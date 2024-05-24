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Поширювала російські фейки про "біолабораторії" в Україні й "мережу продажу російськомовних дітей": мешканці Закарпаття повідомлено про підозру

Підозра мешканці Закарпаття за поширення російських фейків

У Закарпатській області правоохоронці викрили жінку, яка розповсюджувала російську пропаганду у соціальних мережах.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканка Закарпаття на своїй сторінці в одній із соціальних мереж поширювала публікації провокативного змісту, здійснюючи психологічний вплив на необмежене коло читачів.

Фейки про "біолабораторії" та "продаж російськомовних дітей"

"Жінка розповсюджувала російські фейки щодо наявності на території нашої держави "біолабораторій із виготовлення біологічної зброї" та "мережі продажу російськомовних дітей", які нібито і призвели до необхідності розпочати "СВО". Також закарпатка публікувала відео, у яких містилися звинувачення, що мирне населення Маріуполя розстрілювали українські військові", - йдеться у повідомленні.

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Що загрожує закарпатці?

Висновки судово-лінгвістичної експертизи підтвердили у постах жінки наявність складу злочину.

Відповідно жительці Берегова повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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Автор: 

пропаганда (2799) підозра (759) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+8
**** шуфрєчя?
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24.05.2024 13:08
+7
І хтось в це вірить, в бойових гусей та комарів, дикі люди..
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24.05.2024 13:10
+5
А цього підараса у вулик кинути не треба?

https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/707443-golova-zakarpatskoi-federatsii-legkoi-atletiki-zasvitivsya-u-olimpiytsi-rf-i-vislovivsya-za-vidokremlennya-zakarpattya Голова Закарпатської федерації легкої атлетики засвітився у олімпійці РФ і висловився за відокремлення Закарпаття
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24.05.2024 13:18
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І що загрожує?
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24.05.2024 13:03 Відповісти
**** шуфрєчя?
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24.05.2024 13:08 Відповісти
Как закарпатье ? Там же патриотично мовное население живет .
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24.05.2024 13:09 Відповісти
А що скажуть ті, хто верещить "на данбасі всі сєпари, хай їх убивають, не шкода". А з Закарпаттям що не так?
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24.05.2024 16:41 Відповісти
І хтось в це вірить, в бойових гусей та комарів, дикі люди..
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24.05.2024 13:10 Відповісти
Вона все переплутала. А насправді у нас працюють мережі вільного продажу біологічної зброї та біолабораторії з виготовлення російськомовних дітей!
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24.05.2024 13:16 Відповісти
А цього підараса у вулик кинути не треба?

https://uzhhorod.rayon.in.ua/news/707443-golova-zakarpatskoi-federatsii-legkoi-atletiki-zasvitivsya-u-olimpiytsi-rf-i-vislovivsya-za-vidokremlennya-zakarpattya Голова Закарпатської федерації легкої атлетики засвітився у олімпійці РФ і висловився за відокремлення Закарпаття
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24.05.2024 13:18 Відповісти
Більше 11 років ведуть московіти війну проти України, а московське лайно в Україні, усіляко намагається допомогти прутіну зробити з України КОЛОНІЮ, як за часів совдепії!

Сівкович з ригоАНАЛАМИ з ВРУ, це теж продовжують робити, і сьогодні!
Бойко із шуфричем, можуть це пояснити, на чергову шоу, у отого заробітчанина в Україні, шустера… Ох і ну ШУСТРИВ він бабла з Українців!..
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24.05.2024 13:24 Відповісти
Ахах.... А зачем этих детей будут покупать?)) чем они лучше других?)) пропаганда - уровня БОГ!
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24.05.2024 13:25 Відповісти
То здайте її в ту біолабораторію для дослідів...
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24.05.2024 13:44 Відповісти
на біо добриво
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24.05.2024 14:02 Відповісти
Самая "недооцененная" область !
Там сепаров и местных и "пересенцев" под легендой хоть греблю гати!
Жаль что сбу и все правительство недееспособные!((
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24.05.2024 16:46 Відповісти
 
 