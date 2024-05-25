УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11875 відвідувачів онлайн
Новини
1 854 8

Глава МЗС Чехії Ліпавський про нібито прагнення Путіним миру: Не купуйтеся на кремлівські казки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Спочатку диктатор Росії Володимир Путін нібито дає зрозуміти, що хоче миру, а вже наступного дня бомбить гіпермаркет із цивільними всередині.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"П'ятниця. Кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркета, повного цивільних", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путінський підхід до перемовин: "Що моє - моє, а що ваше - обговоримо". Мета США - підготувати Київ, щоб він зміг домовлятися з позиції сили, - Нуланд

Ліпавський також додав, що не слід вірити заявам Кремля.

"Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - зазначив він.

Автор: 

перемовини (2865) путін володимир (23785) Харків (5581) Ліпавський Ян (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Занадто пізно світ отямлюється і починає розуміти що світова війна йде і називайте її третьою чи четвертою світовою але її програють усі.
показати весь коментар
25.05.2024 21:42 Відповісти
Кацапа, нєбзді, вам- звєзда!!
Весь Світ до того йде!)
показати весь коментар
25.05.2024 22:21 Відповісти
ОК. Не забуваймо, що все що кажуть в кремлі треба розуміти навпаки. Хочуть миру - розумій бажають воювати до останнього кацапа.
показати весь коментар
25.05.2024 21:44 Відповісти
Пуйл вірити себе не поважати.
показати весь коментар
25.05.2024 21:46 Відповісти
Чехам +… явно не мадяри…
показати весь коментар
25.05.2024 22:06 Відповісти
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается....
показати весь коментар
25.05.2024 23:03 Відповісти
Я щось пропустив. Коли це ху-йло сигналізувало що хоче миру?
показати весь коментар
25.05.2024 23:25 Відповісти
 
 