США не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Держдепартамент

США не очікують рішень на саміті НАТО у Вашингтоні в липні щодо запрошення України до членства в Альянсі.

Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО, але ми думаємо, що буде суттєва демонстрація підтримки України – у той час, як вона докладає зусиль, щоби перемогти у війні", - зауважив представник Держдепу.

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Він уточнив, що йдеться про послідовну підтримку НАТО у розбудові майбутніх Збройних сил України, а також у проведенні реформ, необхідних для того, щоби вона могла приєднатися до ЄС та "якомога швидше перейти міст до членства в НАТО".

Нагадаємо, 9-10 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Очікується, що ситуація навколо вторгнення Росії в Україну стане однією з головних фокусів уваги на зустрічі в столиці США.