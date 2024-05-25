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Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

"Настав час, щоб союзники подумали, чи не варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні", — сказав Столтенберг. "Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться на Харківщині , поблизу кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії, дуже ускладнює їм оборону".

Столтенберг не очікує, що наступ на Харківщині призведе до прориву Росії. "Вони продовжуватимуть тиснути  й продовжуватимуть отримувати певні незначні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки", — вважає генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг

Столтенберг також розкритикував європейських членів НАТО за недостатню допомогу Україні: "Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів", — сказав він. "Ми не бачили нічого близького".

Автор: 

НАТО (6436) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+4
тіпа того. Дивлячись на цей цирк зі сторони, ніяк не можу зрозуміти - хто кому ********, чи то саливон єрмаку, чи то єрмак саливону...
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25.05.2024 01:57
+3
а саливон проти.
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25.05.2024 01:01
+3
Наша людина. Значить скоро ми будемо в НАТО.
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25.05.2024 01:03
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а саливон проти.
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25.05.2024 01:01 Відповісти
Тот который по паспорту Жека Селиванов?
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25.05.2024 01:17 Відповісти
тіпа того. Дивлячись на цей цирк зі сторони, ніяк не можу зрозуміти - хто кому ********, чи то саливон єрмаку, чи то єрмак саливону...
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25.05.2024 01:57 Відповісти
як верблюдам але нарешті доходить і до керівників НАТО
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25.05.2024 05:53 Відповісти
Може таки роздупляться ?
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25.05.2024 06:38 Відповісти
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25.05.2024 07:40 Відповісти
Наша людина. Значить скоро ми будемо в НАТО.
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25.05.2024 01:03 Відповісти
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25.05.2024 05:39 Відповісти
Розовые пони такие розовые.
Если б не кровь и пот тысяч патриотов , с двустволками и бутылками шедшие встречать врага, вам бы там в Эвросоюзик 25 миллионов беженцев уже б привалило, через любые ограды!
Неужели так трудно поднатужится и перевесить баланс в пользу Правого дела, совсем не рискуя своими гражданами и территориями!?
П.с. чую я, после войны самым популярным запросом будет "отказаться от всех долгов" забить болт на Повесточку и прочие вывихи младодемократов Сытого-Пресытого запада
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25.05.2024 01:14 Відповісти
Селіванов сказав ні - значить ні .
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25.05.2024 01:19 Відповісти
"Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ "
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25.05.2024 02:32 Відповісти
https://t.me/kremlin_secrets Кремлевская табакерка

Герасимов пока не готов стрелять по войскам НАТО. А в Москве ходят странные слухи о переносе столицы

Запад, скорее всего, даст киевскому режиму разрешение бить своим оружием по территориям России, которые он не считает Украиной (напомним, сейчас оружием НАТО, в частности американским, обстреливают Крым и новые регионы нашей страны). Такие перспективы серьезно беспокоят многих в Москве.

«Маша Захарова, вы помните, https://t.me/bbbreaking/181175 кричала , что мы готовы стрелять по британским военным объектам, в том числе за пределами Украины. На деле все не так гладко. Многие военные, включая Герасимова, категорически против того, чтобы бить по любым военным объектам НАТО. Уточню и не буду скрывать: к таким ударам мы готовимся. Но военные говорят, что пока Москва не готова к масштабным обстрелам, которыми нам могут ответить. И считают, что конфликт с НАТО лучше начинать, скажем так, не сейчас (https://t.me/kremlin_secrets/3996 мы писали об этом , - ред.). Так что есть опасения, что западные ракеты к нам прилетят со стороны Украины. А ответить именно сейчас сложно», - признался нам высокопоставленный источник в Кремле.

Генерал из окружения Герасимова эти опасения подтвердил и высказал надежду на то, что «эскалация пока не выйдет за рамки СВО». О войне с НАТО он говорить отказался. Но заметил, что глава Генштаба на фоне всех угроз обеспокоен разбалансированностью армии в связи с https://t.me/kremlin_secrets/4138 арестами генералов .

При этом на фоне растущей угрозы обострения конфликта с НАТО участились разговоры о возможном временном переносе столицы из Москвы. Напомним, о таком переносе говорили еще в 2022 году. Тогда https://t.me/kremlin_secrets/3742 Сергей Шойгу предлагал ударить по Украине ядерным оружием, был возможен серьезный ответ Запада.

https://t.me/kremlin_secrets/4047 Разговоры о переносе столицы с новой силой начались в мае этого года, когда обострились наши отношения с британцами и другими странами НАТО. И сейчас обеспокоенность насчет того, что будет с Москвой, растет.

«Я бы перенес столицу. Есть варианты, но я вам их не раскрою, чтобы враги не узнали. Все свои мысли по этому поводу я изложил Владимиру Владимировичу, он обещал подумать. А Минобороны я, кстати, перенес бы в Севастополь. Пусть знают, как работать в условиях войны. Эту позицию я также до президента донес», - сказал нам источник в Кремле, близкий к Владимиру Путину.

Отметим, что новые слухи о возможном переносе столицы появились среди представителей наших элит несколько недель назад. Этот факт нам подтвердили сразу несколько источников. Причем называются как правдоподобные варианты временной столицы (Казань, Ярославль), так и странные версии, в которые лично нам сложно поверить. Например, о том, что столица России будет перенесена во Владивосток.
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25.05.2024 05:20 Відповісти
Клоуни після першого же удару, вони отримають реальні санкції і тоді точно їм прийдеться випускати ракети та беспілотники з пральних машинок.... А Китай який може втратити ринок штатів, швидко обернеться в другу сторону...

А що буде з орківським ППО не маючим аналогів уже бачимо в Криму те саме буде і при протистоянні Су35 з Ф22 та Ф35... А без авіації та ППО... мясом тепер не повоююєш....
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25.05.2024 09:09 Відповісти
Офіційно продати Україні зброю за символічну ціну 1 $, купленою зброєю можна бити куди завгодно.
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25.05.2024 06:59 Відповісти
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25.05.2024 07:43 Відповісти
На пітьмі - тривожно:







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25.05.2024 07:48 Відповісти
"Загоризонтна" РЛС "Читає" всю територію України і частину Центральної Європи Надіюся - вже "баньки повибивали" І надовго Написали - відновлення забере 2-4 роки
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25.05.2024 09:16 Відповісти
Столтенберг не очікує, що наступ на Харківщині призведе до прориву Росії.
Да, просто до знищення харківщини, збитків на мільярди доларів і тисяч смертей, але то ж смерті українців, їх не жалко.
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25.05.2024 09:31 Відповісти
 
 