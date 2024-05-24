Впродовж дня на Сумщині зафіксували 204 вибухи: ворог атакував 12 громад області з різного озброєння

Упродовж дня 24 травня російські загарбники здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього зафіксували 204 вибухи на території низки громад області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог із різного озброєння обстріляв 12 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Миропільська громада: упродовж дня тут окупанти били з мінометів та артилерії;

Краснопільська громада: тут ворог також обстрілював з мінометів та артилерії;

Юнаківська громада: зафіксовано мінометні обстріли;

Есманьська громада: ворог бив з мінометів, а також атакував FPV-дроном;

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії;

Білопільська громада: рашисти били з артилерії, атакували FPV-дроном та скинули боєприпаси типу ВОГ з БПЛА;

Великописарівська громада: загарбники били з мінометів та артилерії;

Річківська громада: ворог атакував FPV-дроном;

Шалигинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл;

Територію Зноб-Новгородської громади ворог обстріляв з РСЗВ "Град";

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл;

На Хотінську громаду окупанти скинули 3 міни.

Ситуація на Сумщині

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано. Однак ворог щодня обстрілює прикордоння Сумщини. Раніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій на Сумщині.