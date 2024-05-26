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Новини Війна
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У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ американською зброєю. Консенсусу поки немає, - "слуга народу" Чернєв

Білий дім може дозволити Україні бити по РФ переданою зброєю

Наразі неофіційними каналами зі Сполучених Штатів Америки надходить інформація, що в Білому домі розпочався процес обговорення рішень щодо надання Україні дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії, втім консенсусу поки немає.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - додав Чернєв.

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Заборона на удари України американською зброєю по території РФ

Раніше повідомлялося, що двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території РФ. Також посол України в США Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї, а також зняти обмеження щодо використання зброї американського виробництва по російській території.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Автор: 

Конгрес США (1226) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+15
Бєлгород можна дістати навіть нашою технікою.
Ракетами Точка-У, системою залпового вогню Ураган, ітд..
Але винна як завжди невістка (американці), тільки не верховний головнокомандувач Зеля, та Генштаб
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26.05.2024 14:37
+12
А що вам, zeленопиким ,заважає бити штормами ?
Чи знову скажеТЕ про...ли?
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26.05.2024 14:21
+11
А чого ж зелені випердки власну зброю не виготовляли ? Зараз би і дозволу не питали.
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26.05.2024 14:35
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Прошу написать - как мы помогали Чечни
Очень интересно
А вот про Грузию можете не писать
Ей помог ОДИН УКРАИНЕЦ
Его фамилия ЮЩЕНКО
Когда он принял решение отправить ППО в Грузию
Его такой грязью обливали в Украине!!!!!
А все остальные украинцы в августе 2008
Чудесно отдыхали на море
Хорошо помню эти кадры из новостей
Переполненные пляжи Крыма и Одессы
Меня тогда тошнило от этого буквально
Впрочем,украинцы отдыхали на пляжах и тогда
Когда в 2014 война пришла к нам
И в 2022 украинцы лежали на одесских пляжах
Они умеют договориться со своей совестью
Вот у меня не получается
Я и в 2008 никуда не поехала
А с 2014 даже на день из Киева не выезжала
Не могу представить - что кто- то за меня метелится на фронте
А я буду загорать!!!!
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26.05.2024 15:10 Відповісти
Такі кілотонні пости пишите, а не вмієте гуглем користуватись? Ви поцікавтесь, де наші миротворці воювали, а не пишіть кацапською.
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26.05.2024 15:27 Відповісти
Не надо мне тут про миротворцев
Их число - крошечное
Миротворцы - НЕ ВОЮЮТ!!!
Они присутствуют в зоне конфликта
Американцы тоже могли бы прислать нам миротворцев
ВМЕСТО ОРУЖИЯ!!!!!
Украина - страна с 40 миллионным населением молча наблюдала
Как убивают мирных чеченцев
По подсчетам 300000 убитых
А потом страна на пляжах наблюдала
Как кацапские самолеты бомбить грузинские города
А потом 40 - миллионная страна под ужин и пиво
Смотрела репортажи из Сирии
Убитые дети и женщины
Стертые с лица земли сирийский города
И украинцам это не мешало спокойно жить
И вот прилетел бумеранг!!!!
Он всегда прилетит...
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26.05.2024 15:37 Відповісти
Проблеми із зором? Капс очі ріже. Я не розумію кацапську.
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26.05.2024 15:54 Відповісти
Сирійськім біженцям Україна непотрібна. Їм потрібна Європа, де вони на повному забезпеченні, асімілюються, отримують громадянство.

Замість написання кілометрових постів - займіться корисною справою - вивчіть українську, очі ріже кацапська.
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26.05.2024 15:36 Відповісти
Вы эту фигню где узнали?
Сирийцев спросили?
Вы не помните- как сирийцев ,приехавших в Украину - встречали ?
В специальных приемниках
А потом тихонько переправляли в Европу
Не надо мне тут сказки рассказывать про украинскую доброту
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26.05.2024 15:41 Відповісти
Це ви хрінь несете. Де я щось про українську доброту писала, чи до вас тільки капс доходить? БІЖЕНЦЯМ ПОТРІБНА СИТА Й БАГАТА ЄВРОПА, ДЕ МОЖНА НЕПРАЦЮВАТИ Й БУТИ НА ПОВНОМУ ДЕРЖУТРИМАННІ.

Крім того, коли нас будуть приймати до ЄС - на прийдеться прийняти за квотою біженців. Збудувати їм містечка. Ото й порадієте потім.

