США твердо підтримуватимуть Київ, але американські військові не воюватимуть в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден заявив про тверду підтримку України у боротьбі з "жорстоким тираном" Путіним.

Виступаючи у суботу, 25-го травня, перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, що у штаті Нью-Йорк, Байден відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

При цьому він ще раз наголосив: американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

"Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", – сказав Байден, звертаючись до понад тисячі випускників Військової академії США у Вест-Пойнті, які привітали ці слова аплодисментами.

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"Саме зараз американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю", – сказав Байден.

Він додав, що військова підтримка не вичерпується лише наданням зброї, американські військові також проводять вишкіл українських колег – навчають їх використовувати передові системи озброєння, такі як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Також вони діляться уроками тактичної бойової допомоги пораненим з українськими медиками та хірургами, зазначив Байден.

Байден у своїй промові нагадав, що попереджав російського президента Володимира Путіна, який був впевнений, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

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"Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи", – пригадав Байден, як після вторгнення Росії в Україну альянс НАТО став "сильнішим, ніж будь-коли", коли до нього вступили такі країни, як Швеція та Фінляндія.