УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11667 відвідувачів онлайн
Новини
18 339 147

Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ: Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами

Президент Володимир Зеленський

Путін є неадекватною особою, або він мав домовленості з іншими країнами, що йому нічого не буде за повномасштабний напад на Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Він (Путін. - Ред.) неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Тотального розриву західних країн з Росією не відбулося

Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити", - заявив Зеленський.

Зеленський поскаржився на те, що "всі з Росією залишають двері трішечки привідкриті", але не настільки відкриті, як після 2014 року.

"Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією", – вважає президент.

За його словами, якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, він би застосував її в перший рік повномасштабної війни, коли не зміг захопити Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Кращим підсумком саміту НАТО у Вашингтоні будуть сім Patriot та рішення США про F-16

"Він не застосував її, бо він, може, й неадекват, але дуже любить своє життя. Бо він розуміє, що двері будуть повністю закриті, якщо він застосує ядерну зброю", – сказав Зеленський.

"І якщо він любить життя, він не застосував у перший рік ядерну зброю, і він продовжує свої дії, а санкції є, але вже починають балансувати, лідери починають думати, то яка ще може бути більша ескалація, ніж масовані вбивства людей в Україні?" - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) путін володимир (23785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+72
***** мав домовленості з тобою, зелена шмаркля, тому тобі торба з усіх боків
показати весь коментар
26.05.2024 00:57
+58
Говорит чел который
1. Верил что с Путиным можно договориться.
2. Перед нападением в 2022 говорил что росияне тоже люди.
3. Когда Россия равняла Мариуполь с землей говорил о Евровидении в Мариуполе.
4. В 2023 году верил в кофе в Крыму.
5. Верит что он законный президент и закончит войну.
показати весь коментар
26.05.2024 01:00
+51
З тобою він і мав домовленості, сам заглядав в якісь там очки і бачив мир, і збирався сходотись посередині і перестати стріляти. Але щось пішло не так. Два валодьї, два цинічні брехуни, узурпатори, диктатори, два ***** - два сапога пара.
показати весь коментар
26.05.2024 00:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а як з домовленностю про вивід військ з Маріуполя
https://patrioty.org.ua/society/shakhtar-pryikhav-na-match-u-futbolkakh-iz-zaklykom-zvilnyty-zakhysnykiv-mariupolia-z-polonu-foto-515672.html "Шахтар" приїхав на матч у футболках із закликом звільнити захисників Маріуполя з полону (фото)

показати весь коментар
26.05.2024 04:25 Відповісти
Зелене гівно призналося що йому було відомо про напад кацапні і всеодно готував країну до шашличків.
показати весь коментар
26.05.2024 04:38 Відповісти
Шо ця скотина криворізька несе.Виходить у 2014 році коли рашка розвязала гібрідну війну наа донбасі а ця дешева маріонетка розгулювала по червоній площі в москві тотоді він був адекватний,а з 22р-ні???
показати весь коментар
26.05.2024 05:00 Відповісти
Безуглий зелений клован.
показати весь коментар
26.05.2024 05:06 Відповісти
рашашвайники расхрюкались .
видать будет "град" по ихним тупым черепушкам .
показати весь коментар
26.05.2024 06:33 Відповісти
"Домовленість з іншими країнами" БУЛА ! І була вона (в першу чергу) з ОДНІЄЮ країною В конкретний час В конкретному місці! З Китаєм! В Пекіні! Після Олімпіади!
Вони там з китайцями уклали "пакт Молотова-Рібентропа -2" І там знову "розділили світ" Бо єдина країна, яку реально Росія путінська боїться - це Китай Бо він не зв"язаний купою договорів безпеки і проводить ту політику, яку хоче (якщо йому дозволяють його економічні та військові можливості)
показати весь коментар
26.05.2024 06:57 Відповісти
Китай проводить ту політику яку йому довзоляють західні толерасти... більшість його екпорту в ЄС та штати... без їх технологій та інвестицій він б дальше лив чугун в кожному дворі...

