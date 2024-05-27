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Новини Допомога Україні
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Іспанія надасть Україні підтримку на 1 млрд євро, - прем’єр Санчес

петро,санчес

Іспанія надасть підтримку Україні в 1 млрд євро на рік згідно з підписаною сьгодні у Мадриді угодою у сфері безпеки.

Про це сказав на брифінгу після підписання документа прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз підписали політичну угоду, яка відіграє дуже важливу роль. Це договір про майбутнє і це приклад нашої рішучості надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми бачимо безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер - фінансова, військова, виробництво між Україною та Іспанією, підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки й зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро, щоб посилити Україну", - сказав він.

Санчес уточнив, що "це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують потерпати від атак, як це сталося цими вихідними в Харкові".

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"Іспанія одразу підтримала Формулу миру Зеленського у 2022 році. Це хороші новини, що в червні відбудеться Саміт миру, націлений на визначення основ для обговорення миру на основі статуту ООН, на принципі суверенітету і територіальної цілісності країни", - сказав Санчес. "Ця зустріч, гадаю, є компромісом усіх для того, щоб спробувати всі можливі шляхи для вирішення конфлікту в усіх частинах світу", - зазначив він.

Іспанія, за його словами, візьме участь у Конференція з відновлення України в Берліні. "Ми братимемо участь. Я думаю, що це дуже важливо. Ми запрошуватимемо всіх можливих учасників приватних державних підприємств. Захист, мир, відновлення, стабільність. Це наші пріоритети, які об'єднають нас - Іспанію та Україну", - сказав він.

Нагадуємо, 27 травня 2024 року, Україна та Іспанія підписали безпекову угоду.

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8336) Санчес Педро (57) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+4
Малувато буде!
Якщо розділити між владою і Радою,то це крохи!
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27.05.2024 17:26
+4
Спасибо Испания
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27.05.2024 18:26
+2
євриків 1 млрд. а "ефективних" менеджерів 5-ть,приїде Вова додому,залізе в теплу ванночку Наташі Мосейчук,збере всіх їб@надцять радників і буде голову ламати,як на всіх поділити так,щоб ні кумі обідно не було ні режисеру "Слуги народу",а ще якусь кістку треба кинути дворняшкам Єрмака...
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27.05.2024 18:05
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Дурість - міряти обсяг військової підтримки грошима.
За той же мільярд росія зробить у п'ять разів більше зброї.
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27.05.2024 17:25 Відповісти
сПАСИБІ. пРАВДА В 3 РАЗИ МЕНШЕ НІЖ 5 МІЛЬЙОННА фІНЛЯНДІЯ.
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27.05.2024 17:27 Відповісти
Вони теж хочуть дороги будувати, ще й телемарафон може якийсь забацають. Що тільки землі можна?
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27.05.2024 17:45 Відповісти
Чим ближче до кордону московії, тим допомога більша.
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27.05.2024 19:01 Відповісти
ЗЕ-ЄРМУБЛДКИ РОЗМАРОДЕРЯТЬ ЗА ДЕНЬ!
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27.05.2024 18:24 Відповісти
Малувато буде!
Якщо розділити між владою і Радою,то це крохи!
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27.05.2024 17:26 Відповісти
Дають. млрд мало, не дають млрд погано. Тут що одні мисливці за грошима зібралися? Можу вас заспокоїти, вам точно ніхто не дасть грошей.
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27.05.2024 17:53 Відповісти
ОПа і МВС, мусорва на зп патрульних викінуть і авто нові....давайте точечно..на ЗСУ
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27.05.2024 18:00 Відповісти
євриків 1 млрд. а "ефективних" менеджерів 5-ть,приїде Вова додому,залізе в теплу ванночку Наташі Мосейчук,збере всіх їб@надцять радників і буде голову ламати,як на всіх поділити так,щоб ні кумі обідно не було ні режисеру "Слуги народу",а ще якусь кістку треба кинути дворняшкам Єрмака...
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27.05.2024 18:05 Відповісти
Микитику-ти що зовсім дурненький?Як ти в ванну з Мусійчук візьмеш "Патріот"?Ну чи хоча б танк "Леопард"? Ви що,з своїм бажанням випорожнитися на форумі-довбешку зовсім не застосовуєте?Чи той мілліард привезуть на Камазах?
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27.05.2024 21:36 Відповісти
О то вже зелені руці потирають-буде що піляти.
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27.05.2024 18:10 Відповісти
Значить спускається бубачка з трапу літака...здоровається з королем..той пропонує йому поручкатися з його колегами по дипломатичному протоколу ...****..А ТАМ ДЄРЬМАК ВЖЕ СТОЇТЬ..... *****,дай боже Україні пережити це шапіто.🤦🤬
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27.05.2024 18:12 Відповісти
Спасибо Испания
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27.05.2024 18:26 Відповісти
Дякуємо, Амігос!!!
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27.05.2024 18:49 Відповісти
Необхідний уряд народної довіри, до якого не буде претензій щодо використання грошей.
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27.05.2024 19:02 Відповісти
Невже на Patriot розщедряться?
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27.05.2024 19:45 Відповісти
 
 