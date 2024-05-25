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Удар РФ по друкарні в Харкові: стали відомі імена загиблих працівників типографії. ФОТО

Внаслідок удару Росії по друкарні у Харкові загинули сім працівників типографії "Фактор-Друк".

Про це повідомили на підприємстві Printing house FactorDruk, передає Цензор.НЕТ.

"23 травня назавжди закарбується в історії типографії "Фактор-Друк" як трагічна дата. Внаслідок удару російських ракет загинули 7 працівників підприємства, іще 22 особи отримали травми різного ступеню. Ракета влучила у центр великого цеху, з 4 тисяч квадратних метрів зруйновано більше тисячі, пошкоджено обладнання, знищено понад 45 тисяч примірників книг. Наразі роботу підприємства зупинено.

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До російського збройного вторгнення на друкарні працювало понад 450 робітників. Колектив підприємства завжди був немов велика родина, де цінують кожного, і завжди готові прийти на допомогу. Ми пишалися тим, що на підприємстві працюють сімейні династії, що чимало фахівців, відомих у друкарській спільноті, професійно зростали саме у нас. Трагічна загибель сімох наших колег стала для нас непоправною втратою.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Назавжди пам’ятаймо їх.

Храпіна Тетяна, друкар-теснильник

Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини

Риженко Світлана, брошуровальник

Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів

Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів

Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини

Шило Дмитро, брошуровальник", - йдеться у повідомленні.

Жертви ракетного удару Росії по типографії у Харкові
Типографія Фактор-Друк про загиблих працівників

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) жертви (1791) видавнича справа (50) друк (35)


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Топ коментарі
+30
Баран, в Харкові прилітає і без тривог і за лічені сенкуди після. Йди вчи глобус
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25.05.2024 00:16
+14
Я не психотерапевт.
Але отим "обуреним", які замість звинувачувати ворога-вбивцю, шукають вихід своєму страху, пишуть "чому Харків не евакуюють", "чому вони там працювали", "чому не в укритті", "чому під час тривоги" і будь-що завгодно,
я вам скажу: ви пишете будь-яку х..ню, бо вам лячно. Лячно звинувачувати винного, і ви звинувачуєте будь-кого, кого не страшно. Ви такі ж як кацапи: вам простіше звинувачувати непричтеного, ніж визнавати причину і ненавидіти справжнє зло.
Коли і якщо в ваші міста прийде руський мир, такі потвори як ви будете звинувачувати нацистів, україномовних і всіх хто не хотів йти на компроміс.
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25.05.2024 01:48
+13
А в Україні є влада ?
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25.05.2024 00:18
Коментувати
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Чому влада не евакуює з Харкова наукові інститути, вищі навчальні заклади, підприємства в більш безпечні регіони. Зелені виродки! Просіть гроші в дружніх країн на евакуацію! Чи ви тільки рахуєте трупи?
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25.05.2024 00:10 Відповісти
А в Україні є влада ?
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25.05.2024 00:18 Відповісти
а зачем это делать? в Харькове около 30-40 вузов, плюс много мелких колледжей, пту. Вывозить кого? студентов, которых нет? или преподавательский состав, который будет висеть на шее и его нужно содержать и делать дотации? тут простых людей ещё не всех эвакуировали из приграничья, а Вы про универы. Где они будут преподавать? в деревне в полтавской области? и главное кому они это будут делать? Ладно если бы это были ракетостроительные вузы или вузы ядерного синтеза с хорошим составом, мед вузы, с этим согласен,
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25.05.2024 00:51 Відповісти
а чим вам не подобається село в Полтавській області ?
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25.05.2024 02:35 Відповісти
деревня нравится всем, но это не масштаб уровня университета, юридически, наверно вуз останется в Харькове, но сам состав частично перейдёт в другие целые вузы, или в объединение из вузов, и те кто там остался в Украине скорей будут преподавать онлайн, т.к. там не будет помещений и самих студентов. И опять же каков сейчас спрос на образование, и кол-во студентов, нам сейчас так нужны аудит и менеджмент? и в таких же объёмах как до войны? дальше додумывайте сами.
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26.05.2024 01:02 Відповісти
враховуючи що вся Україна прострілюється ракетами, "село в області" - можливо найбезпечнший куток для вуза, тай не тільки

