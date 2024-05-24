Збір 280 тис. грн на обладнання для 1 танкової бригади: Учасники зможуть виграти прапор із автографом Залужного

Перша танкова бригада механізованого батальйону потребує допомоги із придбанням технічного обладнання на 280 тис. грн.

Про це у Facebook повідомив чернігівський волонтер Ігор Хонін, інформує Цензор.НЕТ.

Воїнам потрібні: передатчики, камери, антени, посилювачі, відеоприймач.

Серед учасників збору БО "Благодійний Фонд "Диво Сьогодні" розіграють прапор України із підписом Валерія Залужного.

"Прапор буде розіграно за допомоги функції Монобанк "Розіграш у Банці", серед донатів від 200 грн (наприклад, 1000 грн - 5 шансів)", - додав Хонін.

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Реквізити для допомоги

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