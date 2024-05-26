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Новини Війна
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8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

8 річний Михайлик, батько якого працював у харківському "Епіцентрі" та зник безвісти після російського удару, прийшов у поліцейський штаб для відбору зразків ДНК.

Про це пише у фейсбуку начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції.

8 річний хлопчик здає ДНК

Також читайте: Приміщення харківського "Епіцентру" в момент авіаудару російськими КАБами. ВIДЕО

"Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині. 8-річний хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому. Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах "Епіцентру", шукають те, що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих", - зазначає Болвінов.

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на день 26 травня було відомо про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

Автор: 

Харків (5581) експертиза (217) жертви (1792)


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Топ коментарі
+27
мерзені рашистські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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26.05.2024 13:33
+16
роzzия краде все - историю, території, життя людей... і дитинство.
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26.05.2024 13:44
+11
Хоча одну пускову установку Патріот перекинули з під Києва в район Харківа.
Так ні, не можна.
Бо всі найвищі чиновникі сидять у столиці та хвилюються виключно за своє життя. На решта людей їм начхати.
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26.05.2024 14:00
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мерзені рашистські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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26.05.2024 13:33 Відповісти
роzzия краде все - историю, території, життя людей... і дитинство.
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26.05.2024 13:44 Відповісти
Хоча одну пускову установку Патріот перекинули з під Києва в район Харківа.
Так ні, не можна.
Бо всі найвищі чиновникі сидять у столиці та хвилюються виключно за своє життя. На решта людей їм начхати.
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26.05.2024 14:00 Відповісти
А чим установка допоможе проти КАБів?
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26.05.2024 14:29 Відповісти
Збивати літаки, носії КАБів.
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26.05.2024 14:30 Відповісти
Літаки, що їх пускають, можна збивати в радіусі 100 км, але ж нам нізя .
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26.05.2024 14:32 Відповісти
Можна, але своєю зброєю.
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27.05.2024 01:05 Відповісти
Пэтриот может и КАБы сбивать.
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26.05.2024 15:17 Відповісти
не на території мордора
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27.05.2024 07:30 Відповісти
КАБ не ракета, далеко не летит. Их сбрасывают над территорией Украины.
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27.05.2024 08:40 Відповісти
СМЕРТЬ рашистам!!!!!!!!
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26.05.2024 13:47 Відповісти
💀
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26.05.2024 14:07 Відповісти
ти які речовини вживаєш?
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26.05.2024 14:56 Відповісти
Вот и тварь рашисткая подтянулась. Сгинь петух.
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26.05.2024 14:11 Відповісти
Я его то же отспамил, курву лаптеногую.
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26.05.2024 14:13 Відповісти
ВСЕ кацапы и их личинки должны СДОХНУТЬ!💀
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26.05.2024 14:11 Відповісти
А в цей же час на новому каналу йде реклама ліга сміху, розміши коміка, дизель шоу бльт, це пзць якийсь
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26.05.2024 14:14 Відповісти
Ото не треба ля ля. Новий таке не крутить.

Дізель шоу - іств2, а оте зелене лайно, на кшталт розсміши гоміка - то на каналах концерну Г+Г, який належить коломойші.
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26.05.2024 23:40 Відповісти
Я кажу шо рекламу крутять на новому, шо не так? Увімкни та подивись. Ляля
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27.05.2024 06:46 Відповісти
Я що хвора рекламу дивитись?? Дивіться канали у записі! Перемотуйте півгодинну рекламу й буде Вам щастя. Хоча дуже дивно, щоб один канал інші рекламував.
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27.05.2024 08:24 Відповісти
Хворі ті, хто ковтає це зелене лайно з цих говноканалів. Я не дивлюсь жоден. Як це взагалі можна дивитися? Мордаті кловани всміхаються з тупими пиками, у той час, коли гинуть люди!!! Це цинізм.
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27.05.2024 08:31 Відповісти
То не дивіться)) багато інших каналів є, не концерном коломойши єдиним.
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27.05.2024 09:04 Відповісти
То для когось ті канали з зеленими серіальчиками ж крутять, і хтось їх дивиться та регоче. Ось за шо казав.
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27.05.2024 09:45 Відповісти
Хворі на голову..
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27.05.2024 10:19 Відповісти
Правильно будет если от московии и московитов даже пепла не останется. При чем от всех без исключения.
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26.05.2024 14:37 Відповісти
хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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26.05.2024 21:07 Відповісти
Нехай нікого з клятої москальні не омине кара Господня в 107 поколіннях!!
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26.05.2024 14:38 Відповісти
Кончєна мордва....
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26.05.2024 14:58 Відповісти
МИРОВЫЕ СПЕЦ СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ВСЕМ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛИЗКИХ ПУТИНА НА КАРТЕ !!!
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26.05.2024 15:07 Відповісти
Бідолашна дитина! Нехай його тато буде живий!
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26.05.2024 16:26 Відповісти
Скоріш за все ні(
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26.05.2024 23:42 Відповісти
Милий хлопчику, яка ж біда. Серце болить.
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26.05.2024 18:35 Відповісти
Ненавиджу всіх кацапів причетних до цього взяття ДНК.
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26.05.2024 20:22 Відповісти
Треба паралельно з військовими об'єктами та нпз в росії постійно обстрілювали житлові квартали( спальні райони) їхніх міст. У війні росії на знищення держави Україна всі засоби боротьби є необхідними й можливими. Кацапи повинні тремтіти тільки від одного слова-Україна. А гуманізм у такій війни породжує "терпіл".
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27.05.2024 19:50 Відповісти
руZZкие, бумеранг обязательно прилетит. Не спрашивайте потом: "а нас за что?". И свои 8 летбамбас засуньте в одно место - туда, где "чеченские террористы", "молдавские националисты", "грузинские агрессоры" и "сирийские мятежники". Россия - страна "1984".
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28.05.2024 03:42 Відповісти
 
 