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США твердо підтримуватимуть Київ, але американські військові не воюватимуть в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив про тверду підтримку України у боротьбі з "жорстоким тираном" Путіним.

Виступаючи у суботу, 25-го травня, перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, що у штаті Нью-Йорк, Байден відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

При цьому він ще раз наголосив: американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

"Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", – сказав Байден, звертаючись до понад тисячі випускників Військової академії США у Вест-Пойнті, які привітали ці слова аплодисментами.

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"Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", – сказав Байден.

Він додав, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами, зазначив Байден.

Байден у своїй промові нагадав, що попереджав російського президента Володимира Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

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"Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи", – пригадав Байден, як після вторгнення Росії в Україну альянс НАТО став "сильнішим, ніж будь-коли", коли до нього вступили такі країни, як Швеція та Фінляндія.

Автор: 

Байден Джо (2885) допомога (8328)


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Топ коментарі
+28
А чому тоді не дає бити по кацапській території.
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26.05.2024 02:12
+27
НАТО обосрато . Могли в 14-м всё предотвратить . Да и в 22-м линии для себя рисовали .
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26.05.2024 02:07
+21
Усе правильно, Будапештський меморандум для лохів. Нажаль у нас не виявилось жодного політичного діяча, який би сказав, що буде війна, якщо роззброїтися. Наша теперішня політична еліта - це заробітчани, а не розум і совість нації.
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26.05.2024 04:56
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А вона може буть! Тільки іменуватиметься - "Зустріч на Уралі" І руки потиснуть один одному НАТО-вці з китайцями Бо Китаю може стать вигіднішою співпраця з Європою А об Росію він "витре ноги" та забере Сибір
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26.05.2024 09:21 Відповісти
Ну Китай навіть місцям більше зло чим рф
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26.05.2024 10:31 Відповісти
Згоден! Бо китайці розумніші І уміють чекать!
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26.05.2024 10:35 Відповісти
І це тоталітарна злочинна помийка може якби США після другої світової війни допомогли Гоміндану виграти війну в комуністів цього б не було зараз
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26.05.2024 22:02 Відповісти
У Китаї була в 40-50ті така сама ситуація що й на території колишньої РІ в 20-ті: людей "розвели" брехнею грандіозного масштабу Чан-Кай-Ші втратив підтримку мас населення Бо за методами роботи він не сильно відрізнявся від тих же комуністів - ті самі позасудові розправи терор та концтабори От тільки він опирався на небагаточисельну інтелігенцію багатих міщан та селян - а комуністи - на багатомільйонну масу голоти І вони просто задавили чанкайшістів масою! США просто "зав"язли"-б у багаторічній війні - як це у них сталося у В"єтнамі
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27.05.2024 02:20 Відповісти
А ще чан кайші орієнтувався на західний світ. Але коли війна була у розпалі США ж могли ввести війська і знищити комуністичну голоту і допомогти чану кайші США ж змусили капітулювати Японію і Німеччину, невже війська США не могли б знищити разом з гомінданом менш сильного противника ?? В США ж тоді була армія номер 1 і з колосальним досвідом. Якби вони знищили там комуністів то не було б і КНДР і комуністів в В'єтнамі
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27.05.2024 09:13 Відповісти
"Вумний - як вутка!" І де ви, "вумні" такі, беретеся? Хоч почитай - коли саме комуністи протистояли чанкайшістам - і коли виступали єдиним фронтом проти японців! Відкрита підтримка Чан-кай-Ші у той час - це пряме протистояння з СРСР! Бо Мао-Цзе-Дун - ЇХ ПОРОДЖЕННЯ Тобто - розпалення Третьої світової відразу після закінчення Другої!
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27.05.2024 11:30 Відповісти
Знаю що війна почалась ще в кінці 20 років між комуністам і гомінданом. Так міг СРСР теж вступити у війну зразу після другої світової але дивлячись на кількість втрат СРСР невже це було реально? А крім того, те що зробили США це нормально тобто просто дали комуністам Мао злочинцям і людожерами захопити владу і вчиняти купу злочинів тобто для вас ця нерішучість США це нормально?
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27.05.2024 12:49 Відповісти
От не знаю - кому "дать по потилиці" - тобі чи твоєму вчителеві? (бо погано вчив тебе історії) Про логіку - і мову не веду
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27.05.2024 13:30 Відповісти
Конкретизуйте бо я не дуже розумію, в США було все щоб допомогти Гоміндану знищити комуністів чому вони цього не зробили ?
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28.05.2024 10:26 Відповісти
І не подумаю! Марна справа! Бо тобі "конкретизувать" - це пояснювать першокласнику принцип роботи синхрофазотрона Ти елементарщини не знаєш - історії ХХ ст - а вимагаєш щоб я тобі лекцію прочитав по політології
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28.05.2024 10:30 Відповісти
Я знаю, тому і кажу США через свої помилки і не бажання підтримати Гоміндан привели до влади комуністичних людожерів це їх пряма вина
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28.05.2024 11:17 Відповісти
Та я вже бачив - ЯК і ЩО ти знаєш!
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28.05.2024 11:23 Відповісти
Кульгава качка- крок уперед, два назад. НА ЖАЛЬ🥀
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26.05.2024 07:56 Відповісти
Незабувайте, за пусто-порожніми теревенями, ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ на ділі, як це роблять 24/7 Захисники України! Полову молотити, з московським лайдаками про Історію України, це себе неповажати!!
Пильнуймо та боронімо Україну!!
Слава Україні!
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26.05.2024 08:47 Відповісти
"Сякі-такі сцикуни!" - кажуть сміливі українці, сидячи на бойових диванах далеко від фронту
А ви спитайте пересічних американців - чи хочуть ті воювати? Я-то з ними розмовляв - вони кажуть, що Україна вже перемогла, коли #уйло не зміг захопити її всю, але відбити все окуповане майже неможливо і заради цього точно не можна ризикувати американськими військовими - це таке кажуть звичайні американці і таких набагато більше, аніж тих, хто готовий пертися в Україну воювати.

