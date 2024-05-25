США знищать позиції Росії в Україні, якщо та застосує ядерну зброю, - глава МЗС Польщі Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що США застерегли Росію від використання ядерної зброї - інакше будуть знищенні всі російські військові цілі в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю для The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, то ми вдаримо по всіх ваших цілях [позиціях] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", — акцентував Сікорський і назвав це "реальною погрозою".

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Видання зазначило, що глава польського МЗС скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.

Крім того, за словами Сікорського, Китай та Індія також попередили Росію про заборону застосування ядерної зброї.

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"І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу на зміну кордонів силою, то Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони (Росія та Китай. — Ред.) цього не хочуть", – додав він.