповісти
"Прєткі із-за Волгі"...
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24.05.2024 12:42 Відповісти
і тут, після раїсі і фіцо, орбан зрозумів, що у нього більше нема мети, є тільки шлях. не довгий шлях.
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24.05.2024 12:46 Відповісти
Тим більше аргументів на вихід! Бабло зекономите! З братушками сольйотєсь в єдіном екстазє навєкі!
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24.05.2024 12:47 Відповісти
Так він правий. А в українців якесь роздвоєння особистості.
Одночасно писати, що кацапи це орки, тупі, в них закінчується залізо, тому скоро перемога, західне озброєння краще їхнього, вони 10 років беруть Авдіївку і так далі...
А потім що якщо Україна програє, то вони одразу візьмуть Варшаву, Берлін та Париж за рік.
Тут треба оприділятись.
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24.05.2024 12:48 Відповісти
Якщо ми програєм, то військомати в кацапстані будуть забиті кацапськими добровольцями, а військовопридатні чоловіки в ЄС здриснуть моментально з країни. Навіть у "націоналістичній" Польщі , згідно з опитуванням, готові воювати за свою країну не більше 16%. А Берлін... Про що ви говорите! За трі дня, в реалє. Бєз іроніі.
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24.05.2024 15:13 Відповісти
Авже ж, авже ж.
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24.05.2024 15:45 Відповісти
Куля багато що змінює в голові. Навіть якщо прилетіла в Фіцо.
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24.05.2024 12:50 Відповісти
Орбан жалкує, що кацапія ніяк не може перемогти Україну
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24.05.2024 12:53 Відповісти
Ну, тебе вона б проковтнула, і не помітила би - воно захід, хряк угорський
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24.05.2024 12:54 Відповісти
Без команди таке не тяфкне.
Мабуть, русня побачила, що Захід таки почав розкочегарювати свій ВПК.
Тому треба розслабити на старті: та ви нє кіпєшітє, ша, ні для кого ми угрози нє прєдставляєм, смотрітє, даже Украіну трєтій год одолєть нє можєм.
Я не вважаю логічним, що росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ.
А якщо всередині ЄС спалахне ісламська революція? Не дарма русня роками накачувала всі країни Європи муслімами.
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24.05.2024 12:58 Відповісти
Той випадок коли навіть зламані годинники два рази на добу показують правильний час.
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24.05.2024 12:59 Відповісти
Це що на нього так повпливало?
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24.05.2024 13:01 Відповісти
Скільки років йому було в 1956-му році?
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24.05.2024 13:03 Відповісти
В 56-му його ще й проекті не було.
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24.05.2024 13:23 Відповісти
шо, не допомогли кацапи із великою вугрією?
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24.05.2024 13:06 Відповісти
Навіть Україну...

Довбень. Великою помилкою путена було почати з України. Інакше в тебе вже був би російський паспорт (якщо, звісно, ти його може і так вже маєш)
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24.05.2024 13:07 Відповісти
Плешивий працює в ЄС не з ісламістами,а з правими і нациками,типу Орбана,Лепен,ітп в Німетчині в Польщі,і дійсно з НАТО воювати не буде,але ЄС хоче розвалити з середини.
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24.05.2024 13:08 Відповісти
Орбан не хочет к фицо?)) Видимо пригорает попец. Приходится решить с кем он и кто его защищает.
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24.05.2024 13:13 Відповісти
Удар в спину срущему-в-чемодан!
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24.05.2024 13:25 Відповісти
Це йому Фіно підказав?
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24.05.2024 13:25 Відповісти
...Фіцо
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24.05.2024 13:27 Відповісти
Согласен. Если они не справляются с Украиной, что будет когда они встретятся с современными западными армиями. Всегда вызывало улыбку когда когда кацапскую бомж-армию называли угрозой НАТО.
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24.05.2024 13:29 Відповісти
Улибку. Коли кацапня попре незважаючи на гори своїх трупів на країни Балтії, то улибка швидко зникне. Пошукайте що порекомендувала Естонія своєму цивільному населенню у разі початку захвату країни кацапнею. Відкрито не показувати невдовольство, не сперечатись, не гнівити і в ніякому разі не вдаватись до збройного опору. Тож хто і як буде тримати кацапню?
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24.05.2024 14:40 Відповісти
расхерачат впк кацапов с авиации и на том войне для окопного орчья и закончиться,никто с ними играться в окопные войны аля верден не будет,это только тут 2 обосратая армия шифером танчики облепливает чтобы не с первого а со второго раза фпшка *******,нано технологии аналоговнеты.
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24.05.2024 16:22 Відповісти
Гражданские это не армия. Их надо беречь. Это обязанность каждой цивилизованной страны.
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25.05.2024 08:09 Відповісти
Яка гнида. Фу.
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24.05.2024 13:30 Відповісти
Але наперед ***** не думає і допомагати Україні не хоче. Якщо Україна програє, то за кілька років Європі загрожуватиме вже не російська армія, а по суті "радянська" армія. Тоді йому теж буде здаватися малоймовірним такий напад?
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24.05.2024 13:34 Відповісти
В Угорщині немає письменників? В Україні точно немає.
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24.05.2024 13:47 Відповісти
Для переобувания Орбан уже начал развязывать шнурки...
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24.05.2024 13:48 Відповісти
Тут орбан фактично пинає мордор але висновок - не готуватись до вторгнення кацапів в Європу.
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24.05.2024 13:49 Відповісти
Схоже, орбану не дають спокою фіцині лаври...
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24.05.2024 13:55 Відповісти
Все на Западе это прекрасно знают. Поэтому и не чешутся.
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24.05.2024 14:13 Відповісти
Орбан демагог. Російський гітлер вестиме війну залякуванням. Якщо йому вдасться залякати Захід і примусити здати Україну, то він продовжуватиме залякувати своєю ядерною зброєю і вимагатиме здачі територій, проходів до Калінграда тощо. І так триватиме дотепер, поки гітлер не отримає в морду.
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24.05.2024 14:20 Відповісти
Наш чувак, задів Пупу за живе.
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24.05.2024 14:48 Відповісти
Хамельон. Юла. По другому заговорил.... СЛАВА ЗСУ!
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24.05.2024 14:48 Відповісти
Та да. На початку війни говорили скільки часу кожна з країн може протриматись. Не довго.
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24.05.2024 14:53 Відповісти
так то тв пропагандонского насмотрелись про аналоговнеты,а по факту как была мясной армией так и осталась с воровством и пьянством.даже америкосы офигели как их ********* с прогнозами и иследовании лапотной армии
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24.05.2024 16:25 Відповісти
Орбан зламався. Несіть іншого. Вялічіє Рассєюшкі поправ.
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24.05.2024 15:22 Відповісти
А шо случілось, Орбан? Перевзуваємось наскаку? Боїшся за Фіцо і Раїсьою наступним бути?🤔🤣
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24.05.2024 15:49 Відповісти
орбан захворів на цинтулгію??
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24.05.2024 16:32 Відповісти
Рф Может нато и не захватит, а Венгрию очень быстро и легко, и погонят венгерских мужиков в Российскую армию, убивать своих соседей, как это случилось в лнр и ДНР
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24.05.2024 16:54 Відповісти
Чувак отримав шифрограмму з кремля та черговий фін. транш.
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24.05.2024 17:43 Відповісти
Наразі НАТО є єдиною гарантією безпеки орбанівської Угорщини, як не крути. І орбанівської Словаччини на додачу. Якби не НАТО, пес таки відповів би за слова.
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24.05.2024 22:46 Відповісти
 
 