А влада цивілізованої держави робить те, що хоче більшість. Більшість хоче триматись подалі від прямої участі у війні. Навіть в Україні влада змушена була зробити телемарафон, щоб не набралася критична маса її противників. А в США влада дослухається до більшості своїх громадян. Тому американських військових в Україні не буде доти, доки пересічні американці бояться ядерної війни - підіть переконайте їх, що це зовсім не страшно, можете зняти відео на тлі зруйнованого Харкова і так прямо і сказати - бачите, тут звичайною зброєю повбивали сотні й сотні цивільних, але ядерна зброя - то іграшка і зовсім не лячна. Успіхів у цьому!
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26.05.2024 08:48 Відповісти
чи питала простих американців американська влада коли вводила війська в Афганістан, Кувейт і тп.?
Так отож
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26.05.2024 09:59 Відповісти
В США контрактна армія і вони зобов'язані воювати де скаже уряд і не важливо хочуть вони цього чи ні. На рахунок ядерної війни так можна постійно боятись ядерної війни і бути терпілою і боягузом об якого витирають ноги бо бачте може бути ядерна війна так виходить? А ти не запитався простих американців чому вони не хочуть воювати з імперією зла яка постійно вчиняє геноциди чому вони не хочуть покарати рф за чечню, Грузію, Сирію чи вони настільки терпіли ?
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26.05.2024 10:30 Відповісти
Твердо? Діду, да ти в маразмі. Пів року не було допомоги, літаків немає, бити по рашистам не можна. Це не твердо, а рідко обісравшись зі страху.
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26.05.2024 08:51 Відповісти
Дед совсем с ума сошел, никто его даже не просил солдат, просили оружие, которое дед зажал. Ничего, Трамп прийдет - порядок наведет !
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26.05.2024 08:53 Відповісти


https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Трамп: Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною









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26.05.2024 09:02 Відповісти
Да, да, да. Все читать умеют, особенно последнее "Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо Україні дуже багато зброї, більше, ніж вони колись отримували" чего так не назвал?

Это уже никто не оспаривает, что дерьмократы не хотят победы Украины, и Байда делает все что бы Украину похерить. Как они похерили лендлиз, как они не выделяли средства из PDA, как они уничтожили 2 милиона касетных боеприпасов, когда Украина уже пылала.

Всё это все знают, кто не за Трампа, тот против Украины, только Трамп и никто больше !!!
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26.05.2024 10:34 Відповісти
Особенно еще во всех газетах "завышают" переданную помощь
Никто не проверяет, верят прессе, что даже Трамп и иные повторяют эти суммы
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26.05.2024 11:33 Відповісти
1) Так, для цього Zеленський має погодитись "припинити це і укласти угоду".
А після цього, якщо твій #уйло не погодиться зупинитись - Трамп дасть Україні "багато зброї" (хоча не так давно Трамп сказав, що - цікаво, що він мав на увазі?).

