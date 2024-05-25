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Зеленський: Кращим підсумком саміту НАТО у Вашингтоні будуть сім Patriot та рішення США про F-16

Президент Володимир Зеленський

Сім зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передавати свої F-16 буде кращим підсумком ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області і мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію в усьому світі. Всього сім систем і рішення США давати нам свої F-16, бо без них флоту зі 130 літаків в України не буде. Ось це буде практичний результат саміту НАТО", - сказав Зеленський.

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За його словами, ці "сім Patriot потрібні, щоб закрити кілька міст нашої держави, без яких ми втратимо економіку та енергетику".

Президент також відзначив, що хотів би, щоб Україна на саміті отримала запрошення на вступ до НАТО, "бо це буде дуже серйозна карта в руках України перед закінченням війни". Однак, на його думку, до цього не готові ключові країни Альянсу.

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"Але знову таки всі кажуть, це призведе до ескалації. Вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) НАТО (6436) саміт (764)


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Топ коментарі
+28
Порох, справжній Президент, Верховний Головнокомандувач і Головний Дипломат України давно би отримав усе, що Україні, ЗСУ потрібно, бо він не таке тріпло, не мародер і не дермовський зрадник, як ніякий Зеленський.. і це - трагічний факт для України епохи влади дермака-самозванця-узурпатора
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25.05.2024 20:14
+19
Ви чи коменти закривайте коли цього брехуна цитуєте, бо руки тягнуться вилити купу лайна в образі матюків.
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25.05.2024 20:11
+15
кращим підсумком буде, як тебе з мамою сволотою і папою , проросійським ланом,, лєнкою з окружної і твоїми висерками , Знищать, і вернуть коши Украіні. Гнусаве, ти . лайно
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25.05.2024 20:11
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25.05.2024 20:09 Відповісти
Ви чи коменти закривайте коли цього брехуна цитуєте, бо руки тягнуться вилити купу лайна в образі матюків.
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25.05.2024 20:11 Відповісти
Только что оно несло за 2 Пэтриота. Теперь за 7. Дайте ему селёдки, будет 3.
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25.05.2024 21:55 Відповісти
кращим підсумком буде, як тебе з мамою сволотою і папою , проросійським ланом,, лєнкою з окружної і твоїми висерками , Знищать, і вернуть коши Украіні. Гнусаве, ти . лайно
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25.05.2024 20:11 Відповісти
Кращим буде Запрошення до НАТО!

Але Байден/Саліван/ Бернс та їх партнер Шольц - проти…
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25.05.2024 20:54 Відповісти
Проти насамперед Дерьмак
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25.05.2024 21:34 Відповісти
А Украіна діждеться ювілею? - швидше не можна?
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25.05.2024 20:12 Відповісти
Порох, справжній Президент, Верховний Головнокомандувач і Головний Дипломат України давно би отримав усе, що Україні, ЗСУ потрібно, бо він не таке тріпло, не мародер і не дермовський зрадник, як ніякий Зеленський.. і це - трагічний факт для України епохи влади дермака-самозванця-узурпатора
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25.05.2024 20:14 Відповісти
Нюню. Обоє рябоє.
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25.05.2024 20:42 Відповісти
...так кажуть безродні какаразніци та копійчані прокацапські заробітчани
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25.05.2024 20:46 Відповісти
Так кажуть ті, хто привів зелене бидло до влади. Мразі
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25.05.2024 21:35 Відповісти
7 сильно не поможе - особливо якщо ціна ракети в 7 раз дорожча за балістику, яку нею збивають. США не витягне цю війну чисто економічно, їхнє озброєння непропорційно дороге
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25.05.2024 20:14 Відповісти
Пуск 1 Томагавка ~ мильон долларов. Снести бы все икскандеры и бомберы - уже было бы легче в разы!
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26.05.2024 12:36 Відповісти
F-35 ecio mogli bi dat 15 stuk.Eti nevydymki dlia ruskoj PVO.Jesli uze piloti naucilsi letat na F-16,tak budet letat i na F-35.Mnogim stranam dajiot F-35
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25.05.2024 20:15 Відповісти
Може асфальтний купол?
Що Єрьмак і його автодорожня шайка каже?
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25.05.2024 20:16 Відповісти
И больше миллиардов на Квартал, Марахвон и заседания рнбо. И на оон и на Боевого Пуштуна
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26.05.2024 12:37 Відповісти
Президент-очевидність.
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25.05.2024 20:19 Відповісти
А для України буде якщо ти зникнеш, разом зі своїм кодлом. Байдуже як!
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25.05.2024 20:27 Відповісти
Підарас брехливий здохни
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25.05.2024 20:28 Відповісти
на честь ювілею НАТО зєлєнскій має піти у почесну відставку
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25.05.2024 20:29 Відповісти
В почесну відставку,в Менську виправну колонію № 91
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25.05.2024 20:38 Відповісти
ні, треба в джентельменську виправну колонію, бо він вже отримав певний статус
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25.05.2024 20:41 Відповісти
Та можна й на Лук'янівці, пожиттєво.
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25.05.2024 20:50 Відповісти
****ь, мені здається що коли союзники його слухають у них все опускається - як з таким дебілом з булавою Україна ще воює!
130 літаків йому бачите... Та на них пілотів треба вчити з нуля і не менше трьох-чотирьох років - це тобі не на піаніно без штанів грати.
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25.05.2024 20:31 Відповісти
Та й грою на піаніно без штанів він, як завжди, всіх обдурив - то була фонограма!
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25.05.2024 20:36 Відповісти
Можу припустити, що і пісюна він не витягав - обрізаним боляче мабуть по клавішам бацать
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25.05.2024 20:42 Відповісти
А там було що витягати?
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25.05.2024 20:48 Відповісти
то навіть не його, то він "здер" той номер у американської комічної пари. Тобто нічого свого- все краде і бреше...
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25.05.2024 20:58 Відповісти
Ну, може, хоч штани скидав власні? Повинно ж бути хоть щось хороше в людині!
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25.05.2024 21:11 Відповісти
як добре що в нього вистачило фантазії тільки на рояль, бо міг би зайнятися і арфою
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25.05.2024 21:11 Відповісти
Там було ще стільки неопанованих іструментів, а воно якось біса поперлось у преЗЕденти!
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25.05.2024 21:13 Відповісти
Який стратег зробився(А чому не 8 систем або французький контингент?Сам справишся?((
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25.05.2024 20:33 Відповісти
Стратегом був, стратегом і залишився!
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25.05.2024 20:39 Відповісти
Зеленський: Кращим підсумком саміту НАТО у Вашингтоні будуть сім Patriot та рішення США про F-16...і шашлички,замариновані в Ялтинській каві,які Міша Подоляк продаватиме через телемарафон,разом з "харошимі рускімі".
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25.05.2024 20:35 Відповісти
Оце і усе нато? "Бистро же ти сдулся..." (с)
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25.05.2024 20:38 Відповісти
Потужно, звичайно. Особливо, враховуючи, що Ф-16 очікувалися до контрнаступу 2023.
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25.05.2024 20:44 Відповісти
Вчора божився, що дадут право на вступ до НАТО. Сьогодні - дайте хоть щось... Вчора: на саміт миру приїдуть усі країни. Сьогодні: може хтось і приїде обговорити 3 питання з 10. Безмозглий піз...л, який кожного разу продає нам казки, то втілення яких треба почекати та потерпіти. Але вони все одно не здійсняться
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25.05.2024 20:47 Відповісти
Краще буде для України, коли ти підеш геть!!!
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25.05.2024 20:51 Відповісти
Вважаєш Януковича кращим за Порошенка Президентом?
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25.05.2024 21:20 Відповісти
Є розумні люди! Гірше не буде! Бачу зе запав в "душонку", так? Було втрачено 8% теріторії, а не 24% і за три доби!!! Ти це хотів почути?
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25.05.2024 21:22 Відповісти
Кращим підсумком була б заява шо вони не будуть розмовляти із самозванцем.
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25.05.2024 20:55 Відповісти
!7 патриотов+ перевыборы зебила.
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25.05.2024 20:59 Відповісти
На кого? Перевибори?
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25.05.2024 21:03 Відповісти
главзеба
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25.05.2024 21:08 Відповісти
на Петра
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25.05.2024 21:09 Відповісти
добре сказано !

