Держприкордонслужба про загрозу наступу військ РФ на Сумщину: Сил у ворога не достатньо для досягнення стратегічної цілі

Наразі війська РФ біля кордону з Сумською областю є, втім не в тій кількості, яка необхідна для масованого наступу.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав Демченко, протяжність українсько-російського кордону в Сумській області становить понад 560 кілометрів.

"Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, росіяни можуть в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.

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Однак, на його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".

Наступ РФ на Сумщину

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.

У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх теж запевнив, що на сьогодні ворог не створив наступальних угруповань.