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Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D

Ольга Стефанішина

Україна докладає всіх зусиль для того, щоб міжурядова конференція щодо переговорів про вступ України в ЄС відбулась у червні.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала журналістам у суботу, 25 травня, під час #РазомДіємо Фесту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має план B, план C, план D - на будь-який випадок, щоб ця конференція відбулась. Тобто конференція має відбутись за будь-яких умов", - зазначила віцепрем’єр-міністерка.

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Вона додала, що Україна веде регулярні переговори з усіма державами-членами ЄС щодо цієї конференції. А також, що президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄК наполягатиме на цьому рішенні.

"Українська урядова команда вже готується до цього засідання 25-27 червня", - сказала Стефанішина.

Автор: 

членство в ЄС (1244) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+17
Ніхіра собі вам "плану" навезли,тепер ясно від чого Вовку так штирить в щоденних вечірніх відосіках
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26.05.2024 01:39
+12
Идиотам всё неймётся - ЕС , НАТО , восстановление , дерибан в бешенных масштабах . Лучше бы думали о том , чтобы Украина завтра существовала .
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26.05.2024 02:12
+10
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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26.05.2024 02:54
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B(ld)- C(ku) -D(vbani)- план вони мають як саботувати цей процес
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26.05.2024 01:38 Відповісти
Ніхіра собі вам "плану" навезли,тепер ясно від чого Вовку так штирить в щоденних вечірніх відосіках
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26.05.2024 01:39 Відповісти
🤣👍
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26.05.2024 08:36 Відповісти
Выфсеврете.Вава уже сдавал кровь на наркотики.Какие вам еще нужны доказательства?
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26.05.2024 09:31 Відповісти
Он, кстати, и повестки так получал.Просто фотографа не было рядом.
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26.05.2024 09:34 Відповісти
Идиотам всё неймётся - ЕС , НАТО , восстановление , дерибан в бешенных масштабах . Лучше бы думали о том , чтобы Украина завтра существовала .
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26.05.2024 02:12 Відповісти
какое ес? а войну закончить не хотите? твари зеленые
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26.05.2024 02:15 Відповісти
Жодного плану оборони на випадок вторгнення вони не мали, зате мають декілька планів на випадок, якщо Захід відмовить інтегрувари ракову єрмаківську пухлину в ЄС?
З великою ймовірністю ці плани полягають в перетворенні країни на другу білорусь/рашку/китай, нічого іншого ці "ефективні менеджери" створити не спроможні
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26.05.2024 02:40 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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26.05.2024 02:54 Відповісти
Ми осліпли? Чи то туман війни?
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26.05.2024 03:26 Відповісти
Трусікі-нєдєлькі - мабуть, щось подібне. Здається, тут тільки раждєнниє в ссср мене зрозуміють
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26.05.2024 03:25 Відповісти
Прям вітамінний ряд - їж та насолоджуйся. От тіки шо там з фронтом. Вже військові не хочуть бути гарматним м'ясом - як приклад харьковщина - бросають та уходять - бо нема фортіфікацій від гниди зеленского.
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26.05.2024 04:04 Відповісти
План B - Стефанишина влітку їде в Італію,
План C - Стефанишина взимку їде відпочивати в Куршавель,
План D - Стефанишина навесні йде на пенсію і вступає/виїжджає в ЄС назавжди
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26.05.2024 04:42 Відповісти
Шо не зелений то і ідиот.
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26.05.2024 05:07 Відповісти
Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D?

Аби тільки щось ляпнути, себе показати...
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26.05.2024 06:26 Відповісти
Україна має план B, план C, план D - на будь-який випадок.

Якщо щось піде не так, дзвоніть, в мене ще є план E, план F, план G... "парешаем"
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26.05.2024 06:54 Відповісти
План В - ПреЗЕдент "уже закінчив війну у своїй голові".
План С - "досить перестати стріляти і ми побачимо мир в очах Путіна".
План Д - раз звільнення Залужного не покращило стану на фронті, звільнимо ще й Сирського!
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26.05.2024 06:55 Відповісти
п'ять років, ще не закінчились!
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26.05.2024 08:02 Відповісти
Ніколи не знав, що у плану є 3 сорти. Який ви там шмалите?
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26.05.2024 07:08 Відповісти
План б - тайожний саюз, план д - брикс?
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26.05.2024 07:22 Відповісти
План А,В,С..., а ЄС про ваші дитячі плани знає? Тут важливо щоб вас дебілів розуміли...
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26.05.2024 07:28 Відповісти
головне не втылити план ЗЕ
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26.05.2024 07:37 Відповісти
"... а-б-в-г-дейка, а-б-в-г-дейка, ето - наука, нє ігра......." ©
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26.05.2024 07:44 Відповісти
ніфіга, ти дрєвній!
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26.05.2024 08:03 Відповісти
)))
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26.05.2024 16:28 Відповісти
три конверти Гнусавий вже відправив чи ще корячиться?
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26.05.2024 08:11 Відповісти
план А ...🤡 на вихід , а все інше ...то то таке ...
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26.05.2024 08:38 Відповісти
Озвучте весь алфавіт будь ласка?
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26.05.2024 08:55 Відповісти
Зеленим наркоманам не завадило б прокапатися і поглянути на сиуацію тверезими очима:
- в країні нескінчена війна;
- ЗЄ за всіма показниками очільником корупції та узурпатором;
- влада України є антидемокрптичною;
- парламент є фікцією;
- в Україні діє телефонне право, а не закон;
- утискається свобода слова;
- президент прострочений;
- парламент прострочений.

З таким багажем приймають тільки в тайожний союз.
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26.05.2024 10:07 Відповісти
Це значить що заготовлено три сорти туалетного папіру!
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26.05.2024 10:20 Відповісти
то вам на носа зелене лайно з лисини накрапує і локшина на вухах гойдається.
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26.05.2024 11:35 Відповісти
А чому починає перелік з плану В? Невже план А вже просрали?
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26.05.2024 10:45 Відповісти
А план "Д" - це відновлення СРСР?
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26.05.2024 10:50 Відповісти
У мене на зебiляче Му-у, про планы Б-С-Д, викликае рвотний рефлекс. Страна, в 73% от 37% проголосовавших, хотя этот посыл к 63% тех, кто проинфантильничал и не проголосовал, вы сейчас хоть понимаете, шо вы недонапереголосовали?
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26.05.2024 11:18 Відповісти
Просьба разъяснить, мол от от какой буквы предыдущих планов Б-Ц отталкиваться, если говорить сейчась, шо Україна має план B, план C, план D , адже я так и не вкурил, типо , в прошлый раз, какой план Б чи Цэ был взят за основу, если был взят.
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26.05.2024 11:25 Відповісти
План А: сцяними тряпками вигнати зейобань гнидну з усіх владних кабінетів.
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26.05.2024 11:26 Відповісти
Попереджаю, нам не нужны здесь разные лечебные канабисы, типо план B, план C, план D.
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26.05.2024 11:28 Відповісти
Альтернатива плану B, плану C, плану D -гнать заюриными тряпками главного плановщика.
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26.05.2024 11:30 Відповісти
 
 