Поширювала російські фейки про "біолабораторії" в Україні й "мережу продажу російськомовних дітей": мешканці Закарпаття повідомлено про підозру

У Закарпатській області правоохоронці викрили жінку, яка розповсюджувала російську пропаганду у соціальних мережах.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканка Закарпаття на своїй сторінці в одній із соціальних мереж поширювала публікації провокативного змісту, здійснюючи психологічний вплив на необмежене коло читачів.

Фейки про "біолабораторії" та "продаж російськомовних дітей"

"Жінка розповсюджувала російські фейки щодо наявності на території нашої держави "біолабораторій із виготовлення біологічної зброї" та "мережі продажу російськомовних дітей", які нібито і призвели до необхідності розпочати "СВО". Також закарпатка публікувала відео, у яких містилися звинувачення, що мирне населення Маріуполя розстрілювали українські військові", - йдеться у повідомленні.

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Що загрожує закарпатці?

Висновки судово-лінгвістичної експертизи підтвердили у постах жінки наявність складу злочину.

Відповідно жительці Берегова повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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