Генштаб ЗСУ: На фронті за рік кількість FPV-дронів зросла майже вчетверо

Упродовж останнього року на фронті кількість засобів БПЛА літакового типу зросла майже втричі, а кількість засобів типу FPV зросла майже у 4 рази.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися (по — ред.) фактах, то за останній рік кількість засобів БПЛА літакового типу (на фронті — ред.) зросла майже втричі, а кількість засобів типу FPV зросла майже у 4 рази. І ми розуміємо, що це не зупиниться, що це - тенденція, яка розвивається. Тому, зокрема, вміння людей, наших фахівців правильно застосовувати наші засоби, координувати їхню діяльність тощо є дуже важливими", - зазначив він.

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За його словами, безпілотні і роботизовані системи на очах міняють саму парадигму війни. "Відповідно, і ми реагуємо на розвиток систем, які можуть ефективно протидіяти цим засобам - мова йде про засоби радіоелектронної і кіберборотьби", - заявив Павленко.

Окремо керівник Головного управління РЕБ Генштабу поінформував, що в Україні вже створені системи ситуаційної обізнаності, які дають можливість, у тому числі, розуміти, де знаходяться засоби противника, де знаходяться свої засоби, виявляти ворожі дрони тощо.

Полковник сказав, що керівництво ЗСУ приділяє дуже велику увагу розвитку радіоелектронної боротьби — зокрема, зростає кількість відповідних підрозділів.

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"Введено додатковий курс підготовки з радіоелектронної та кіберборотьби для нефахівців, щоб наші військовослужбовці мали як мінімум базові знання щодо електромагнітного спектру, електронних засобів, як це все функціонує, а також - розуміли базові питання кібергігієни і кіберзахисту. Тобто, щоб вони розуміли загрози, які несуть у собі всі сучасні електронні засоби", - зазначив він.