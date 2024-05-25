Я двох людей вивів. Хотіли ще побігти до працівників, але вже зайти не змогли: працівник "Епіцентру" розповів про перші хвилини після удару РФ. ВIДЕО

Значна частина людей змогла вибратися з гіпермаркету, по якому вдарила Росія самотужки, але доля частини працівників залишається невідомою.

Електрик "Епіцентру" у Харкові Ігор Калашник розповів, що йому вдалося вибратися, бо частина гіпермаркету, у якій він перебував на той момент, поки не горіла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

"Я мав обходи і в той час зайшов у щитову. Воно якраз "бахнуло", а довкола ж тільки стіни. Мене трішки привалило. Але я почав швидко знімати напругу. Збоку у нас був автоматичний генератор, а там же солярка. Я його вимкнув, щоб нічого не… Потім я двох людей вивів", - поділився Ігор Калашник.

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З його слів, один з чоловіків, що також був у магазині, повідомив пожежникам, що у правій частині будівлі бачив жінку з дитиною.

"Рятувальники молодці. Поки нічого ще не почало обвалюватися, вони туди побігли. (...) Здається, посередині, де був ламінат, влучило. Бо перший час у районі щитової в мене навіть було світло, не було полум'я. Але все це доля хвилини. Ми хотіли ще побігти до працівників, але вже всередину зайти не змогли", – зазначив він.

Також вдалося вийти самотужки охоронцю складу. Його забрала швидка. Про долю інших працівників Ігор Калашник не знає – чи вдалося врятуватися його колегам поки невідомо.

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"У нас зенітні вікна – їх повітрям вириває. Одразу спрацювала "пожежка", почала заливатися вода – скільки було у пожежному резервуарі. Це хоч щось дало", – додав працівник "Епіцентру".

Нагадаємо, що в суботу, 25 травня росіяни прицільно атакували гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. Як повідомляв раніше очільник МВС України Ігор Клименко, на момент ворожої атаки у приміщенні могло перебувати понад 200 осіб.