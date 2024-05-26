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Новини Війна
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Євлаш про нічну масовану атаку: Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі та військових об’єктах

Євлаш про масовану атаку 26 травня

Минулої ночі під час масованої атаки на Україну війська РФ спершу запустили "Шахеди", потім використали ракети.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти випустили ракети та ударні безпілотники. Класично вже ворог цілив по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах", - сказав Євлаш.

Звідки била Росія?

За його словами, комбіновані атаки російських військ "відбуваються за класичною схемою".

"Вони намагаються запускати спочатку "шахеди", пізніше застосовують уже більш серйозну зброю. Відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555, потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Як відпрацювала українська ППО?

Євлаш також зазначив, що Сили оборони, мобільні вогневі групи, Повітряні сили ЗСУ дуже добре відпрацювали цієї ночі та знищили майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 та 31 безпілотний ударний літальний апарат типу Shahed.

"На жаль, аеробалістичні ракети "Кинджал" є складними у збитті і лише один комплекс, який вже неодноразово показував себе у дії, ефективно може протистояти їм. Ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру", - зазначив речник.

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Окрім того, він зауважив, що російські військові змушені накопичувати ракети та планувати свої удари.

"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоби бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному із торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - сказав Євлаш.

Масована атака у ніч на 26 травня 2024 року 

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил, сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди". У м.Жмеринка на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки.

Також повідомлялося, у ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області, у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням.

Автор: 

обстріл (28378) ракети (4021) дрони (4668) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+13
Щоб переказувати новини з телеграма раз на тиждень потрібен гарненький хлопчик у званні цілого майора?
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26.05.2024 12:21
+9
Ну не жінкам же займатися цією "небезпечною" справою! Таким жінкам, як скажімо, Тетяна Чорновол місце на фронті, а не мужнім євлашам! Правда ж?
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26.05.2024 12:34
+8
чому ж ці всі зе-гниди такі огидні...
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26.05.2024 12:19
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Это месть за Ледовое побоище на Куликовом поле. Когда варяги с Бандерой на танках бомбили Донбасс
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26.05.2024 12:19 Відповісти
чому ж ці всі зе-гниди такі огидні...
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26.05.2024 12:19 Відповісти
Щоб переказувати новини з телеграма раз на тиждень потрібен гарненький хлопчик у званні цілого майора?
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26.05.2024 12:21 Відповісти
Ну не жінкам же займатися цією "небезпечною" справою! Таким жінкам, як скажімо, Тетяна Чорновол місце на фронті, а не мужнім євлашам! Правда ж?
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26.05.2024 12:34 Відповісти
Там просто практику стажування можуть студенти-диктори і журналісти проходити. Тому що ніякого доступу до інформації ДСК не потрібно, з очевидної причини того, що її не можна говорити.

І жодної профільної освіти не потрібно, зараз у кожного в телефоні телеграм-канели типу "повітряний простір", "де ракета" тощо. І будь-хто може давати звіт набагато більш розгорнутий і набагато оперативніший
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26.05.2024 12:54 Відповісти
це посада максимум для сержанта жінки, але ніт, аж цілий та ще й мабуть на підполковн. посаді. До речі - це відповідь про мілліонну армію - речники, речники, радники...
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26.05.2024 12:46 Відповісти
аж цілий майор
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26.05.2024 12:47 Відповісти
Того бота зі штучним інтелектом, який у МЗС зробили новини читати. Тим паче гроші вже заплатили за нього
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26.05.2024 12:55 Відповісти
Ну не воювати ж його в ЗСУ прилаштували. Посвітить таблом перед камерами читаючи що накажуть, отримає кілька підвищень, гарну платню, пільги, квартиру від держави та в сорок років (а можливо, й раніше) піде на пенсію насолоджуватися життям. Війна то для цивільних - нехай воюють, а як виживуть то працюють до шістидесяти п'яти років без жодних пільг, бо хтось же має утримувати таких ось офіцерчиків.
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26.05.2024 12:59 Відповісти
У складі делегації з вищим складом на пару днів під Харків десь приїде і ось уже й учасник бойових дій
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26.05.2024 13:04 Відповісти
Ну судя по всему основной целью был аэродром в Староконстантинове

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26.05.2024 12:24 Відповісти
А когда Харьков эвакуируете?
Это ж абсурд, чиновники и гереги пилят бабло, вместо спасения людей!
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26.05.2024 12:43 Відповісти
Фашисти знищують Харків. Будьте прокляті!!! Але визиває і інше РЕчник,який за чотири роки від лейтенанта став майором і --це вже не смішно На таких посадах повинні бути ТІЛЬКИ жінки,а такі бугаї ВОЮВАТИ НА ПЕРЕДКУ Невже нашим генералам не зрозуміло це?
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26.05.2024 13:13 Відповісти
Розумний, да?

Ти ще скажи навіщо відмивати бабло на будуванні кораблів у Турції - так всі 30 адміралів без хліба залишаться.
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26.05.2024 13:23 Відповісти
Ну от чому ви такі злі, як що то одразу на нуль? Всім дали зрозуміти що є ті у кого обов'язки і ті у кого права(не для того квіточка росла)
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26.05.2024 14:52 Відповісти
 
 