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Удар РФ по друкарні в Харкові: Криміналісти ідентифікували всіх загиблих за зразками ДНК

Криміналісти ідентифікували загиблих внаслідок удару по Харкову 23 травня 2024 року

Правоохоронці встановили особи всіх 7 жертв, які загинули внаслідок ракетного обстрілу РФ харківської типографії 23 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов.

"Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися - це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою. Ще одну її колегу, також машиністку, так само опізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком", - розповів він.

Як зазначається, за зразками ДНК доньок фахівці ідентифікували ще двох працівниць, які на момент удару по друкарні в Харкові були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою.

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Також ще одну жінку опізнали за зразками ДНК рідного брата.

Крім того, криміналісти встановили особу чоловіка, який працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліціянти розшукали в Сумах. І ввечері 23 травня взяли в них аналіз.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.

Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.

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Автор: 

обстріл (28365) Харків (5580) жертви (1791)


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Ви прокляті кацапи на віки 😡
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24.05.2024 14:12 Відповісти
якщо колись, дивлячись, як конає якийсь окупант в муках на нашій землі й в тебе чомусь зворушилось якесь співчуття.... згадай цю типографію та ще багато чого, на вибір..., й все пройде...
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24.05.2024 14:18 Відповісти
Мне не верьте. Я могу оказаться кацапским ботом.
Сами наберите в ГУГЛе сколько длится генетическая экспертиза.
Хотя в военное время и число Π равно 4.
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24.05.2024 16:03 Відповісти
 
 