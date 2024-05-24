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Новини Війна
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Генштаб ЗСУ: На фронті за рік кількість FPV-дронів зросла майже вчетверо

FPV-дрон

Упродовж останнього року на фронті кількість засобів БПЛА літакового типу зросла майже втричі, а кількість засобів типу FPV зросла майже у 4 рази.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися (по — ред.) фактах, то за останній рік кількість засобів БПЛА літакового типу (на фронті — ред.) зросла майже втричі, а кількість засобів типу FPV зросла майже у 4 рази. І ми розуміємо, що це не зупиниться, що це - тенденція, яка розвивається. Тому, зокрема, вміння людей, наших фахівців правильно застосовувати наші засоби, координувати їхню діяльність тощо є дуже важливими", - зазначив він.

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За його словами, безпілотні і роботизовані системи на очах міняють саму парадигму війни. "Відповідно, і ми реагуємо на розвиток систем, які можуть ефективно протидіяти цим засобам - мова йде про засоби радіоелектронної і кіберборотьби", - заявив Павленко.

Окремо керівник Головного управління РЕБ Генштабу поінформував, що в Україні вже створені системи ситуаційної обізнаності, які дають можливість, у тому числі, розуміти, де знаходяться засоби противника, де знаходяться свої засоби, виявляти ворожі дрони тощо.

Полковник сказав, що керівництво ЗСУ приділяє дуже велику увагу розвитку радіоелектронної боротьби — зокрема, зростає кількість відповідних підрозділів.

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"Введено додатковий курс підготовки з радіоелектронної та кіберборотьби для нефахівців, щоб наші військовослужбовці мали як мінімум базові знання щодо електромагнітного спектру, електронних засобів, як це все функціонує, а також - розуміли базові питання кібергігієни і кіберзахисту. Тобто, щоб вони розуміли загрози, які несуть у собі всі сучасні електронні засоби", - зазначив він.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) fpv-дрон (108)


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Топ коментарі
+5
Там один небритий ******** щось казав про 1 млн.дронів .
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24.05.2024 18:54
+3
А мало бути в десятеро за 40 мод. Грн. Чи може знову не вистачило?
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24.05.2024 18:40
+3
Не розумію у 4 разі відносно чого?
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24.05.2024 19:12
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Цікаво населення лідірує в постачанні чи ті хто повинен їх постачати до Війська?
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24.05.2024 18:29 Відповісти
А мало бути в десятеро за 40 мод. Грн. Чи може знову не вистачило?
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24.05.2024 18:40 Відповісти
передостаннього року держава закупила тільки один. а минулого року аж 4! але якщо порівнювати з останнім передвоєнним роком - 2013м, коли жодного не закупили, то це потужний крок!
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24.05.2024 18:41 Відповісти
Там один небритий ******** щось казав про 1 млн.дронів .
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24.05.2024 18:54 Відповісти
Там все небритые и шо интересно - все пи*доболы.
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24.05.2024 18:59 Відповісти
Не розумію у 4 разі відносно чого?
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24.05.2024 19:12 Відповісти
Як завжди - з 1913 роком.
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24.05.2024 23:06 Відповісти
Підрахуї срані у 4 відносно 4...
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24.05.2024 19:15 Відповісти
Тільки це все донорські дрони.
Сатаненко, Притула, порох, навіть кличко.
(Інші волонтери разом).
А де ж дрони від держави?
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24.05.2024 19:16 Відповісти
Не кизди!
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24.05.2024 19:39 Відповісти
Коротше - який відсоток від обіцяного у цьому році мілліона дронів вже посталено у військо?

Бо дві третини зборів у волонтерів як були, так і залишаються на дрони!
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24.05.2024 19:53 Відповісти
Про що пан Іван Павленко верзе?Дронів стало більше в 4 рази порівняно з тими,що були в нього на весіллі?От як вірити інформації з Генерального штабу?
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24.05.2024 20:20 Відповісти
завдяки волонтерам
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24.05.2024 21:51 Відповісти
Генштаб, а дозвольте спитати, яким боком ви до цього маєте стосунок? Вихвалятися народними дронами багато навіть нештучного інтелекту не треба
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24.05.2024 22:56 Відповісти
 
 