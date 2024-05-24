США не очікують, що Україна отримає запрошення до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні, - Держдепартамент
США не очікують рішень на саміті НАТО у Вашингтоні в липні щодо запрошення України до членства в Альянсі.
Про це заявив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО, але ми думаємо, що буде суттєва демонстрація підтримки України – у той час, як вона докладає зусиль, щоби перемогти у війні", - зауважив представник Держдепу.
Він уточнив, що йдеться про послідовну підтримку НАТО у розбудові майбутніх Збройних сил України, а також у проведенні реформ, необхідних для того, щоби вона могла приєднатися до ЄС та "якомога швидше перейти міст до членства в НАТО".
Нагадаємо, 9-10 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Очікується, що ситуація навколо вторгнення Росії в Україну стане однією з головних фокусів уваги на зустрічі в столиці США.
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- А звідки ти знаєш?
- Бо я не дам!
- Чому?
- Бо ми не дамо їм перейти міст, щоб дістатися місця, де ми тримаємо їжу!
Словом, США тут ні до чого
Хіба США просто якийсь статист у НАТО?
Смішно. І сумно за те, як наддержава перетворилася на якусь "албанію".
І це означає: путіне, можеш не хвилюватися --вбивай, вбивай, вбивай!
Мабуть штати такого не очікували. Вони ж все перевіряють. І здається мені у них великі питання до влади і їхніх родин. Ну проілюструю наш бомонд. З такими в НАТО не візьмуть.
Сівкович з мертвечуком і деркачем!!! Сміються над цим…
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Є результати, в ухилянта простроченого…
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