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Новини
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Країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, - депутат Бундестагу Кізеветтер

бундестаг

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, що країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході Україною, їхня ППО могла би взяти під контроль до 100 кілометрів вглиб території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Як зазначається, Кізеветтер припустив, що країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії могли б захищати повітряний простір на заході України. Їхня ППО могла би взяти під контроль "70, 80, 100 кілометрів вглиб території України", що дозволило б українській армії розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту. Він додав, що у надзвичайних ситуаціях це означало б, що країни НАТО стали би збивати російські ракети наді Львовом на заході України.

Крім того, Кізеветтер вважає за можливе розгортання західних сухопутних військ - на основі Статуту ООН: йдеться про польові госпіталі, загони розмінування або матеріально-технічного забезпечення та ремонтні війська. Вони могли би бути направлені, щоб розвантажити відповідні українські сили.

Також читайте: Депутат Бундестагу Хофрайтер закликав дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю: Це частина самооборони

"Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих… це зробити… Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки", - заявив політик, однак зауважив, що це є його "дуже особиста думка".

Для Кізеветтера зрозуміло: якщо Київ програє, Україна "зазнає колапсу, буде масовий потік біженців, і війна пошириться на Західну Європу". "Росія позбавить Україну виходу до Чорного моря", "забере Молдову, і вони використовуватимуть гібридні заходи та провокації, щоб спробувати загарбати частини Естонії (…) або частини Латвії", – каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.

Також читайте: У Бундестазі пропонують збивати дрони над Україною військами НАТО: Це розвантажить українську ППО та дозволить їй захистити фронт

Також він дорікає федеральному уряду ФРН за нерішучість і за те, що інші європейські країни – з урахуванням своєї відповідної економічної потужності – надають більш конкретну допомогу.

Нагадаємо, раніше Кізеветтер заявляв, що Шольц продовжуватиме шукати відмовки щодо надання Taurus Україні,

Автор: 

НАТО (6438) Бундестаг (195) Євросоюз (13388) повітряний простір України (15)


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Топ коментарі
+10
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26.05.2024 17:42
+2
Зе буде проти...
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26.05.2024 17:26
+2
зебіл вже сказва- не тре ба
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26.05.2024 17:44
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Зе буде проти...
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26.05.2024 17:26 Відповісти
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26.05.2024 17:42 Відповісти
Вони багато чого могли б. І робитимуть! Але поодинці.
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26.05.2024 17:32 Відповісти
І що це дасть,до 100 км,крім дешевого популізму,розрахованого на внутрішньоєвропейського виборця?
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26.05.2024 17:41 Відповісти
це прикриє Львів. мало? прикрий більше
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26.05.2024 17:46 Відповісти
Не прекриє-це Львів,до кордону 123 км від знаку.
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26.05.2024 17:54 Відповісти
прикрий більше. не можеш? не *****.
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26.05.2024 17:57 Відповісти
Він додав... що країни НАТО стали би збивати російські ракети наді Львовом...
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26.05.2024 17:58 Відповісти
Дасть змогу виробляти озброєння в зоні закритого неба, безпечні склади для західної і нашої зброї.... та і політично зніме багато питань для подальших рішень...

