Глава МЗС Чехії Ліпавський про нібито прагнення Путіним миру: Не купуйтеся на кремлівські казки
Спочатку диктатор Росії Володимир Путін нібито дає зрозуміти, що хоче миру, а вже наступного дня бомбить гіпермаркет із цивільними всередині.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"П'ятниця. Кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркета, повного цивільних", - йдеться в дописі.
Ліпавський також додав, що не слід вірити заявам Кремля.
"Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - зазначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весь Світ до того йде!)