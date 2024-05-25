"Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ "

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи не варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні", — сказав Столтенберг. "Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться на Харківщині , поблизу кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії, дуже ускладнює їм оборону".

Столтенберг не очікує, що наступ на Харківщині призведе до прориву Росії. "Вони продовжуватимуть тиснути й продовжуватимуть отримувати певні незначні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки", — вважає генсек НАТО.

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Столтенберг також розкритикував європейських членів НАТО за недостатню допомогу Україні: "Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів", — сказав він. "Ми не бачили нічого близького".