США знищать позиції Росії в Україні, якщо та застосує ядерну зброю, - глава МЗС Польщі Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що США застерегли Росію від використання ядерної зброї - інакше будуть знищенні всі російські військові цілі в Україні.
Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", — акцентував Сікорський і назвав це "реальною погрозою".
Видання зазначило, що глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.
Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія також попередили Росію про заборону застосування ядерної зброї.
"І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (Росія та Китай. — Ред.) цього не хочуть", – додав він.
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чи у них лише 500 санітарних патєрь за 3 роки великої війни?
"Не 500. Але підрахунок цей чиста фікція"
Фікція, це - твоє ниття про цифри. Кіт Бегемот - Реєстрація 20 травня 2024, а сьогодні - 25 травня. - Вітаю, ти "прожив" аж 5 днів на Цензорі, а орків все ж таки 500 тис. - двухсотими та + 600 тис. - "самоварів"-інвалідів.
Ніт
Реєстрація:25.05.2024
Ваня, а ти що думав, що кремлєботу "за просто так" гроші платять?
Та ти шо? - Перевіримо? - 1. Чий Крим? - 2. Чому росія здійснила напад на Україну?
"У нас" - це в кого?
Наприклад у білорусів кажуть інакше: "хто хлусіць?"
= нужно смотреть несколько источников информации =
Тоді б ти дивився не тільки ЗМІ воюючих сторін (з обох воюючих сторін завжди є військова пропаганда), а ще й потрібні інши джерела інформації. Наприклад, інфа від Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) тощо, та тільки після цього ти б міг об'єктивно щось казати про "правду посерединє". Але це типовий кремлєботський вислів з методичок про "правду посерединє". Вже багатьом за 10 років війни відоми типові кремлеботські вислови в інтернеті.
Тобто, під час війни, коли рашисти бомлять не тільки ВСУ, а в багатьох містах і селах мирне населення, де кожен день є загибли та поранені.. не треба шукати ворогів?
У мене є великий сумнів, що в тебе присутнє адекватне мислення.
Його попередили.
наличию валюты и ГСМ для армии и населения.
Будут покупать бензин втридорога.
А скважины будут гореть лет 100.
Там не российская ПВО и ПРО.
Про удар ЯЗ у відповідь не йшлося.
Но это все вилы по воде, я сомневаюсь что будет какой либо акт войны, слишком много ядерки у кацапов.
Заявить что "придет мой старший брат (он пришел с десанта) и даст вам
пизпо шее, совсем не ссыкотно
Всім і все вже зрозуміло .
Человек, который может - трахает.
Человек, который обещает трахнуть - импотент.
Та чхати їм на ту живу силу, це менше відсотка населення. Навіть коли жодного москаля не буде на території України хто вам сказав, що вони перестануть обстрілювати Україну(причому в даному випадку яз)? Ніщо не загрожує самій росії, точніше їхньому ВПК та економіці.
і не тільки москалі - половина придурошних професорів за межами росії теж вважає ці території "історично російськими", на кшталт того як довгий час були спірними Ельзас та Лотарингія
тобто така заява американців тільки провокує москалів застосувати цю зброю : по-перше територія росії в кордонах до 1991 року не постраждає, по-друге градус істерії побєдобєсія підніметься до небес - імперський кацапський режим тільки виграє
треба серйозніше погрожувати, панове американці
З ЯЗ,чи без!
так переживать, що московським цілям буде пи..да..
Тут, правда, виникає запитання:
Коли Україна сама знищить усі російські військові об'єкти (позиції) на своїй території,
тоді ціна такої погрози зменшиться до 0 (до нуля), так?