2) А за лендлізом можуть надати ядерну зброю? А F-35? А "Томагавки"? То нам не дають "Томагавки" лише через жадібність, бо не хочуть дарувати, але могли б дати в борг (ленд-ліз)?
Чи як вас розуміти, троллі? Чим ленд-ліз відрізнявся б від нинішньої моделі?

3) Скільки тебе пам'ятаю - жодного повідомлення українською? Щелепа заважає навіть писати українською?
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26.05.2024 12:31 Відповісти
Да, у сша немеряно старого барахла на складах, и они могли завалить Украину оружием, но не стали этого делать, не надо претворятся ты либо троль либо лепишь из себя горбатого, якобы не понимая чем ленд-лиз отличается от крохотных подачек через отдельные законопроекты, которые к тому же должны пройти Сенат и Конгресс, а ленд-лизу только оставалась подпись байдена, и все.

И не надо мне указывать на каком языке писать, я знаю украинский лучше чем ты, и я родился и всю свою жизнь провел в москальско говорящем Киеве, как и мои родители, а не тыкаюсь по заграницам, и не покидал его даже после 24. Когда "поприехавшие" толпой от сюда валили.
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26.05.2024 13:05 Відповісти
Якщо дивитись по хронології, хто як діяв, маючи владу:
Клінтон демократ - "умовив" віддати ядерну зброю

Обама демократ + Байден віцеспікер - "наполягали не стріляти" в Криму, тобто віддати
Байден в той час шатнажував - не дам 1млрд, якщо не знімете генпрокурора
Заборона передавати будь яку зброю

Трамп республіканець - заморозив СП2,
знизив ціни на нафту,
зняв заборону на передачу зброю..
Стратегічні літаки США літають над Україною
В порти заходять військові кораблі США
немає ніякої ескалації

Байден демократ -
дозволив добудувати СП2,
"відпустив" ціни на нафту - росія заробила за 2022 рік, більше ніж за весь час,
якщо вторгнення "буде не велике, то це одна справа...",
закрив посольство, а потім взагалі перевів до Польші
заяви "вам 3 дні - і все закінчиться", в перші тижні взагалі ніякої допомоги,
заборона передавати літаки з Польші,
заборона бити по території росії, по НПЗ, допомагати пригожину
за весь час жодного разу не сказали слово перемога України
крапельна та дозована передача допомоги котру затвердив Конгрес
"забув" підписати 1.6млрд PDA в 2022, котрі "згоріли"
"не комфортно" передавати 4.2млрд PDA, котрі зависли з 2022-2023 років
не заключали контракти по USAI на 6.6млрд, котрі були доступні до квітня 2024
не виконував закон про лендліз, та замовчував
демократи маючи більшість в Сенаті - "похоронили" поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік
демократи в Сенаті - півроку до середини лютого 2024, намагались добавити всі свої "хотелки" в закон про допомогу Україні

Джонсон республіканець -
коли закон про допомогу поступив в Палату представників (середина лютого 2024), добавив наступне:
- вимогу розробити план перемоги України
- надати ракети атакамся
- конфіскувати активи росії
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26.05.2024 11:29 Відповісти
А скільки окупованих кацапами територій повернулось до законних власників при президентах-республіканцях?
Буш-старший - дідька лисого, а не повернення Придністров'я.
Буш-молодший - дідька лисого, а не повернення Абхазії та Південної Осетії. А ще встромив язика в дупу, коли #уйло сказав, що знищить Україну у разі її вступу в НАТО.
Трамп - жодного клаптика Криму та ОРДЛО не повернулось в Україну, надав Джавеліни і заборонив використовувати для звільнення територій, дозволив лише якщо кацапи підуть ще далі.

Те саме Трамп пропонує зараз - зупинитись на поточній лінії зіткнення. Те саме хоче #уйло, а також всі, хто боїться потрапити на фронт, те саме хочете ви, проплачені тролі, які зникнуть відразу після перемоги Трампа. А я з радістю поспілкуюсь з вашими тупими жертвами, такими як один дописувач з нікнеймом з трьох літер.
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26.05.2024 12:40 Відповісти
А вони "президентах-республіканці" повинні були повертати чужі території?

