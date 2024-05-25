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Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) учаснику вертолітних місій до заблокованого Маріуполя Олександру Клепікову. ВІДЕО+ФОТО

Загиблий воїн Олександр Клепіков

Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно українському бійцю, сержанту ГУР МО зі Сімферополя Олександру Клепікову, який брав участь у вертолітних місіях під час блокади Маріуполя у 2022 року. Його борт збили окупанти.

Відповідна петиція була зареєстрована 9 квітня на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо про Олександра Клепікова? 

Загиблий воїн Олександр Клепіков
Загиблий воїн Олександр Клепіков

Як зазначається, уродженець Сімферополя Олександр Клепіков на позивний Борян був учасником Революції Гідності, спротиву окупації Криму 2013-2014 років, морським піхотинцем 1 ОБМП (Феодосія) і добровольцем першого складу новоствореного у 2014-му батальйону "Азов".

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був учасником бойових дій на сході. Брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році, в боях за Новий Світ, Гранітне, Водяне, Гнутове, Талаківка, Піски. Відзначився під час штурмів Марʼїнки, першої та другої операції у Широкино в 2015 році. За це був відзначений державними нагородами.

Повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року "Борян" зустрів в Миколаєві та одразу вступив до ЗСУ. Брав участь у відбитті атак росіян на підступах до Миколаєва з Херсонського напряму та диверсійних операціях в Миколаївській області.

У березні 2022 року разом з побратимом сержантом Гавриленко Іваном Михайловичем (кавалер Ордену "За Мужність") у складі 10-го загону ГУР МО України боронив Київщину. Він брав участь в засадних та диверсійних діях в тилу російської армії.

Також читайте: Звання "Герой України" присвоєно старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно)

Вильоти до Маріупольського гарнізону

"Після блокади Маріуполя, Олександр Клепіков разом з побратимами сержантом Гавриленкоv Іваном та капітаном Боровицьким Назаром (Герой України посмертно) у складі екіпажу гелікоптерів Мі-24/Мі-8 неодноразово здійснювали безпрецедентні та вкрай небезпечні вильоти до Маріупольського гарнізону, оточеного ворогом заводу "Азовсталь". На їхньому рахунку перші успішні авіа-прориви з підкріпленням, медикаментами, засобами зв’язку, озброєнням та врятовані життя важкопоранених", — йдеться у тексті петиції.

5 квітня 2022 року Олександр Клепіков у складі групи евакуації летів на допомогу гелікоптеру, який повертався з Маріуполя і подав сигнал SOS після підбиття росіянами. Борт Клепікова окупанти також збили, внаслідок чого він загинув.

Нагороди героя

Посмертно воїн був нагороджений почесною відзнакою "За оборону Миколаєва" розпорядженням Миколаївського міського голови від 26 вересня 2023 року, а також орденом "За мужність" ІІІ ступеня указом президента України від 24 серпня 2023 року.

Також читайте: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг". ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой України (314) Маріуполь (3226) петиція (320)


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Топ коментарі
+19
Безперечно - він Герой України.
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25.05.2024 10:39
+10
Учасник Революції Гідності? 🤔 Для Щєлєнского він не Герой. Там інші герої - єрмаки, татарови, гєтманцеви. Тому швидше за все петицію не задовільнять. Зєлєнскій дотепер воює з Майданом.
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25.05.2024 10:51
+8
ГЕРОЮ СЛАВА
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25.05.2024 10:53
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Безперечно - він Герой України.
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25.05.2024 10:39 Відповісти
Герою Слава !!!

а тих, хто підставив Захисників Маріка та вертольотчиків під смерть - під суд !

в рашиському полоні досі знаходяться 2 000 "екстрагованих" Захисників Маріка - ціла бригада !!!!!!!!!!!!!
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25.05.2024 14:19 Відповісти
Зеля і радий би присвоїти високе звання, але ж він уже, якось … того…
нє та хворма… нє той центртяжесті! - Так ви вже, той… Цирюльню не держите? - Папєнька! Я вже вам говоріла! Палікмакхєрская! - ….
Десь так!
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25.05.2024 10:45 Відповісти
Учасник Революції Гідності? 🤔 Для Щєлєнского він не Герой. Там інші герої - єрмаки, татарови, гєтманцеви. Тому швидше за все петицію не задовільнять. Зєлєнскій дотепер воює з Майданом.
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25.05.2024 10:51 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА
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25.05.2024 10:53 Відповісти
а самого зе!пересідента, за маріуполь, за азов, на палю, смащену салом!
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25.05.2024 10:55 Відповісти
Ухилянта просять за Героя - якийсь сюр😢
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25.05.2024 10:57 Відповісти
Дезертир нагороджує Героїв

"щось пробзділось в українськім королевстві!"
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25.05.2024 14:22 Відповісти
також "героями" - юрєц бойко, той що з вишками і богуслаєв, той щоз мотор-січі. Це звання спочатку треба очистити, а вже тоді захисників нагороджувати
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25.05.2024 10:59 Відповісти
пророча пісня Положинського.
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25.05.2024 11:04 Відповісти
тільки тепер повністю і безсумнівно зрозуміло - як зеленський з кагалом здав кацапам найкращий бойовий підрозділ Азов.2500 найкращих бійців за 2 роки війни знищили б не менше 25000 кацапів.отак зеля кує перемогу *****.
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25.05.2024 11:03 Відповісти
Ще при житті повинні були, а не якомусь його начальнику...
Хай спочиває в мирі
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25.05.2024 11:21 Відповісти
Бубочка може і присвоїв-би цьому героїчному воїну найвище звання. В той час, коли Олександр Клепіков був на майдані а потім воював з самого початку агресії козлорилої кацапні, бубочка кукурікав зі сцени, що Україна приймає з всіх сторін. Та і в нього пейсів нема, і ніс не кошерний...
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25.05.2024 11:22 Відповісти
в данном случае не совсем понятны предъявы к Зеле - кто подання на награждение подает? так отож
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25.05.2024 11:50 Відповісти
Ухилянта, продажного зрадника просять присвоїти звання Героя ВОЇНУ ГЕРОЮ! Це просто в голові не вкладається. До чого ми докотилися..
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25.05.2024 11:54 Відповісти
Не президент решает, кто Герой а вы, обычные люди,не бойтесь власть поскольку она и есть ваши слуги ,мы не расея,и они боятся нас ,Слава Украине
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25.05.2024 22:57 Відповісти
 
 