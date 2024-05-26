За добу на фронті 141 боєзіткнення. На Харківщині відбита загроза прориву окупантів, на Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Ворог атакує на Харківському, Куп’янському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу на 10.00 26 травня.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уже з початку поточної доби на фронтах російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

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На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

Ситуація на півдні

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки.

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