Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на поточній лінії фронту: диктатор РФ намагається зірвати саміт миру

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував появу у ЗМІ інформації про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України на поточній лінії фронту та почати перемовини. Дипломат переконаний, що наразі Путін не має жодного бажання припиняти агресію щодо нашої країни.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку очільника МЗС України, Росія поширює фальшиві повідомлення про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти нашої держави, щоб зірвати Глобальний саміт миру. Він, як відомо, запланований на червень у Швейцарії.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - заявив керівник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба переконаний, що наразі керманич РФ не збирається припиняти повномасштабну агресію проти України. Він зауважив, що в той час, як у ЗМІ з'являються повідомлення про нібито готовність РФ до припинення війни, російські війська продовжують атакувати Україну ракетами та безпілотниками.

Політик додав, що "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити Путіна обрати мир, а не війну".

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За словами Кулеби, саме тому так важливо, щоб на дводенній конференції у Швейцарії "були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу".

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що раніше видання Reuters із посиланням на чотири російські джерела повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню. Видання зазначає, що керманич Росії нібито готовий зупинити війну в Україні шляхом договору про припинення вогню та, нібито, визнанням поточних ліній фронту.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.