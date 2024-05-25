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Новини Війна
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Я двох людей вивів. Хотіли ще побігти до працівників, але вже зайти не змогли: працівник "Епіцентру" розповів про перші хвилини після удару РФ. ВIДЕО

Значна частина людей змогла вибратися з гіпермаркету, по якому вдарила Росія самотужки, але доля частини працівників залишається невідомою.

Електрик "Епіцентру" у Харкові Ігор Калашник розповів, що йому вдалося вибратися, бо частина гіпермаркету, у якій він перебував на той момент, поки не горіла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

"Я мав обходи і в той час зайшов у щитову. Воно якраз "бахнуло", а довкола ж тільки стіни. Мене трішки привалило. Але я почав швидко знімати напругу. Збоку у нас був автоматичний генератор, а там же солярка. Я його вимкнув, щоб нічого не… Потім я двох людей вивів", - поділився Ігор Калашник.

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З його слів, один з чоловіків, що також був у магазині, повідомив пожежникам, що у правій частині будівлі бачив жінку з дитиною.

"Рятувальники молодці. Поки нічого ще не почало обвалюватися, вони туди побігли. (...) Здається, посередині, де був ламінат, влучило. Бо перший час у районі щитової в мене навіть було світло, не було полум'я. Але все це доля хвилини. Ми хотіли ще побігти до працівників, але вже всередину зайти не змогли", – зазначив він.

Також вдалося вийти самотужки охоронцю складу. Його забрала швидка. Про долю інших працівників Ігор Калашник не знає – чи вдалося врятуватися його колегам поки невідомо.

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"У нас зенітні вікна – їх повітрям вириває. Одразу спрацювала "пожежка", почала заливатися вода – скільки було у пожежному резервуарі. Це хоч щось дало", – додав працівник "Епіцентру".