коли проїжджав Лівермор в Каліфорнії, то враження було село-селом а там національна лабораторія, де займаються термоядерним синтезом ; чи та ж сама Пасадена, де ракети проєктують в JPL - американці можуть жити в селі, а проєктувати XXII ст. - ну такі вже смаки.
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26.05.2024 01:56 Відповісти
Це так і працює агентура ФСБ в Україні! Викидаючи лайно зради..
Гадить, де її ще не спіймали УКРАЇНЦІ!! Страдательні, ви наші….
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25.05.2024 08:13 Відповісти
не могу знать природу тех кто создаёт и пишет сообщения на цензоре, и как их администрируют, но иногда так могут писать только питерские "пид*расы" со своих ботоферм, и сразу про зраду и неньку, это очень похожий подчерк, когда к примеру на выборах президента Украины стравливают аудиторию нескольких кандидатов, делают вбросы, группы в контакте, которые целенаправлено пишут посты на определённые темы, так поступаю только "пид*расы" обычно или мы не запоминаем то что нам показывают и то что мы читаем?
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26.05.2024 01:10 Відповісти
И что люди делали в цеху во время воздушной тревоги? Людям запрещено уходить с рабочего места? А если так, то есть вопросы к организации производства и ответственным лицам? Но как всегда же будет. Никто не виноват.
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25.05.2024 00:11 Відповісти
Баран, в Харкові прилітає і без тривог і за лічені сенкуди після. Йди вчи глобус
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25.05.2024 00:16 Відповісти
Завдання цього Іванця виключно попис тіть. За це йому гроші в рублях платять.
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25.05.2024 01:09 Відповісти
Не зможе. Бо на глобусі в нього натягнута сова.
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25.05.2024 01:20 Відповісти
Тривоги там постійно. А іноді буває, що приліт через хвилину або в момент тривоги. Тобто, людина вибігає з дому і дорогою до сховища падає снаряд
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25.05.2024 00:27 Відповісти
Люді работалі. Уяви собі. Минулого разу вибухи застали нас з "ненацька" ще до оголошення повітряної тривоги. 40 км до підорів...не Харків.
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25.05.2024 00:32 Відповісти
Подоляк вкотре пробив дно. Донедавна він ще набирав тупуватих ПТУ-шників. Тепер - тебе взяв. Тебе, ваня, навіть з ПТУ вигнали б за ідіотизм.
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25.05.2024 01:24 Відповісти
Те що пише цей - це виправдовування ракетного,терористичного удару,це називається глорифікація представників зброєних формувань РФ,стаття 436-2.так як ЦЕНЗОР є одним з найпопулярніших медійних ресурсів в Україні,то до цього пана,частина 2 статті 436-2, має застосовуватись через частину 3 (поширення матеріалів,в яких міститься виправдовування,з використанням ЗМІ)-це від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.P.S: глорифікація-це підслідність СБУ,але воно в нас дуже заняте,ганяється за журналістами-розслідувачами і підглядає в шпаринку за голими дівчатами в спальнях готельних номерів(сарказм).
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25.05.2024 03:22 Відповісти
Тупий бот.
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25.05.2024 08:48 Відповісти
В Харкові зараз тривога може тривати і 5 і більше годин поспіль..
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25.05.2024 00:16 Відповісти
Може яка лицемірна тупа ***** зарюмсає "Булгакава із рук виривают"?
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25.05.2024 00:26 Відповісти
Не тут.
І не зараз.
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25.05.2024 01:27 Відповісти
Звинувачувати в гибелі друкарів потрібно виключно українську владу. Ну а кого ж ще? Не ***** ж.
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25.05.2024 01:12 Відповісти
Я не психотерапевт.
Але отим "обуреним", які замість звинувачувати ворога-вбивцю, шукають вихід своєму страху, пишуть "чому Харків не евакуюють", "чому вони там працювали", "чому не в укритті", "чому під час тривоги" і будь-що завгодно,
я вам скажу: ви пишете будь-яку х..ню, бо вам лячно. Лячно звинувачувати винного, і ви звинувачуєте будь-кого, кого не страшно. Ви такі ж як кацапи: вам простіше звинувачувати непричтеного, ніж визнавати причину і ненавидіти справжнє зло.
Коли і якщо в ваші міста прийде руський мир, такі потвори як ви будете звинувачувати нацистів, україномовних і всіх хто не хотів йти на компроміс.
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25.05.2024 01:48 Відповісти
Їм не лячно. Такі вимоги в методичці. Що казати, як реагувати. Потім пиво на гонорар. Яка різниця на кого працюєш онлайн. Раніше їх називали зеленосракими. Зараз вони ж antigreenи.
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25.05.2024 02:09 Відповісти
Пане Ігор,цілком розділяю ваше обурення,але це не психотерапевти ними мають займатись,те що ви виділили в лапки,в своєму дописі,як цитати-це глорифікація зброєних сил РФ(ст.436-2 ККУ),ними СБУ має займатись,бо глорифікація-це їх підслідність.
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25.05.2024 03:51 Відповісти
Поки не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни, - поки таке відбуватиметься по наростаючій. Стабільно в Україні працює лише марафон і команда по штампуванню відосіків із зеленським.Та ще сотні тисяч поліціянтів замість воювати на фронті ганяють на іномарках, шманають багажники і штрафують. Усе решту нашій т.з. "владі" - по...
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25.05.2024 09:57 Відповісти
https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-zhenshchinu-kotoraya-podterlas-f-184187/ua/ Чергова "какая разница" в Одесі...вагітна п'яна самка серед біла дня насерила на алеї Героїв і підтерлася державним прапором...+ВІДЕО вибачення
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25.05.2024 10:06 Відповісти
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25.05.2024 12:35 Відповісти
Американці своєю забороною бити по території кацапії зв'язують нам руки, а їх спонукають вбивати українців безнаказано. Або ти Великий, або мілкий-чмошний.
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25.05.2024 15:12 Відповісти
 
 