А це йому дозволила конкретно теперешня адміністрація, яка одразу при приході до влади зняла додаткові мита на китайські товари, тому що інфляція то все що цікавить діда...

а те що завдяки цьому та дешевим ресурсам з раші під час війни китай виліз з іпотечному колапсу та отримав можливість проводити переозброєння і можливість підтримувати як орків так і Іран, Корею то діду пох...
показати весь коментар
26.05.2024 08:35 Відповісти
Можна подумать - ми були кращими! Особливо останні п"ять років!
показати весь коментар
26.05.2024 08:38 Відповісти
Та нічим не кращі, продавали двигуни до вертольотів та крилатих ракет оркам...

продавали сировину для титану з якого тепер ракети прилітають...

Нафту прокачуємо орківську з якої роблять бензин в ЄС а ми потім його купляємо....

Про прокачку газу мовчу тому що це єдине що стримує орків щоб не знищити ГТС яку буде важко відновити а це покладе пів економіки... та і опалення в багатьох регіонах... буде колапс... тому рішення по газу було нажаль правильним
показати весь коментар
26.05.2024 08:51 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Неча на зеркало пенять - коли рожа крива!"
показати весь коментар
26.05.2024 09:04 Відповісти
Тобі світить буцигарня за розпалювання антисемітизму.
показати весь коментар
26.05.2024 07:42 Відповісти
А щось світить за розпалювання антиукраїнізму?
показати весь коментар
26.05.2024 07:57 Відповісти
А от чому я став антисемітом саме при зеленій сволоті....
показати весь коментар
26.05.2024 11:37 Відповісти
ну умственно недоразвитый расскажи???ты же знаешь!!
показати весь коментар
26.05.2024 08:44 Відповісти
А як називати заяви старого маразматика Байдена в 22 та і тепер що солдати США не будуть участвовать в війні.
Домовленості Байдена з ******
показати весь коментар
26.05.2024 07:21 Відповісти
Все возможно. Даже война 1812 г. Наполеон вел переписку з Александром 2, где называл его " брат мой", и почему он попер на москву, если правительство находилось в Питере? Потом спалили москву и отдали французам. Французы побухали пару недель в москве и пошли домой.Потом их руские догнали, до Парижа дошли, побухали и тоже домой пошли.
показати весь коментар
26.05.2024 08:46 Відповісти
"Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать." - Наполеон I Бонапарт
показати весь коментар
26.05.2024 07:25 Відповісти
Так вони весь час про щось домовляються. Тільки за безпеку держави Україна відповідальність лежить на найвеличнішому лідорі і саме він мав її забезпечувати. І його падлу попереджали, але замість розгортання військ для оборони воно до шашликів з москалями готувалося на 9 травня.
показати весь коментар
26.05.2024 07:51 Відповісти
Які ж тупі ваші коментарі.
показати весь коментар
26.05.2024 07:59 Відповісти
Думаю що перед війною домовленостей не було, навіщо було тоді попереджати Україну про напад, а от зараз то точно є....

орки поставляють заходу дешеві ресурси з дисконтом а вони затримують озброєння...

Та і взагалі адміністрація називає Ху...ла адекватним і говорить що у разі програшу орків, в раші можуть відбутись політичні зміни та до влади можуть прийти неадекватні політики а там ЯО...

