Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D?

Україна докладає всіх зусиль для того, щоб міжурядова конференція щодо переговорів про вступ України в ЄС відбулась у червні.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала журналістам у суботу, 25 травня, під час #РазомДіємо Фесту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має план B, план C, план D - на будь-який випадок, щоб ця конференція відбулась. Тобто конференція має відбутись за будь-яких умов", - зазначила віцепрем’єр-міністерка.

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Вона додала, що Україна веде регулярні переговори з усіма державами-членами ЄС щодо цієї конференції. А також, що президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄК наполягатиме на цьому рішенні.

"Українська урядова команда вже готується до цього засідання 25-27 червня", - сказала Стефанішина.