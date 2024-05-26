Країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході Україною, їхня ППО могла би взяти під контроль до 100 кілометрів вглиб території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Як зазначається, Кізеветтер припустив, що країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії могли б захищати повітряний простір на заході України. Їхня ППО могла би взяти під контроль "70, 80, 100 кілометрів вглиб території України", що дозволило б українській армії розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту. Він додав, що у надзвичайних ситуаціях це означало б, що країни НАТО стали би збивати російські ракети наді Львовом на заході України.

Крім того, Кізеветтер вважає за можливе розгортання західних сухопутних військ - на основі Статуту ООН: йдеться про польові госпіталі, загони розмінування або матеріально-технічного забезпечення та ремонтні війська. Вони могли би бути направлені, щоб розвантажити відповідні українські сили.

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"Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих… це зробити… Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки", - заявив політик, однак зауважив, що це є його "дуже особиста думка".

Для Кізеветтера зрозуміло: якщо Київ програє, Україна "зазнає колапсу, буде масовий потік біженців, і війна пошириться на Західну Європу". "Росія позбавить Україну виходу до Чорного моря", "забере Молдову, і вони використовуватимуть гібридні заходи та провокації, щоб спробувати загарбати частини Естонії (…) або частини Латвії", – каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.

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Також він дорікає федеральному уряду ФРН за нерішучість і за те, що інші європейські країни – з урахуванням своєї відповідної економічної потужності – надають більш конкретну допомогу.

Нагадаємо, раніше Кізеветтер заявляв, що Шольц продовжуватиме шукати відмовки щодо надання Taurus Україні,