Ви якщо не вкурсі то в нас було багато ударів по виробництву озброєння... складах із зброєю і т.д.
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26.05.2024 19:24 Відповісти
Ви якщо далекий від цього то краще брєд не пишіть.Засоби ППО потрібно інтегрувати в загальноукраїнську систему,цього не буде робити ніхто,бо ми не є членом НАТО-ці заяви про 100 км звичайний популізм.Єдине що можна зробити-це або передати Україні ППО або,щоб літаки окремих країн вилітали на перехоплення і залітали в повітряний простіл України.
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26.05.2024 20:00 Відповісти
Ви якщо далекий від цього то краще брєд не пишіть. Коли ракета летить через Польщу на Львів, а її поляки зіб'ють, то тут не потрібно ніякої інтеграції з НАТО. Але сильно розвантажить наше ППО
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26.05.2024 20:59 Відповісти
Що ти мелеш,корисний хом'ячок?Чудо безтолкове,маршрут ракети програмується наперед,кожен обстріл-це різні маршрути.Просто все що зроблять орки,змінять маршрут і почнуть заходити з іншої сторони.Звідки ви вилазите такі?На бидломарафон іди умнічай.Ще раз,для особливо обдарованих:заяви про прикриття 100 км. зони з закордону-це всього-навсього популізм для корисних хом'ячків Зеленського,підсажених на бидломарафон,це так не працює.
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26.05.2024 21:18 Відповісти
А звідки істерика? Ти хоч прочитай що пишеш і що тобі відповідають.
Будь яка допомога захисту від ворожих ракет, які проходять через зону враження натівськими ППО нам буде корисна. Чи ти просто поговорити? Просто всьо пропало? Тоді вибач.
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26.05.2024 21:50 Відповісти
Корисний хом'ячок,за 2 роки війни ракети залітали в Польщу три рази максимум на 46 сек. а спеціально для таких,як ти цю "сенсацію" розганяють потім місяць по бидломарафоні.Третій раз для диванних дИбілів: прикривати треба електростанції і об'єкти критичної інфраструктури-це можливо тільки при передачі Україні ППО і ф-16,або щоб літаки інших країн патрулювали небо України,все інше це пізд@больство європейських політиків перед виборами до парламенту ЄС.І да,два Петріота для Харкова-це також популізм,але вже Зеленськоко для тебе,бо без ф-16 і дозволу бити по рф ті Петріоти будуть швидко знищені.
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26.05.2024 22:12 Відповісти
Не пишіть х...ню все вже давно обговорювали екперти на Заході з дозволу України... країни члени Нато можуть збивати на території інших країн повітряні цілі якщо є загроза для одніє з країн Нато... наразі є загроза для Польщі...

Ми можемо просто віддати їм тут ділянку повітряного простору по рішенню верховної ради...

Там на заході обговорюють не просто 100 км а повністю закрити повітряний простір над декількома областями Західної України так щоб і літаки патрулювали... Наразі є великий супротив американців і німців
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26.05.2024 22:38 Відповісти
Бестолковка,йди гуляй на телемарафон,важко клінічним,як ти пояснити елементарні ази.
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26.05.2024 22:49 Відповісти
Понятно ботоферма... нам нах.. не треба Натівських військ в Україні... ми самі тут все зробимо...
Оця х..ня знищить державу тільки ви поймете коли вже буде жоп..а і буде вже пізно
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26.05.2024 23:22 Відповісти
Неадеквашка,злізай з пропуканого дивана і з "голки" Міші Подоляка під назвою телемарафон і гайда до мене в підрозділ,нам двох бійців не вистачає,навчу тебе з "Покемона" іранські газонокосілки гасити.Мій нік,то мій позивний,відомий ще з 15 року,при бажанні знайдеш.Хоча судячи з твоїх дописів,тебе психіатр на ТЦК комісував.
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26.05.2024 23:49 Відповісти
зебіл вже сказва- не тре ба
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26.05.2024 17:44 Відповісти
зе-гниди проти й путєн проти, так шо - вибачайте...
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26.05.2024 17:46 Відповісти
Макрон вже прикрив...
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26.05.2024 17:59 Відповісти
Це що, натяк на те, що Львів і західну частину можуть взяти до НАТО? Тоді навіщо попередник морочив нам голову, що в НАТО буде вся країна? Так би і записав і всіх діл.
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26.05.2024 18:15 Відповісти
Вони б могли б і в Украіну залітати і лупити кацапів на передку
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26.05.2024 18:36 Відповісти
...зараз відбуваються вибори до Європарламенту...
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26.05.2024 18:44 Відповісти
Таке враження що санкції накладені на Україну, зброї практично не дають, якщо дають то нею не можна стріляти по Московії.
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26.05.2024 19:55 Відповісти
Могли б!!! Але не будуть!!!
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26.05.2024 21:18 Відповісти
 
 