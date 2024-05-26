Президент Естонії Каріс: Найголовніше - зупинити російську військову машину.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що перед тим як починати серйозні переговори, треба зробити все, щоб поставити Путіна на коліна.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна. Тоді можна буде розпочати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні", - сказав Каріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині найголовніше – зупинити російську військову машину.

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Він також скептично висловився щодо швидких змін у самій Росії.

"Я у швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 1990-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов'язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю", - заявив Каріс.

Він додав, що світу можливо доведеться пережити ще багато "Путіних" перед змінами в РФ.

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"Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж щось розпочнеться", – припустив Каріс.

За його словами, потрібний тиск, у тому числі і з боку Заходу, щоб прості росіяни зрозуміли, що треба щось робити.