Лісом, кацапка, вчіть українську, займіться самоосвітою.
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26.05.2024 16:02 Відповісти
Ну, з асимііляцією то ви погарячкували.
Мусліми не асимілюються, живуть анклавами і потроху перетворюють краіни Європи на халіфат.
А про прагнення т.з. біженців до халяви - то 500% правда. Будь-яких! Будь-де.
Я у Штатах ще не бачив працюючих "бідолаг", яких уже більше 20 млн. Жебракування на перехрестях - то найменше зло. Крадуть безбожно у супермаркетах, торгують наркотою, "ділять сфери впливу" , стріляють...
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26.05.2024 18:08 Відповісти
Дійдуть консенсусу! Бити можна,але щоб ніхто не постраждав,бо пуйло розсердиться!
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26.05.2024 14:40 Відповісти
Ні, не так. Бити можна, але ми нічого не дамо.
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26.05.2024 14:51 Відповісти
В колхозе, после лекции о вреде алкоголя, из толпы механизаторов кричат:
Так пить можно или нет?
Председатель отвечает: (українською)
Пити можно, тільки з головою
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26.05.2024 15:10 Відповісти
Ну то ж дивлячись, який голова.
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26.05.2024 16:19 Відповісти
Сцикуни і лохи яких ***** розводить на елементарному блефі. І це "світовий поліцейський"? Це ганьба .
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26.05.2024 14:41 Відповісти
Чому на добру справу завжди треба якісь дозволи, консенсуси, політична воля, а усі погани справи Зло робить где захоче, коли захоче, проти кого захоче без усяких сумнівів і дозволів.
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26.05.2024 14:46 Відповісти
Жека Селиванов опять отстаивает интересы Балалайни? Или трамп изподтишка гадит?
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26.05.2024 14:46 Відповісти
Байден вдруге приїде та порядок наведе. Якщо патріоти не перефарбуються на трампістів.
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26.05.2024 14:47 Відповісти
Вдруге наведе порядок?
Одного разу не вистачило чи такий порядок навів, що після нього треба прибирати?
Моліться за Трампа, єдину та останню надію Украіни.
Невже ще не дійшло, що демократи ПРОТИ перемоги Украіни???
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26.05.2024 18:13 Відповісти
Мабуть доцільно, щоб першими кроками подолання заборони ударів американською зброєю по обʼєктам на території РФ стали б отримання цілевказання саме від Пентагону та дозволи на удари американською зброєю саме по узгодженим Пентагоном цілям.
Наприклад, по таким цілям, як - мобільні та стаціонарні ПУ ракет, склади ракет, військові літаки-носії ракет та плануючих авіабомб, кораблі та підводні човни-ракетоносці, які безпосередньо наносять удари з території (акваторій)РФ по території України.
Кожна повітряна атака території України з боку РФ має невідворотно закінчуватися ударами по цілям на території РФ, які здійснювали цю атаку. Треба зробити так, щоб рашистам було невигідно атакувати Україну через загрозу цілям РФ від ударів ЗСУ американської зброєю у відповідь. Поки такої загрози немає, рашистам вигідно безкарно розстрілювати Україну ракетами.
Чи розуміють це Байден, ЦРУ, Пентагон та Держдеп?
Конгресмени США чітко висловили свою позицію:
"...двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати ." Джерело:
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26.05.2024 14:50 Відповісти
Он, як зеленорилі московіти, вивертають лайно ПРОПАГАНДИ орків у мережу, щоб нагадити Україні! Як по команді ФСБ ..
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26.05.2024 15:01 Відповісти
Изначально модель нужно было строить на ПРОДАЖЕ всех типов вооружения. Да, продажа партии ракет за 1 USD или танка за 10 центов. Но это было бы НАШЕ ОРУЖИЕ, без ограничений...
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26.05.2024 15:04 Відповісти
Як ви "влада"вже замазали. Вже сил нема дивитися на вашу імпотентність. Вам же сказали, не рекомендуємо, не заохочуємо, не уможливлюєємо. Де ви, мудаки, побачили слова забороняємо? Де? Ви хочете щоб вам сказали, окей бийте по росії нашою зброєю і ми це підтримуємо. Так такого не буде, від слова ніколи, і особливо перед виборами у листопаді. А бити москалів треба і можна всюди де вони є. Але це якщо є воля і бажання. А я бачу що єрмак з командою шукають вибачення щоб не засмутити путіна
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26.05.2024 15:11 Відповісти
Наверное, во время Второй Мировой войны при передаче американского оружия по ленд-лизу Советскому Союзу американцы тоже долго обсуждали - дать разрешение СССР бить по территории Германии американским оружием или нет.. )
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26.05.2024 15:25 Відповісти
Дозвіл бити по раші за однієі умови " ВИ повинні забути про окуповані теретьріі"
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26.05.2024 15:32 Відповісти
Хто цим zeленим жабам ЗАБОРОНЯЄ бити по окупованих?
Чи їрмаку не до вподоби знищення рідних лаптєй?
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26.05.2024 15:49 Відповісти
Не удивительно , не дай бой , ядерная угроза от России , соузники будут думать санкции или озабоченность ?
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26.05.2024 17:24 Відповісти
О каких мышления речь , если Путинская тварь убивает не вчем не повинных детей ,стариков, уничтожая города , стирая с леца украинской земли посёлки , села...Здесь нет ни каких сомнениях и критериях можно или нельзя , Можно и нужно , не замедлительно , убийство человека не должно быть без наказаным....
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26.05.2024 17:30 Відповісти
Зелена цвіль не вміє а нічого , крім того , що вміє серати .

Я категорично не згодний , що там повно прямих зрадників . Бо вони сидять тому ж човнику , що й інші українці . Більш того їхній же "щоневтіка" йще перший у списку на лівідацію фсб й гру . Але ж вони шкодять через повну відсутність у подавної більшості елементарних мизків й просто здорового глузду .

Ось яка користь в цій заяві , крім прямої шкоди ?!!

Повне й стовідсодкове нерозуміння , що таке дипломатія , коли конресменів таким висвітленням перемовин ставлять в глухий кут . Як там у Жванецького : "Он сам отвечает на свои вопросы : - Вы не хотите мне продать товар со склада ?! Не , не хочу !!!"

Коли Шольц коливався щода надання "Таурусу" й певні військові Бундесфера його майже переконали ... що зробила гру московитів ? Так оприлюднила таємні пермовини офіцерів Бундеса ... А тут недолуга самотужки працює замість гру , піпець !!!
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26.05.2024 20:19 Відповісти
Шольцеподобные подливопускатели.
Скажите что вы за корейский вариант для Украины, а не вот это лицемерное мы с Украиной столько сколько нужно. *******.
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26.05.2024 20:46 Відповісти
Ви прослухали генератор випадкових слів.

Наркоманів-*********** не слід сприймати серйозно.
Їх треба або примусово лікувати, або знищувати.
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26.05.2024 21:00 Відповісти
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