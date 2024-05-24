УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5082 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 189 25

Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на поточній лінії фронту: диктатор РФ намагається зірвати саміт миру

Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на поточній лінії фронту

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував появу у ЗМІ інформації про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України на поточній лінії фронту та почати перемовини. Дипломат переконаний, що наразі Путін не має жодного бажання припиняти агресію щодо нашої країни.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку очільника МЗС України, Росія поширює фальшиві повідомлення про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти нашої держави, щоб зірвати Глобальний саміт миру. Він, як відомо, запланований на червень у Швейцарії.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - заявив керівник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба переконаний, що наразі керманич РФ не збирається припиняти повномасштабну агресію проти України. Він зауважив, що в той час, як у ЗМІ з'являються повідомлення про нібито готовність РФ до припинення війни, російські війська продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками.

Політик додав, що "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити Путіна обрати мир, а не війну".

Читайте також: Важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, - Зеленський

За словами Кулеби, саме тому так важливо, щоб на дводенній конференції у Швейцарії "були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу".

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що раніше видання Reuters із посиланням на чотири російські джерела повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню. Видання зазначає, що керманич Росії нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.

Читайте також: Саме Путін вирішив продовжувати війну в Україні. Він не готовий до миру, - Макрон

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

путін володимир (23785) Кулеба Дмитро (3604) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Пишуть що наші хлопці пішли у наступ під Харковом 🙏
показати весь коментар
24.05.2024 18:36
+5
Трошки iсторїї. Ще одне нагадування про переговори і договори з Росією, і чим вони закінчуються....
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Чим закінчились перемовини з росіює для Ічкерії та особисто для Джохара Дудаєва всі ми знаємо.
показати весь коментар
24.05.2024 19:02
+3
Він не саміт хоче зірвати, він окуповані території хоче легалізувати. І щоб світ їх визнав за мордором.
показати весь коментар
24.05.2024 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть що наші хлопці пішли у наступ під Харковом 🙏
показати весь коментар
24.05.2024 18:36 Відповісти
А посилання можна?
показати весь коментар
24.05.2024 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jdM0D6KY-aA&ab_channel=Espreso.TV Ловіть
показати весь коментар
24.05.2024 18:47 Відповісти
посилання на марафон?
показати весь коментар
24.05.2024 18:50 Відповісти
на Експерессо
показати весь коментар
24.05.2024 18:50 Відповісти
Ну це несерйозно.
показати весь коментар
24.05.2024 18:51 Відповісти
только лишние смерти, несопоставимы по ресурсам
показати весь коментар
24.05.2024 19:27 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2024 18:41 Відповісти
"Ну, на «нєт» так і йоршика нєт."
показати весь коментар
24.05.2024 18:57 Відповісти
Так Путин тоже за мир. Прям ваш брат по разуму.
показати весь коментар
24.05.2024 18:47 Відповісти
Балабол. І це не тільки про Путіна ...
показати весь коментар
24.05.2024 18:48 Відповісти
Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - заявив дипломат.

Угу , розкається ,віддасть всі території, заплатитьрепарації і піде під трибунал ....
показати весь коментар
24.05.2024 18:51 Відповісти
А як він може саміт зірвати, якщо окупація чужих земель - вона і в Африці окупація?
показати весь коментар
24.05.2024 18:52 Відповісти
ваш ссяміт ніщо не зупинить, навіть якщо ніхто не прийде ссятимите в очі й далі
показати весь коментар
24.05.2024 18:55 Відповісти
Він не саміт хоче зірвати, він окуповані території хоче легалізувати. І щоб світ їх визнав за мордором.
показати весь коментар
24.05.2024 18:56 Відповісти
Зробимо перерву для кацапів - буде чергова зміна конституції рф. Для розширення територій: Полтавська, Харківська, Сумська.
показати весь коментар
24.05.2024 19:02 Відповісти
Трошки iсторїї. Ще одне нагадування про переговори і договори з Росією, і чим вони закінчуються....
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Чим закінчились перемовини з росіює для Ічкерії та особисто для Джохара Дудаєва всі ми знаємо.
показати весь коментар
24.05.2024 19:02 Відповісти
Саміт без США Китаю - це - а побалакати
показати весь коментар
24.05.2024 19:13 Відповісти
Як можна зірвати ніщо де мова буде ні про що?
показати весь коментар
24.05.2024 19:16 Відповісти
Чого вони не заявляють (зеленскіє жабенятки) ЩО ВОНИ ОЧІКУЮТЬ ВІД саміту конкретно ? Стоп війні або біла ганчірка ***** ? А відповідь проста: очікування не можна оголошувати, бо у разі відсутності результату ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ українському народу: куди бабло закопали, бісові діти ?
показати весь коментар
24.05.2024 19:18 Відповісти
Політик додав, що "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити Путіна обрати мир, а не війну".

============
Як? Ну засудять його і виявлять глибоку стурбованість. І що? Куйлу стане соромно і він виведе звідусіль війська?
показати весь коментар
24.05.2024 19:20 Відповісти
Цей саміт - чергова нагода для усіляких бюрократів скататися до Швейцарії на пару днів, щоб знову закликати, підтримати та занепокоїтись. А наш випускатель потужних відосіків з шоблою продають це нам як величайшу перемогу.
показати весь коментар
24.05.2024 19:23 Відповісти
А чего его срывать? Не, пусть сами обосрутся со своими мимарандумами об пустой болтовне.
показати весь коментар
24.05.2024 20:08 Відповісти
Ще один стратег- кульбеба!!!
показати весь коментар
24.05.2024 23:22 Відповісти
 
 