зєлєнскій чужих "патріотів" рахувати вміє - а своїх українських кидає голіруч на танки, або у кутузку, як Червінського !
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25.05.2024 22:44 Відповісти
Буба, штаты дали добро на передачу Ф-16 уже давно или дерьмак тебе не сказал?
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25.05.2024 21:01 Відповісти
Не звертайте увагу. Мабуть пiдлiкувався з марьiванной.
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25.05.2024 21:16 Відповісти
Марьванной - то безугла, цьому по чину кокос..
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25.05.2024 21:37 Відповісти
"...Аж усміхнулася небога...
Прокинулась - нема нічого!" (Т.Г.Шевченко)
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25.05.2024 21:23 Відповісти
Краще було б щоб що-небудь з'їв і не триндів.
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25.05.2024 21:36 Відповісти
Угу..краще жувати, ніж розмовляти..може йому Діролу якогось прислати??
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25.05.2024 21:38 Відповісти
В который раз ляпнул до срока решения и желания всех нас и вслух! Считай опять пропало. Хер дадут но наобещают ещё больше. Як ,, пороблэно,, то ли ему, или нам или всем нам. Фублятрирубля!
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25.05.2024 21:36 Відповісти
Щоб прикрити Харків - треба всі сім Patriot PAC-3 поставити біля Харкова і це все одно не допоможе, бо у кацапсин сотні ракет до С-300 і вони без проблем перевантажать той Patriot, а потім вдарять по ньому - Харків близько до кордону, навіть якщо викорінити всіж ждунів руᛋᛋкого міра, кацапи розвідають місцезнаходження Patriot безпілотниками.

Щось змінить лише дозвіл бити по роᛋᛋії західною зброєю, але Захід сцить кацапсячу ядерну зброю і тому не дозволяє. А виробничі потужності для власних ракет схоже на те що знищено тим ударом по заводу "Артем", тому зникли новини про застосування ракет "Вільха-М" і тому нема більше навіть натяку на "Сапсан".
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25.05.2024 21:40 Відповісти
допомоги солдатами нато не хоче , а зброю яка дорожча за радянську в десятки і сотні разів хоче , де логіка ?
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25.05.2024 21:42 Відповісти
Я працював в авіаціі, троха ґрошенят нажив, тому скажу. Ліотчик повинен бути сміливим, і жадібним до ґрошей, то справжня еліта націі, creme de la creme.
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25.05.2024 21:48 Відповісти
Нащо ти гніда https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI закрив ракетну програму України - Нептун, Вільха і Грім 2
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25.05.2024 23:42 Відповісти
Idiotina...
Слов нет. Как можно такое ляпать..
Они ж тебе калькулятор под нос тыцнут - у них все записано, кто куда вывел сколько бабла на "барабанах, фонтанах, дорогах, фантомных ДОТах и минных полях".
1 комплект Пэтриот примерно 1 МЛРД долларов. У капиталистов не проходит "дайте дайте дядя позязя" - им нужно обосновать, если просишь, то сколько ты сам приложил усилий !
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26.05.2024 12:33 Відповісти
 
 