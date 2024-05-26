Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D
Україна докладає всіх зусиль для того, щоб міжурядова конференція щодо переговорів про вступ України в ЄС відбулась у червні.
Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала журналістам у суботу, 25 травня, під час #РазомДіємо Фесту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна має план B, план C, план D - на будь-який випадок, щоб ця конференція відбулась. Тобто конференція має відбутись за будь-яких умов", - зазначила віцепрем’єр-міністерка.
Вона додала, що Україна веде регулярні переговори з усіма державами-членами ЄС щодо цієї конференції. А також, що президентка Єврокомісії підтвердила, що ЄК наполягатиме на цьому рішенні.
"Українська урядова команда вже готується до цього засідання 25-27 червня", - сказала Стефанішина.
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З великою ймовірністю ці плани полягають в перетворенні країни на другу білорусь/рашку/китай, нічого іншого ці "ефективні менеджери" створити не спроможні
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
План C - Стефанишина взимку їде відпочивати в Куршавель,
План D - Стефанишина навесні йде на пенсію і вступає/виїжджає в ЄС назавжди
Аби тільки щось ляпнути, себе показати...
Якщо щось піде не так, дзвоніть, в мене ще є план E, план F, план G... "парешаем"
План С - "досить перестати стріляти і ми побачимо мир в очах Путіна".
План Д - раз звільнення Залужного не покращило стану на фронті, звільнимо ще й Сирського!
- в країні нескінчена війна;
- ЗЄ за всіма показниками очільником корупції та узурпатором;
- влада України є антидемокрптичною;
- парламент є фікцією;
- в Україні діє телефонне право, а не закон;
- утискається свобода слова;
- президент прострочений;
- парламент прострочений.
З таким багажем приймають тільки в тайожний союз.