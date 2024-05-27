УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11523 відвідувача онлайн
Новини
952 14

Окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, розміщують у залах військових РФ, - Сили оборони

Окупанти розташовуються на ЗАЕ

Російські загарбники максимально використовують територію окупованої ЗАЕС у власних інтересах, своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону  розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Максимально вони використовують цей об’єкт у власних інтересах, інтересах своїх військ. Деякі військові розміщені навіть в реакторній залі. Після того, як вони окопувалися в рудому лісі на Чорнобильщині, в принципі, це вже навіть дивно не виглядає", - зазначив він.

Плетенчук додав, що натериторії Запорізької АЕС можуть перебувати 2500 військовослужбовців РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, – "Енергоатом" (оновлено)

"Використовують цей об’єкт як локацію, де вони можуть почувати себе безпечно в сенсі можливого вогневого ураження. Фактично вони прикриваються об’єктом атомної енергетики. Звідти працюють дронами, розміщують там особовий склад - все, як вони люблять", - підсумував речник Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, у травні російські загарбники заявили, що планують перезапустити роботу Запорізької АЕС. У Greenpeace наголосили, що такі дії можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.

Автор: 

Запорізька АЕС (1404) Сили оборони півдня (328) Плетенчук Дмитро (171)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Прикиньте, яке бздо там стоїть!
показати весь коментар
27.05.2024 13:52
+2
Одне брехло колись казало, що якби воно було президентом, то здохло б, але не віддало Крим.
Насправді, воно б тоді віддало всю Україну. Так само легко, як воно віддало найбільшу в Європі атомну станцію разом з двадцаттю відсотками українських земель.
Дивно, але воно досі не здохло. Навпаки, йому це сподобалось.
показати весь коментар
27.05.2024 14:30
+2
Щобвінздохмаленьким так було б краще ((
показати весь коментар
27.05.2024 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.

Прикиньте, яке бздо там стоїть!
показати весь коментар
27.05.2024 13:52 Відповісти
Голова МАГАТЕ Гроссі виписав їм в лізинг заставу , Деркач керував у вови атомною енергетикою в балгодарность за плівки проти Порошенко , замісник Баканова,бувший керівник безпеки атомних станцій в СБУ, передав через Гроссі плани орендних приміщень!!! МАЛАДЦИ!
показати весь коментар
27.05.2024 13:53 Відповісти
Ці всі прізвища так чи інакше були причетні до ЗЄ, так що можна вважати, що Вова брав участь у здачі ЗАЕС
показати весь коментар
27.05.2024 14:01 Відповісти
Кращебвтік? Як точно назвав його Чекалкін!
показати весь коментар
27.05.2024 14:10 Відповісти
Щобвінздохмаленьким так було б краще ((
показати весь коментар
27.05.2024 14:31 Відповісти
Така "безпека" маж перетворитися для них на пастку в випадку винищення всьго що рухається по периметру станції. Там можна навіть з голоду здохнути аж бігом. Хоча андрофаги (людоїди) протримаються до останнього кацапа. Цей період можна скоротити якщо повністю ізолювати станцію і відключити електрику - мясо "братішєк" буде швидко псуватися...
показати весь коментар
27.05.2024 14:18 Відповісти
Як плануєш охолоджувати реактори після вимкнення світла , твоїх губ дмухати вистачить ? ((
показати весь коментар
27.05.2024 14:33 Відповісти
Та писали ж що всі реактои вже давно зупинені.
показати весь коментар
27.05.2024 14:47 Відповісти
На ЧАЕС зупинені іще при Кучмі , поцікався для чого туди електроенргію подають .
показати весь коментар
27.05.2024 14:48 Відповісти
Ага... Ну тоді осада станцій буде трошки довшою...
показати весь коментар
27.05.2024 14:52 Відповісти
Одне брехло колись казало, що якби воно було президентом, то здохло б, але не віддало Крим.
Насправді, воно б тоді віддало всю Україну. Так само легко, як воно віддало найбільшу в Європі атомну станцію разом з двадцаттю відсотками українських земель.
Дивно, але воно досі не здохло. Навпаки, йому це сподобалось.
показати весь коментар
27.05.2024 14:30 Відповісти
Терористи захопили ядерний об'єкт, найбільший в Європі. Потрібно піднімати питання в ООН для розміщення миротворців. ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ - імпотентні організації.
показати весь коментар
27.05.2024 14:45 Відповісти
Може спершу якось полікувати "імпотенцію"?
показати весь коментар
27.05.2024 14:49 Відповісти
 
 