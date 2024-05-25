Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) учаснику вертолітних місій до заблокованого Маріуполя Олександру Клепікову. ВІДЕО+ФОТО

Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно українському бійцю, сержанту ГУР МО зі Сімферополя Олександру Клепікову, який брав участь у вертолітних місіях під час блокади Маріуполя у 2022 року. Його борт збили окупанти.

Відповідна петиція була зареєстрована 9 квітня на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо про Олександра Клепікова?





Як зазначається, уродженець Сімферополя Олександр Клепіков на позивний Борян був учасником Революції Гідності, спротиву окупації Криму 2013-2014 років, морським піхотинцем 1 ОБМП (Феодосія) і добровольцем першого складу новоствореного у 2014-му батальйону "Азов".

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був учасником бойових дій на сході. Брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році, в боях за Новий Світ, Гранітне, Водяне, Гнутове, Талаківка, Піски. Відзначився під час штурмів Марʼїнки, першої та другої операції у Широкино в 2015 році. За це був відзначений державними нагородами.

Повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року "Борян" зустрів в Миколаєві та одразу вступив до ЗСУ. Брав участь у відбитті атак росіян на підступах до Миколаєва з Херсонського напряму та диверсійних операціях в Миколаївській області.

У березні 2022 року разом з побратимом сержантом Гавриленко Іваном Михайловичем (кавалер Ордену "За Мужність") у складі 10-го загону ГУР МО України боронив Київщину. Він брав участь в засадних та диверсійних діях в тилу російської армії.

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Вильоти до Маріупольського гарнізону

"Після блокади Маріуполя, Олександр Клепіков разом з побратимами сержантом Гавриленкоv Іваном та капітаном Боровицьким Назаром (Герой України посмертно) у складі екіпажу гелікоптерів Мі-24/Мі-8 неодноразово здійснювали безпрецедентні та вкрай небезпечні вильоти до Маріупольського гарнізону, оточеного ворогом заводу "Азовсталь". На їхньому рахунку перші успішні авіа-прориви з підкріпленням, медикаментами, засобами зв’язку, озброєнням та врятовані життя важкопоранених", — йдеться у тексті петиції.

5 квітня 2022 року Олександр Клепіков у складі групи евакуації летів на допомогу гелікоптеру, який повертався з Маріуполя і подав сигнал SOS після підбиття росіянами. Борт Клепікова окупанти також збили, внаслідок чого він загинув.

Нагороди героя

Посмертно воїн був нагороджений почесною відзнакою "За оборону Миколаєва" розпорядженням Миколаївського міського голови від 26 вересня 2023 року, а також орденом "За мужність" ІІІ ступеня указом президента України від 24 серпня 2023 року.

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