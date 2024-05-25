Удар РФ по друкарні в Харкові: стали відомі імена загиблих працівників типографії. ФОТО

Внаслідок удару Росії по друкарні у Харкові загинули сім працівників типографії "Фактор-Друк".

Про це повідомили на підприємстві Printing house FactorDruk, передає Цензор.НЕТ.

"23 травня назавжди закарбується в історії типографії "Фактор-Друк" як трагічна дата. Внаслідок удару російських ракет загинули 7 працівників підприємства, іще 22 особи отримали травми різного ступеню. Ракета влучила у центр великого цеху, з 4 тисяч квадратних метрів зруйновано більше тисячі, пошкоджено обладнання, знищено понад 45 тисяч примірників книг. Наразі роботу підприємства зупинено.

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До російського збройного вторгнення на друкарні працювало понад 450 робітників. Колектив підприємства завжди був немов велика родина, де цінують кожного, і завжди готові прийти на допомогу. Ми пишалися тим, що на підприємстві працюють сімейні династії, що чимало фахівців, відомих у друкарській спільноті, професійно зростали саме у нас. Трагічна загибель сімох наших колег стала для нас непоправною втратою.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Назавжди пам’ятаймо їх.

Храпіна Тетяна, друкар-теснильник

Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини

Риженко Світлана, брошуровальник

Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів

Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів

Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини

Шило Дмитро, брошуровальник", - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat.