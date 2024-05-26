У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ американською зброєю. Консенсусу поки немає, - "слуга народу" Чернєв

Наразі неофіційними каналами зі Сполучених Штатів Америки надходить інформація, що в Білому домі розпочався процес обговорення рішень щодо надання Україні дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії, втім консенсусу поки немає.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - додав Чернєв.

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Заборона на удари України американською зброєю по території РФ

Раніше повідомлялося, що двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території РФ. Також посол України в США Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї, а також зняти обмеження щодо використання зброї американського виробництва по російській території.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.