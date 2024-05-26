Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ: Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами
Путін є неадекватною особою, або він мав домовленості з іншими країнами, що йому нічого не буде за повномасштабний напад на Україну.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Він (Путін. - Ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.
Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити", - заявив Зеленський.
Зеленський поскаржився на те, що "всі з Росією залишають двері трішечки привідкриті", але не настільки відкриті, як після 2014 року.
"Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією", – вважає президент.
За його словами, якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, він би застосував її в перший рік повномасштабної війни, коли не зміг захопити Україну.
"Він не застосував її, бо він, може, й неадекват, але дуже любить своє життя. Бо він розуміє, що двері будуть повністю закриті, якщо він застосує ядерну зброю", – сказав Зеленський.
"І якщо він любить життя, він не застосував у перший рік ядерну зброю, і він продовжує свої дії, а санкції є, але вже починають балансувати, лідери починають думати, то яка ще може бути більша ескалація, ніж масовані вбивства людей в Україні?" - додав він.
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https://patrioty.org.ua/society/shakhtar-pryikhav-na-match-u-futbolkakh-iz-zaklykom-zvilnyty-zakhysnykiv-mariupolia-z-polonu-foto-515672.html "Шахтар" приїхав на матч у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя з полону (фото)
видать будет "град" по ихним тупым черепушкам .
Вони там з китайцями уклали "пакт Молотова-Рібентропа -2" І там знову "розділили світ" Бо єдина країна, яку реально Росія путінська боїться - це Китай Бо він не зв"язаний купою договорів безпеки і проводить ту політику, яку хоче (якщо йому дозволяють його економічні та військові можливості)
А це йому дозволила конкретно теперешня адміністрація, яка одразу при приході до влади зняла додаткові мита на китайські товари, тому що інфляція то все що цікавить діда...
а те що завдяки цьому та дешевим ресурсам з раші під час війни китай виліз з іпотечному колапсу та отримав можливість проводити переозброєння і можливість підтримувати як орків так і Іран, Корею то діду пох...
продавали сировину для титану з якого тепер ракети прилітають...
Нафту прокачуємо орківську з якої роблять бензин в ЄС а ми потім його купляємо....
Про прокачку газу мовчу тому що це єдине що стримує орків щоб не знищити ГТС яку буде важко відновити а це покладе пів економіки... та і опалення в багатьох регіонах... буде колапс... тому рішення по газу було нажаль правильним
Домовленості Байдена з ******
орки поставляють заходу дешеві ресурси з дисконтом а вони затримують озброєння...
Та і взагалі адміністрація називає Ху...ла адекватним і говорить що у разі програшу орків, в раші можуть відбутись політичні зміни та до влади можуть прийти неадекватні політики а там ЯО...
А взагалі був один момент коли Польща почала переговори про передачу міг29, і тут несподівано в англійській пресі хтось злив фото сина діда з проститутками і купою похожою на наркоту... одразу на другий день амери заборонили таку передачу типу ескалація і літаки перегнали до німців...
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A&ab_channel=Politic.mem тут. А це все наслідки.
Тобто, в позу страуса? Бачу тільки те, що хочу, думаю тільки про те, про що хочу?
І це - президент ???????????
Виходить, що домовленності були, між тими хто тоді був при владі
Мабуть хтось когось "кинув" по домовленностям, та все пішло не так...