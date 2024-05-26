У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ американською зброєю. Консенсусу поки немає, - "слуга народу" Чернєв
Наразі неофіційними каналами зі Сполучених Штатів Америки надходить інформація, що в Білому домі розпочався процес обговорення рішень щодо надання Україні дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії, втім консенсусу поки немає.
Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За його словами, у неформальних бесідах в кулуарах Парламентської асамблеї НАТО американці кажуть, що у Білому домі вже "пішов процес" щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.
"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - додав Чернєв.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Франції закликали не забороняти Україні завдавати ударів французькою зброєю по території РФ
Заборона на удари України американською зброєю по території РФ
Раніше повідомлялося, що двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території РФ. Також посол України в США Оксана Маркарова закликала союзників пришвидшити постачання зброї, а також зняти обмеження щодо використання зброї американського виробництва по російській території.
Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Очень интересно
А вот про Грузию можете не писать
Ей помог ОДИН УКРАИНЕЦ
Его фамилия ЮЩЕНКО
Когда он принял решение отправить ППО в Грузию
Его такой грязью обливали в Украине!!!!!
А все остальные украинцы в августе 2008
Чудесно отдыхали на море
Хорошо помню эти кадры из новостей
Переполненные пляжи Крыма и Одессы
Меня тогда тошнило от этого буквально
Впрочем,украинцы отдыхали на пляжах и тогда
Когда в 2014 война пришла к нам
И в 2022 украинцы лежали на одесских пляжах
Они умеют договориться со своей совестью
Вот у меня не получается
Я и в 2008 никуда не поехала
А с 2014 даже на день из Киева не выезжала
Не могу представить - что кто- то за меня метелится на фронте
А я буду загорать!!!!
Их число - крошечное
Миротворцы - НЕ ВОЮЮТ!!!
Они присутствуют в зоне конфликта
Американцы тоже могли бы прислать нам миротворцев
ВМЕСТО ОРУЖИЯ!!!!!
Украина - страна с 40 миллионным населением молча наблюдала
Как убивают мирных чеченцев
По подсчетам 300000 убитых
А потом страна на пляжах наблюдала
Как кацапские самолеты бомбить грузинские города
А потом 40 - миллионная страна под ужин и пиво
Смотрела репортажи из Сирии
Убитые дети и женщины
Стертые с лица земли сирийский города
И украинцам это не мешало спокойно жить
И вот прилетел бумеранг!!!!
Он всегда прилетит...
Замість написання кілометрових постів - займіться корисною справою - вивчіть українську, очі ріже кацапська.
Сирийцев спросили?
Вы не помните- как сирийцев ,приехавших в Украину - встречали ?
В специальных приемниках
А потом тихонько переправляли в Европу
Не надо мне тут сказки рассказывать про украинскую доброту
Крім того, коли нас будуть приймати до ЄС - на прийдеться прийняти за квотою біженців. Збудувати їм містечка. Ото й порадієте потім.
Лісом, кацапка, вчіть українську, займіться самоосвітою.
Мусліми не асимілюються, живуть анклавами і потроху перетворюють краіни Європи на халіфат.
А про прагнення т.з. біженців до халяви - то 500% правда. Будь-яких! Будь-де.
Я у Штатах ще не бачив працюючих "бідолаг", яких уже більше 20 млн. Жебракування на перехрестях - то найменше зло. Крадуть безбожно у супермаркетах, торгують наркотою, "ділять сфери впливу" , стріляють...
Так пить можно или нет?
Председатель отвечает: (українською)
Пити можно, тільки з головою
Одного разу не вистачило чи такий порядок навів, що після нього треба прибирати?
Моліться за Трампа, єдину та останню надію Украіни.
Невже ще не дійшло, що демократи ПРОТИ перемоги Украіни???
Наприклад, по таким цілям, як - мобільні та стаціонарні ПУ ракет, склади ракет, військові літаки-носії ракет та плануючих авіабомб, кораблі та підводні човни-ракетоносці, які безпосередньо наносять удари з території (акваторій)РФ по території України.
Кожна повітряна атака території України з боку РФ має невідворотно закінчуватися ударами по цілям на території РФ, які здійснювали цю атаку. Треба зробити так, щоб рашистам було невигідно атакувати Україну через загрозу цілям РФ від ударів ЗСУ американської зброєю у відповідь. Поки такої загрози немає, рашистам вигідно безкарно розстрілювати Україну ракетами.
Чи розуміють це Байден, ЦРУ, Пентагон та Держдеп?
Конгресмени США чітко висловили свою позицію:
"...двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, написали міністру оборони Ллойду Остіну листа, в якому закликали дозволити Україні завдавати ." Джерело:
Чи їрмаку не до вподоби знищення рідних лаптєй?
Я категорично не згодний , що там повно прямих зрадників . Бо вони сидять тому ж човнику , що й інші українці . Більш того їхній же "щоневтіка" йще перший у списку на лівідацію фсб й гру . Але ж вони шкодять через повну відсутність у подавної більшості елементарних мизків й просто здорового глузду .
Ось яка користь в цій заяві , крім прямої шкоди ?!!
Повне й стовідсодкове нерозуміння , що таке дипломатія , коли конресменів таким висвітленням перемовин ставлять в глухий кут . Як там у Жванецького : "Он сам отвечает на свои вопросы : - Вы не хотите мне продать товар со склада ?! Не , не хочу !!!"
Коли Шольц коливався щода надання "Таурусу" й певні військові Бундесфера його майже переконали ... що зробила гру московитів ? Так оприлюднила таємні пермовини офіцерів Бундеса ... А тут недолуга самотужки працює замість гру , піпець !!!
Скажите что вы за корейский вариант для Украины, а не вот это лицемерное мы с Украиной столько сколько нужно. *******.
Наркоманів-*********** не слід сприймати серйозно.
Їх треба або примусово лікувати, або знищувати.