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Новини Війна
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Держприкордонслужба про загрозу наступу військ РФ на Сумщину: Сил у ворога не достатньо для досягнення стратегічної цілі

Впродовж дня рашисти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини

Наразі війська РФ біля кордону з Сумською областю є, втім не в тій кількості, яка необхідна для масованого наступу.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав Демченко, протяжність українсько-російського кордону в Сумській області становить понад 560 кілометрів.

"Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, росіяни можуть в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога немає достатніх сил, щоб просунутися вглиб України з Сумського напрямку, - Держприкордонслужба

Однак, на його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".

Наступ РФ на Сумщину

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.

У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх теж запевнив, що на сьогодні ворог не створив наступальних угруповань.

Автор: 

Сумська область (3651) Демченко Андрій (345)


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Топ коментарі
+17
Да да. Вже не вперше чую, що в кацапів сил не достатньо.
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26.05.2024 16:19
+15
Краса. Одні лякають, інші заспокоюють, але коли кацапи ьаки полізуть виявиться що ніхто нічого не робив...
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26.05.2024 16:17
+15
Так-так, про Харківський напрямок теж щось подібне розповідали
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26.05.2024 16:30
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Краса. Одні лякають, інші заспокоюють, але коли кацапи ьаки полізуть виявиться що ніхто нічого не робив...
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26.05.2024 16:17 Відповісти
А хтось знає з яких декорацій захисних недоспоруд брала баба в цвєта хакі у вови інтерв"ю? Не під Сумами то було?
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26.05.2024 22:26 Відповісти
як під Харковом!!! головне виділити бабло на укріплення і "освоїти " його а козла-відбувайла найти легко, татарову, фас, івсе. як з 125ю брг
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26.05.2024 22:59 Відповісти
Да да. Вже не вперше чую, що в кацапів сил не достатньо.
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26.05.2024 16:19 Відповісти
Так і є, але у )(уйла є козир зермак.
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26.05.2024 16:34 Відповісти
це зермак вивалив зуби дракона на харківщині в одну купу? чи місцеві підари - ворюги?
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26.05.2024 16:45 Відповісти
Знов не дійдуть до 1 лінії оборони?
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26.05.2024 16:21 Відповісти
Бо 1-а лінія існує тільки в актах "здачі-приймання", на якому резолюція "Бух. До сплати"?
Втім, як і 2-га і всі наступні...
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26.05.2024 16:25 Відповісти
А в який момент сума "окремих тактичних успіхів на окремих ділянках фронту" перетворюється на стратегічну перемогу?
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26.05.2024 16:22 Відповісти
Ще одні зелені експерти
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26.05.2024 16:24 Відповісти
Ну якщо недостатньо то можна й на шашлики їхати
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26.05.2024 16:28 Відповісти
Так-так, про Харківський напрямок теж щось подібне розповідали
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26.05.2024 16:30 Відповісти
Достатньо- недостатньо, це все відносно.
Херсон в 22-му не обороняв ніхто, крім десятка тероборони і його взяла БТГ в 400 орків...
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26.05.2024 16:31 Відповісти
орки самі ******....
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26.05.2024 16:33 Відповісти
За Херсон у 22-му обороняли окремі підрозділи 80-ої дасантно-штурмової та 59-ої мотопіхотної бригад. В мережі немало кадрів боїв на Антонівському мосту.
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26.05.2024 17:35 Відповісти
В тому й то діло, що після боїв(сутичок) на Антонівському мосту слідуючі бої були вже на підступах до Миколаїва. І дяка богові, що там опинився генерал Марченко, який зумів зупинити наш відступ.
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26.05.2024 18:59 Відповісти
Сил не достатньо - це якщо є укріплення.
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26.05.2024 16:31 Відповісти
Пильнуйте орків, достатньо прикладів з Півдня України у 2022 році та теревенів від Зеленського СРАТЬєх і його приблуд95!!
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26.05.2024 16:32 Відповісти
нудить від усіх цих оцінок спроможності ворога...
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26.05.2024 16:35 Відповісти
Дежавю ? Та да. Про Харк.напрямок вже було - відвідав, усьо ОК, потім втрата 10км прикордоння впоперек.
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26.05.2024 16:36 Відповісти
ДРГ ж заходять на 5 км - то шо мішає заити 10 тис - хоч міни покладіть
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26.05.2024 16:54 Відповісти
Писькограевцы тоже так говорили месяц назад!
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26.05.2024 17:14 Відповісти
Якщо говорять, що недостатньо, значить ситуація протилежна.
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26.05.2024 17:25 Відповісти
Похоже опять на вторжение и наступление врага наш лядский шоубизнес готов ответить только отборной демагогией.
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26.05.2024 17:29 Відповісти
Ой як мені ця заява нагадує січень лютий 22гого року !
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26.05.2024 17:39 Відповісти
то що можна шишличгі жарити?
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26.05.2024 17:54 Відповісти
Ви хоть копірку міняйте інколи! А то-нема сил,нема сил! А хто ж тоді щодня відкусює часини території? Задовбали! Ти ж офіцер,курва! Навіщо брешете постійно?
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26.05.2024 18:11 Відповісти
Що там у ворога ПОХ!
У ВАС "достатньо сил" для захисту?!
Міни, путанку, рви зробили, чи знов "все миши поїли"?!!
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26.05.2024 18:21 Відповісти
Стратегічної може і ні, а тактичної?
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26.05.2024 21:38 Відповісти
Признаков формирования врагом наступательных группировок нет ,это неправда . Со стороны Россий к Сумском направлений запечетленно большое передвижение тыловых машин на железнодорожных платформах.
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27.05.2024 08:16 Відповісти
 
 