Нагадаємо, що в суботу, 25 травня росіяни прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Як повідомляв раніше очільник МВС України Ігор Клименко, на момент ворожої атаки у приміщенні могло перебувати понад 200 осіб.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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Топ коментарі
+23
Пофіх на той пакет Люди теж належать росіянам?
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25.05.2024 18:48
+15
Таке враження складається, що звичайний робітник більш професійний та адекватний ніж де хто у владі. На хвилинку, діяв відразу після прильоту, все чітко та послідовно.
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25.05.2024 18:54
+13
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25.05.2024 19:33
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Пофіх на той пакет Люди теж належать росіянам?
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25.05.2024 18:48 Відповісти
А скільки таких пакетів по усіх містах України? Люди то українці і їх потрібно захищати, а не писати кому належить підприємство. Співчуття до трагедії,
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25.05.2024 18:52 Відповісти
Люди,не ставти лайки цій дойчефрау! Прізвище її Саюн,ця щуриха чкурнула в Німеччину і вже свого дорослого сина прилаштовує отримати німецьке громадянство,як круту жертву війни, сидить в безпеці,отримують євро,пайки тощо,а нас тут в Україні повчає як треба жити . Спамте безжально цю щурятину,яка з німецького комфорту зображує з себе патріотку України!
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25.05.2024 19:19 Відповісти
Тебе росіянин не спитали кому ставити лайки, а ну, чимчикуй додому на страну, ср..у.
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25.05.2024 19:26 Відповісти
И они как дебилы разрушают свой бизнес? Ничего умнее не придумал?
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25.05.2024 19:09 Відповісти
Він, мабуть не в курсі, що всі Епіцентри належать і належили завжди Герегам. Мабуть він не з України пише.
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25.05.2024 19:50 Відповісти
Просто їх Епіцентри є й на окупованих територіях, от люди й думають, що то росбізнес. А от чого герег не чіпають - то питання до Боневтіка, скільки йому за це башляють.
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26.05.2024 13:05 Відповісти
Встиг першим, росіянин? Вже заготовка була на вкид?
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25.05.2024 19:24 Відповісти
Не знав, що подружжя Герег - росіяни.
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25.05.2024 19:44 Відповісти
А тушонку польську бачив у продажу в епіцентрі,яка прийшла як гуманітарна допомога?
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25.05.2024 19:55 Відповісти
Брехня!
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25.05.2024 19:57 Відповісти
Гереги не росіяни.
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25.05.2024 22:15 Відповісти
Що ж тут скажеш.. Честь та хвала пересічним українцям ( які на відміну від держиморд працюють ділом, а не словом ))).
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25.05.2024 18:47 Відповісти
Чого в місті яке постійно обстрілюється працюють такі величезні магазини? Гереги не збідніють якщо зачинять магазин!.
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25.05.2024 18:52 Відповісти
Та давайте вже Харків закриємо.Україна не збідніє, якщо місто евакуюють?
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25.05.2024 18:59 Відповісти
Україна- це зеленський, а от він збідніє.
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25.05.2024 21:15 Відповісти
там вже епіцентри видавили всі приватні магазини і базарьки?
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25.05.2024 21:35 Відповісти
путлєр добивається щоб місто покидало населення. сіє паніку що тут не зрозуміло. щоб настрої населення зростали проти влади. тактика вже зрозуміла, війну йому не виграти треба нас примушувати до миру на його умовах.
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25.05.2024 19:24 Відповісти
Так точно.
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25.05.2024 19:47 Відповісти
Так в марафоні ж розказують що всіх перемогли, вояки теж розказують шо все під контролем.
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25.05.2024 19:47 Відповісти
Дійсно. Давно вже пора адресну доставку всього необхідного. Щоб не вилазити з дому і чекати - поки привалить. А поки не привалило - хай все додому везуть волонтери.......
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25.05.2024 20:22 Відповісти
Таке враження складається, що звичайний робітник більш професійний та адекватний ніж де хто у владі. На хвилинку, діяв відразу після прильоту, все чітко та послідовно.
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25.05.2024 18:54 Відповісти
кацапы - ********, Українці - Герої !!!
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25.05.2024 18:56 Відповісти
рашиСЬКІ ублюдки.
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25.05.2024 19:00 Відповісти
Може це всі Епіцентри будуть "гасить", будьте пильні
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25.05.2024 19:01 Відповісти
Прильоти в Харкові постійно тим паче Салтовка.Зараз велика напруга в цьому питання.Тому теж питання праці супермаркетиів будівельних і інших таких гіпермаркетів це потенційна ціль.Невєже це не зрозуміло?Чи грати в в долю треба ?
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25.05.2024 19:04 Відповісти
К сожалению уже не новость. Только что в 19---15 грохнуло очень сильно опять. Пока нет инфы. Похоже в центре. Город реально гибнет. Сплошные противоречия по сообщения с линии фронта.
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25.05.2024 19:35 Відповісти
Кацапня в чистому вигляді тупо кошмарить на психіці Харків. Щоб потім його взяти без боротьби.
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25.05.2024 19:46 Відповісти
можливо, хтось навів, звякнув "братам" і сказав, що там на складах снаряди, ракети,... . а тим по барабану, шо вони з герегой одної крові.
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25.05.2024 19:13 Відповісти
Лупанули там де лакофарби (на якомусь з каналів інтерв'ю)...знали потвори куди бити..хтось навів
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25.05.2024 19:49 Відповісти
цікаво свинособаки що на цей раз вигадають? Склад зі зброєю, офіцерів НАТО. Чи просто скажуть що це ми самі по собі вдарили.
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25.05.2024 19:14 Відповісти
Там їм *****. А зелене чмо ********* в черговий раз шо втрат нема.
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25.05.2024 19:48 Відповісти
Зеленський би менше своїм язиком тріпався яка там втрати у кацапів на харківському напрямку, про це і так всім адекватним зрозуміло. І які кошти нещодавно було виділено з бюджету на Харків для підтримки. Кацапи моніторять увесь інформпростір України і цей сайт теж читають аналізують настрої українців........ навіть всі прокльони українців у сторону Зеленського їх цілком влаштовують бо вони розуміють як розхитувати Україну зсередини, щоб настрої скинути владу наростали. Зеленський такий-сякий і він вже всім у печінках, але не треба грати на руку ворогу, ВОРОГУ !!!
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25.05.2024 19:14 Відповісти
і що, коли опу з зеленським замінить ВР і уряд? погіршиться ситуація та генштаб не знатиме без опи - що робити?
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25.05.2024 21:38 Відповісти
Зате рашенські Курськ,Воронеж,Ростов,Брянськ тощо в цілковитій безпеці,спокійно живуть,веселяться,ждуть перемоги над Україною...Втомлений,хриплоголосий наш Лідор заборонив їх турбувати,а за наших вбитих Лідор щоденно мстить (язиком у відосіках). От тільки Бєлгараду не щастить,його русня сама бомбить...
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25.05.2024 19:23 Відповісти
ТБ( безпеки) - завжди ! Була повитряна тривога ?! а поруч бомбосховище ?!
Все як у 2022 . кац апы все пам*ятають....
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25.05.2024 19:30 Відповісти
Які на...й бомбосховища.......
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25.05.2024 20:25 Відповісти
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25.05.2024 19:33 Відповісти
👍
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25.05.2024 19:58 Відповісти
це одна з підстав казати х**лу, що він просто захищає руськоговорящих, що це москальська земля...
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25.05.2024 20:01 Відповісти
А німецьку тобі не гидко слухати, провокаторша Таня из Германии?

Швагро рассказывал, как у них в батальоне какой-то умник оторвался на одессита: типа - розмовляй тільки українською.
Швагро йому одразу затулив пельку кулаком.
Швагро з Луцькв, еслі шо...
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25.05.2024 20:19 Відповісти
Статья 10 Конституции Украины-все языки равны в употреблении.
А за ущемление прав говорить на роднои языке, вв Германии тебя посадят.
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25.05.2024 22:01 Відповісти
А чому ви вирішили, що я не знаю солов'їну?
Я вільно спілкуюсь і українською, і польською.
Но мой родной-русский.
И мне так удобнее.
Имею поаво по Конституции.
А розпалювання ворожнечі по ознаку мови, то є на клристь ворогу.
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25.05.2024 22:36 Відповісти
ваш швагро- малорос?
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25.05.2024 22:36 Відповісти
Швагро-західняк.
Але він каже:
В окопі немає поганих мов, є погані люди.
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25.05.2024 22:39 Відповісти
Школоті слова не давали.
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25.05.2024 22:37 Відповісти
Созовите ООН о возмущение поставок вооружения в Украину
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25.05.2024 21:03 Відповісти
Бачив момент прильоту - звуку вибуху не було але хмара від вибуху одразу піднялась за пару секунд десь до 100 метрів вгору... Потім чорнявий дим повалив одразу моментом і валив біля години.
Земля пухом загиблим.
Був в цьому маркеті в середині березня.
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25.05.2024 23:07 Відповісти
Самий час переходити на рідну українську мову по всій Україні, щоб у москворилих не було аргументу що типу вони освобождають руцкоговорящії братьєв.
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25.05.2024 23:10 Відповісти
 
 