А взагалі був один момент коли Польща почала переговори про передачу міг29, і тут несподівано в англійській пресі хтось злив фото сина діда з проститутками і купою похожою на наркоту... одразу на другий день амери заборонили таку передачу типу ескалація і літаки перегнали до німців...
показати весь коментар
26.05.2024 08:46 Відповісти
Для прикладу, в нас за кловуна проголосувало 86%. Що хотіли - те й отримали
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A&ab_channel=Politic.mem тут. А це все наслідки.
показати весь коментар
26.05.2024 07:48 Відповісти
73% тих, хто прийшов.
показати весь коментар
29.05.2024 16:13 Відповісти
А коли розвідки країн світу пів року попереджували про війну, а безтолковий ішак, на противагу, закликав маринувати шашлики - то це що, адекватність. ***** розпочало повномасштабну війну, бо побачило, що при владі опинилось якраз неадекватне, бездарне чмо, і такого шансу в нього більше не буде. Це обкурене чмо - першеджерело всіх негараздів його перебування "у руля". У відставку мудака!
показати весь коментар
26.05.2024 07:50 Відповісти
Причину треба шукати в собі , в такий важкий час став президентом той хто нічого не розуміє ні в політиці ,ні в економіці ,ні в військовій справі і той хто не любив Україну
показати весь коментар
26.05.2024 07:52 Відповісти
Та що воно верзе, оце півдурне!
показати весь коментар
26.05.2024 08:39 Відповісти
Про це я навіть не хочу думати Джерело:
Тобто, в позу страуса? Бачу тільки те, що хочу, думаю тільки про те, про що хочу?
І це - президент ???????????
показати весь коментар
26.05.2024 08:40 Відповісти
Мав домовленості? Мав - Оманські домовленості!
показати весь коментар
26.05.2024 09:22 Відповісти
Это только я не улавливаю смысл в прямой речи Зе?
показати весь коментар
26.05.2024 09:48 Відповісти
Важко вловити те, чого не існує
показати весь коментар
26.05.2024 09:54 Відповісти
Каже той, чиє кодло за спинами захисників жере в три горлянки та краде, ніби будуть жити тисячу років. І ******** народ, ніби безсмертні і мають імунітет до зашморгу або вил
показати весь коментар
26.05.2024 09:58 Відповісти
Якби я був путіним, а в сусідній країні, яка на мою думку не існує, довбойоби обирають довбойобів, які активно розвалюють усе що можна, я б теж напав.
показати весь коментар
26.05.2024 10:04 Відповісти
візьміть молдову. Там відбувається те що ви написали. Україна напала на неї?
показати весь коментар
26.05.2024 16:27 Відповісти
Може у нас путіна нема?
показати весь коментар
26.05.2024 18:08 Відповісти
то може проблема не в довбойобах, а в путіні? а ви маніпулюєте
показати весь коментар
26.05.2024 23:57 Відповісти
Може це комплексна проблема, а Ви вписуєтесь за довбойобів?
показати весь коментар
27.05.2024 06:48 Відповісти
а ви за путіна)
показати весь коментар
27.05.2024 23:44 Відповісти
Я написав що я путін? Ні. Ви вступилися за довбойобів? Так.
показати весь коментар
28.05.2024 06:45 Відповісти
"Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада"
Виходить, що домовленності були, між тими хто тоді був при владі

Мабуть хтось когось "кинув" по домовленностям, та все пішло не так...
показати весь коментар
26.05.2024 10:15 Відповісти
І це говорить 'найадекватніший' клоун на Землі, який за два дні до нападу ручні хотів будувати дороги і запрошував всіх на шашлики!
показати весь коментар
26.05.2024 11:19 Відповісти
Вполне адекватный,в Киеве по сей день сидит на должностях его агентура,агента сивковича и агента козыря знает весь мир,всяких мелких агентиков кремля там еще сотни.
показати весь коментар
26.05.2024 12:32 Відповісти
Нє, давай, Вова, подумаємо, що були домовленності - дуже цікаво послухати твої припущення, з ким же ***** міг домовивитись, де і коли?, бо неадекватний міг тільки Чонгар розмінувати, але щоб підтвердити неадекватність, потрібно того тіпочка віправити на профільне клінічне обстеження.
показати весь коментар
26.05.2024 14:04 Відповісти
х...ло мав домоленості не з іншими країнами, а шмарклєнскім, через потрохшева в Омані все узгодив.
показати весь коментар
26.05.2024 16:14 Відповісти
Та все дуже і дуже просто,ЗАКІНЧУЙ ЗАРОБЛЯТИ БАБЛО НА ВІЙНІ,Пороха вже в десятки разів перегнав!!!
показати весь коментар
26.05.2024 19:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 