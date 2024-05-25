Глава МЗС Чехії Ліпавський про нібито прагнення Путіним миру: Не купуйтеся на кремлівські казки

Спочатку диктатор Росії Володимир Путін нібито дає зрозуміти, що хоче миру, а вже наступного дня бомбить гіпермаркет із цивільними всередині.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"П'ятниця. Кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркета, повного цивільних", - йдеться в дописі.

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Ліпавський також додав, що не слід вірити заявам Кремля.

"Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму", - зазначив він.