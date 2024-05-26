8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здає зразки ДНК для експертизи. ФОТО

8 річний Михайлик, батько якого працював у харківському "Епіцентрі" та зник безвісти після російського удару, прийшов у поліцейський штаб для відбору зразків ДНК.

Про це пише у фейсбуку начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції.

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"Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині. 8-річний хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому. Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах "Епіцентру", шукають те, що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих", - зазначає Болвінов.

Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, вдень 25 травня російські загарбники завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Станом на день 26 травня було відомо про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.