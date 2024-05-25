Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
"Настав час, щоб союзники подумали, чи не варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони пожертвували Україні", — сказав Столтенберг. "Особливо зараз, коли багато бойових дій точаться на Харківщині , поблизу кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії, дуже ускладнює їм оборону".
Столтенберг не очікує, що наступ на Харківщині призведе до прориву Росії. "Вони продовжуватимуть тиснути й продовжуватимуть отримувати певні незначні позиції, і вони готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки", — вважає генсек НАТО.
Столтенберг також розкритикував європейських членів НАТО за недостатню допомогу Україні: "Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів", — сказав він. "Ми не бачили нічого близького".
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Если б не кровь и пот тысяч патриотов , с двустволками и бутылками шедшие встречать врага, вам бы там в Эвросоюзик 25 миллионов беженцев уже б привалило, через любые ограды!
Неужели так трудно поднатужится и перевесить баланс в пользу Правого дела, совсем не рискуя своими гражданами и территориями!?
П.с. чую я, после войны самым популярным запросом будет "отказаться от всех долгов" забить болт на Повесточку и прочие вывихи младодемократов Сытого-Пресытого запада
Герасимов пока не готов стрелять по войскам НАТО. А в Москве ходят странные слухи о переносе столицы
Запад, скорее всего, даст киевскому режиму разрешение бить своим оружием по территориям России, которые он не считает Украиной (напомним, сейчас оружием НАТО, в частности американским, обстреливают Крым и новые регионы нашей страны). Такие перспективы серьезно беспокоят многих в Москве.
«Маша Захарова, вы помните, https://t.me/bbbreaking/181175 кричала , что мы готовы стрелять по британским военным объектам, в том числе за пределами Украины. На деле все не так гладко. Многие военные, включая Герасимова, категорически против того, чтобы бить по любым военным объектам НАТО. Уточню и не буду скрывать: к таким ударам мы готовимся. Но военные говорят, что пока Москва не готова к масштабным обстрелам, которыми нам могут ответить. И считают, что конфликт с НАТО лучше начинать, скажем так, не сейчас (https://t.me/kremlin_secrets/3996 мы писали об этом , - ред.). Так что есть опасения, что западные ракеты к нам прилетят со стороны Украины. А ответить именно сейчас сложно», - признался нам высокопоставленный источник в Кремле.
Генерал из окружения Герасимова эти опасения подтвердил и высказал надежду на то, что «эскалация пока не выйдет за рамки СВО». О войне с НАТО он говорить отказался. Но заметил, что глава Генштаба на фоне всех угроз обеспокоен разбалансированностью армии в связи с https://t.me/kremlin_secrets/4138 арестами генералов .
При этом на фоне растущей угрозы обострения конфликта с НАТО участились разговоры о возможном временном переносе столицы из Москвы. Напомним, о таком переносе говорили еще в 2022 году. Тогда https://t.me/kremlin_secrets/3742 Сергей Шойгу предлагал ударить по Украине ядерным оружием, был возможен серьезный ответ Запада.
https://t.me/kremlin_secrets/4047 Разговоры о переносе столицы с новой силой начались в мае этого года, когда обострились наши отношения с британцами и другими странами НАТО. И сейчас обеспокоенность насчет того, что будет с Москвой, растет.
«Я бы перенес столицу. Есть варианты, но я вам их не раскрою, чтобы враги не узнали. Все свои мысли по этому поводу я изложил Владимиру Владимировичу, он обещал подумать. А Минобороны я, кстати, перенес бы в Севастополь. Пусть знают, как работать в условиях войны. Эту позицию я также до президента донес», - сказал нам источник в Кремле, близкий к Владимиру Путину.
Отметим, что новые слухи о возможном переносе столицы появились среди представителей наших элит несколько недель назад. Этот факт нам подтвердили сразу несколько источников. Причем называются как правдоподобные варианты временной столицы (Казань, Ярославль), так и странные версии, в которые лично нам сложно поверить. Например, о том, что столица России будет перенесена во Владивосток.
А що буде з орківським ППО не маючим аналогів уже бачимо в Криму те саме буде і при протистоянні Су35 з Ф22 та Ф35... А без авіації та ППО... мясом тепер не повоююєш....
Да, просто до знищення харківщини, збитків на мільярди доларів і тисяч смертей, але то ж смерті українців, їх не жалко.