"Буш-старший - дідька лисого, а не повернення Придністров'я."
"Російські війська втрутилися у війну у Придністров'ї в 1992 році та заморозили конфлікт" - президент США Клінтон демократ

"Буш-молодший - дідька лисого, а не повернення Абхазії та Південної Осетії." - конфлікт виник ще за Клінтона
Під кінець терміну Буша, коли вже знали що буде Обама - росія напала на Грузію. Проте США якось надавили, що все закінчилось за пару днів.

"Трамп - жодного клаптика Криму та ОРДЛО не повернулось в Україну, надав Джавеліни і заборонив використовувати для звільнення територій, дозволив лише якщо кацапи підуть ще далі."
За той час багато територій ордло повернулось до України.

Що за Трампа було втрачено?
Чому росія не вторглась коли Трамп був при владі, котрий начебто "друг" росії?

"Те саме Трамп пропонує зараз - зупинитись на поточній лінії зіткнення." - він зараз ніхто, і нічого не пропонує.
Це пропонував Обама+Байден віддати Крим, та зупинитись на поточній лінії

Не відомо, що буде якщо Трамп прийде до влади.

Проте за поточної влади, котра у демократів, ні разу не сказали, що вони за перемогу України, що підтверджується діями.
Навіть кошти котрі виділє Конгрес, або голосує - витрачають повільно, втрачають, або не виконують
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26.05.2024 14:02 Відповісти
А на випадок маячні про джавеліни - Трамп заборонив їх застосовувати в зоні АТО/ООС. Посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [1] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [2] https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [3] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]

А ще Трамп готовий віддати кацапам російськомовні частини України. Посилання: https://nymag.com/intelligencer/2023/03/trump-blurts-out-peace-plan-hand-russia-chunks-of-ukraine.html [1] https://www.businessinsider.com/fox-news-cuts-trump-let-russia-have-bits-of-ukraine-2023-3 [2] https://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/maddowblog/trump-envisioned-deal-let-russia-take-parts-ukraine-rcna74132 [3]

Не обляпайтесь, троллі
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26.05.2024 09:18 Відповісти
Гітлеру вже Судети віддавали! Чим закінчилося?
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26.05.2024 09:23 Відповісти
А російськомомовний Брайтон-біч не збирається віддати?
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26.05.2024 09:42 Відповісти
БАЙДЕН - І НЕ ДРУГ І НЕ ВРАГ, А ТАК...
🇺🇦
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26.05.2024 09:14 Відповісти
Старий маразматик. США себе дескредетувала повністтю. Їм вірити не можна. Тільки ядерна зброя зупинить путіна.Якщо Україна не буде розробляти ядерну зброю, то і України існувати не буде.
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26.05.2024 09:31 Відповісти
Хоть бы вы там не усрались со своими американскими солдатами.
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26.05.2024 09:44 Відповісти
виникає просте питання. Чому США воює де завгодно, з ким завгодно але за Україну чомусь ні? Десятки експертів пояснять, розжують і розтлумачать чому відбувається саме так.... Але Чому?
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26.05.2024 09:54 Відповісти
Байден - памперс Обами! Як і більшість ******** політиків. Вони не лицарі на троні, а гендлярі при владі. Це показав їх батько - Генріх Кісінджер. І він навчив, що головне - рейтинг, а з чортом цілуватися можна, тільки потім почистити зуби.
Тому я думаю, що Байден буде рідтримувати Україну доти, доки бургер в США не подорожчає вдвічі...
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26.05.2024 10:18 Відповісти
Лицарі певно закінчились з тим коли рейган пішов з посади а нормальна Європа закінчилась в першій половині 20 століття тоді Європа ще не була наскільки боягузливою
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26.05.2024 10:26 Відповісти
МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ - Рональд Рейган - Обращение к нации (1988).

Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
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26.05.2024 11:36 Відповісти
США твердо підтримують Париж, але американські війська не воюватимуть у Франції (1943 рік)
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26.05.2024 10:33 Відповісти
Так на трампістів-джонсонів гнали, а виявляється, найбільші підари - демократи куколдові, саліванушки, байдени..
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26.05.2024 11:24 Відповісти
Потрібен Рейган і Маргарет Тетчер!!!! Півроку не давали озброєння, скільки людей із-цього загинуло, скільки території втрачено. Якби дали раніше все що треба, то каца-пи вже були б за паребріком!!!!
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26.05.2024 11:25 Відповісти
А нах.. США бомбили територію Японії під час Другої світової? Чому не їб...ли японців лише в межах кордонів США?
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26.05.2024 13:29 Відповісти
Ноу проблем, нехай воюють в рашці.
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26.05.2024 14:18 Відповісти
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