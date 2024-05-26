Євлаш про нічну масовану атаку: Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі та військових об’єктах

Минулої ночі під час масованої атаки на Україну війська РФ спершу запустили "Шахеди", потім використали ракети.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти випустили ракети та ударні безпілотники. Класично вже ворог цілив по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах", - сказав Євлаш.

Звідки била Росія?

За його словами, комбіновані атаки російських військ "відбуваються за класичною схемою".

"Вони намагаються запускати спочатку "шахеди", пізніше застосовують уже більш серйозну зброю. Відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555, потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Як відпрацювала українська ППО?

Євлаш також зазначив, що Сили оборони, мобільні вогневі групи, Повітряні сили ЗСУ дуже добре відпрацювали цієї ночі та знищили майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 та 31 безпілотний ударний літальний апарат типу Shahed.

"На жаль, аеробалістичні ракети "Кинджал" є складними у збитті і лише один комплекс, який вже неодноразово показував себе у дії, ефективно може протистояти їм. Ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру", - зазначив речник.

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Окрім того, він зауважив, що російські військові змушені накопичувати ракети та планувати свої удари.

"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоби бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному із торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - сказав Євлаш.

Масована атака у ніч на 26 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил, сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди". У м.Жмеринка на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки.

Також повідомлялося, у ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області, у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням.