Окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, розміщують у залах військових РФ, - Сили оборони

Російські загарбники максимально використовують територію окупованої ЗАЕС у власних інтересах, своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Максимально вони використовують цей об’єкт у власних інтересах, інтересах своїх військ. Деякі військові розміщені навіть в реакторній залі. Після того, як вони окопувалися в рудому лісі на Чорнобильщині, в принципі, це вже навіть дивно не виглядає", - зазначив він.

Плетенчук додав, що натериторії Запорізької АЕС можуть перебувати 2500 військовослужбовців РФ.

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"Використовують цей об’єкт як локацію, де вони можуть почувати себе безпечно в сенсі можливого вогневого ураження. Фактично вони прикриваються об’єктом атомної енергетики. Звідти працюють дронами, розміщують там особовий склад - все, як вони люблять", - підсумував речник Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, у травні російські загарбники заявили, що планують перезапустити роботу Запорізької АЕС. У Greenpeace наголосили, що такі дії можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.