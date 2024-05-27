Окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, розміщують у залах військових РФ, - Сили оборони
Російські загарбники максимально використовують територію окупованої ЗАЕС у власних інтересах, своїх військових розміщують навіть у реакторній залі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.
"Максимально вони використовують цей об’єкт у власних інтересах, інтересах своїх військ. Деякі військові розміщені навіть в реакторній залі. Після того, як вони окопувалися в рудому лісі на Чорнобильщині, в принципі, це вже навіть дивно не виглядає", - зазначив він.
Плетенчук додав, що натериторії Запорізької АЕС можуть перебувати 2500 військовослужбовців РФ.
"Використовують цей об’єкт як локацію, де вони можуть почувати себе безпечно в сенсі можливого вогневого ураження. Фактично вони прикриваються об’єктом атомної енергетики. Звідти працюють дронами, розміщують там особовий склад - все, як вони люблять", - підсумував речник Сил оборони півдня України.
Нагадаємо, у травні російські загарбники заявили, що планують перезапустити роботу Запорізької АЕС. У Greenpeace наголосили, що такі дії можуть швидко призвести до ядерної катастрофи на об’єкті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прикиньте, яке бздо там стоїть!
Насправді, воно б тоді віддало всю Україну. Так само легко, як воно віддало найбільшу в Європі атомну станцію разом з двадцаттю відсотками українських земель.
Дивно, але воно досі не здохло. Навпаки, йому це сподобалось.