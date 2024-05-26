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Президент Естонії Каріс: Найголовніше - зупинити російську військову машину

Президент Естонії Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що перед тим як починати серйозні переговори, треба зробити все, щоб поставити Путіна на коліна.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна. Тоді можна буде розпочати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні", - сказав Каріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині найголовніше – зупинити російську військову машину.

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Він також скептично висловився щодо швидких змін у самій Росії.

"Я у швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 1990-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов'язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю", - заявив Каріс.

Він додав, що світу можливо доведеться пережити ще багато "Путіних" перед змінами в РФ.

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"Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж щось розпочнеться", – припустив Каріс.

За його словами, потрібний тиск, у тому числі і з боку Заходу, щоб прості росіяни зрозуміли, що треба щось робити.

Автор: 

перемовини (2865) путін володимир (23785) Алар Каріс (66)


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Примітивна демагогія...
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26.05.2024 00:22 Відповісти
Правильно . Но только исключительно озабоченностями , потому , что стрелять нельзя .
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26.05.2024 00:31 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні, не дивлячись на приблуд95!!
А московіти, будуть плюватися ЛАЙНОМ, для них це генетично!! Вялічіє, уже більше 500 000 орків закобздонених в Україні! За чим вдерлися, те і отримали! Історично … Слава Україні
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26.05.2024 01:36 Відповісти
Чим зупинити, занепокоєннями та засудженнями? Мабуть це буде дуже складно
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26.05.2024 06:55 Відповісти
Не тринди, естонці допомагають чи не найбільше.
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26.05.2024 09:00 Відповісти
Чому так грубо? Естонія допомагає, так, велика дяка їй за це, але то крапля в морі. Ті хто реально може допомогти висловлюють занепокоєння, ну і зброю дають, звичайно, але в такій кількості і з такими умовами, щоб Україна не програла, але й не перемогла
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26.05.2024 09:34 Відповісти
Президент Естонії Каріс: Найголовніше - зупинити російську військову машину.


Да ну.......

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26.05.2024 07:02 Відповісти
Якщо вже ***** буде на колінах то це не переговори називається, а капітуляція. Але до цього ще дуже далеко. Без втручання НАТО просто неможливо. Тож і розмови про путіннаколінах це ні про що.
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26.05.2024 10:38 Відповісти
 
 