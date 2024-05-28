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Удари РФ по цивільних об’єктах у Харкові підштовхують США дозволити бити по "військових цілях" у Росії, - американський генерал Гертлінг

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати до зниження стандартів застосування американської зброї проти "конкретних військових цілей" на території РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"З огляду на удари Росії по цивільних, ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", - зазначив Гертлінг, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".

За словами генерала у відставці, всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речник Держдепу про заборону Україні бити американською зброєю по РФ: Ми не заохочуємо. Це наша довготермінова політика

Гертлінг зауважив, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити

Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю проти цілей в Росії, США повинні бути готові відповісти на потужну кампанію російського диктатора Володимира Путіна, який буде активно заявляти, що США нападають на Росію, нібито використовуючи "українські проксі сили", додав екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT

Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Очередной решительный бывший-колишний...
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28.05.2024 09:14
+8
Огидно спостерігати як колись крутий та сміливий американський ковбой тепер продовжує стятись на власні ковбойські чоботи...
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28.05.2024 09:15
+5
німці за передачу таурус але є шольц
всі відомі політики та воєнні сша за дозвіл бити по території рф але є хтось...
узгодили воєнну допомогу та не поставили зброю в Україну бо заважало щось...
ф 16 нема, бо ***, чомусь...
висновок невтішний..
воює Україна...
а вирішує долю війни ХТО????????
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28.05.2024 09:44
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Очередной решительный бывший-колишний...
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28.05.2024 09:14 Відповісти
мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия, но, существуют мощные политические и военные аргументы, чтобы этого не делать Источник:
Скорее всего мощный аналитик
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28.05.2024 10:07 Відповісти
Огидно спостерігати як колись крутий та сміливий американський ковбой тепер продовжує стятись на власні ковбойські чоботи...
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28.05.2024 09:15 Відповісти
Краще дивитися,,сімпсонів", або ,,губку Боба" ,там більше реальності і правди ! Ковбої, дикий захід це все казки !!!
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28.05.2024 09:43 Відповісти
А вибори?
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28.05.2024 09:20 Відповісти
А раніше виборів ніколи не було? Найбільша помилка Заходу є те, що він почав заігрувати з комуняцькими режимами кацапії та китаю у гонитві за дешевою робочою силою та сировиною (у тому числі й енергетичною).
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28.05.2024 09:48 Відповісти
У нас таких же "экспертов" с прогнозами на телемарафоне полно... Когда от Харькова руины останутся, тогда может и соизволят дать разрешение.
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28.05.2024 09:25 Відповісти
Невже після цього у харків'ян не зміняться погляди на "маршала жукова"? От просто цікаво.
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28.05.2024 09:50 Відповісти
це все, що тебе зараз хвилює? люди гинуть щодня, руйнують житлові будинки, підприємства!
ворог лізе з різних боків, летять ракети, бомби, дрони щодня.
"Хартія", Кракен", 3 ОШБр, 92 ОШБ - харківські підрозділи воюють на всіх найскладніших ділянках фронту і тут ти такий вирішив потужно пукнути, сидячи в глибокому тилу!
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28.05.2024 12:06 Відповісти
У дуже, дуже, дуже глибокому тилу! Аж за 80 км від лінії фронту...
вова, ти б оце не бризкав даремно слиною; я глибоко співчуваю не тільки харків'янам, а й усім українцям, котрим дістається від кацапні. До мого міста теж регулярно прилітають "гостинці" від андрофагів. А те, що я тут "пукаю", то так вирішив мій районний військомат ше у 2014-му; там мені тоді сказали: "дєдушка, вам уже пора думать нє о войнє, а о свойом здаров'є, бойцов у нас бєз вас хватаєт".
А ти, вова, мабуть у Кракені воюєш, чи прямо з шанцю на самому передку зі мною сперечаєшся?
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28.05.2024 16:33 Відповісти
стёпа, ти вчинив погано як людина, коли вирішив рідко пукнути, як тобі здалося крутезним та доречним не в тему і не в той час! але ти стійкий боєць і вирішив сиранути на повну! ниття та виправдання твого обсеру такі собі: спiвчуття(залиш собi, це не щиро), вік(бла-бла-бла), 80 км(це велика відстань) дєдушка, військкомат передумав(кумедний пздж) - все це пiстна хня! щось ще вигадаєш, обов'язково напиши!
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28.05.2024 18:04 Відповісти
Боже, підштовхни їх куди треба, бо куди не треба вони й самі влізуть!
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28.05.2024 09:29 Відповісти
То що ще має прилетіти щоб вони нарешті розродилися отим дозволом? Може щось по Америці від кацапів має прилетіти?
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28.05.2024 09:40 Відповісти
А чи не запізно такі дії кацапні їх "************"? Чи американські чинуші ніколи не чули про пологовий будинок та будинок культури у Маріку та численні ракетні удари по ТРК у містах по усій Україні?
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28.05.2024 09:42 Відповісти
німці за передачу таурус але є шольц
всі відомі політики та воєнні сша за дозвіл бити по території рф але є хтось...
узгодили воєнну допомогу та не поставили зброю в Україну бо заважало щось...
ф 16 нема, бо ***, чомусь...
висновок невтішний..
воює Україна...
а вирішує долю війни ХТО????????
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28.05.2024 09:44 Відповісти
Не "хтось", а "шось". Це--кремлівські гроші у кишенях західних політиків, держслужбовців та медійників. Тільки вони самі не бажають цього помічати, бо ж у них "немає корупції, а є просто "інший погляд" на деякі речі стосовно світового правопорядку...
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28.05.2024 09:57 Відповісти
і я про те, але образно...
всі або куплені за живі гроші або у якихось газпромах в долі чи на посадах.
ось і маємо...
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28.05.2024 10:02 Відповісти
Та вони як били по цивільній інфраструктурі, так і будуть бити, а ви продовжуйте гратись у "підштовхуваня".
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28.05.2024 09:49 Відповісти
Вспомните на этом фоне бредни польского *******, как в ответ Америка "малой кровью, могучим ударом"
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28.05.2024 10:10 Відповісти
Жахне по території України, а не по росії - сильна заява. Ніби після ядерного удару комусь буде важливо, скільки орків здохне на окупованій території.
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28.05.2024 10:35 Відповісти
"************".. А треба ще й підсрачника дати, щоб прискорити "підштовхи"??
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28.05.2024 10:14 Відповісти
Якщо ми маємо бити тільки по своїй території, то хай і Росія б'є тіко по своїй!
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28.05.2024 10:16 Відповісти
Може досить вже пащекувати?
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28.05.2024 10:30 Відповісти
Гертлінг - добре. Але все ж краще Гатлінг.

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28.05.2024 10:34 Відповісти
Геноцид лошадок в трусиках
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28.05.2024 13:15 Відповісти
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, чергова американська куйня
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28.05.2024 10:38 Відповісти
американці не схвалюють, але і не забороняють. Блінкин все чьотко в Києві пояснив.
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28.05.2024 10:39 Відповісти
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28.05.2024 11:42 Відповісти
Ну уже понятно!
Боль и кровь, сумашедшие потери - и только так просыпается хваленый Запад.
Им не больно, сыто комфортно.
А последствия хождения по краю бездны - это рассуждать не политкоректно, розовые пони могут огорчиться
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28.05.2024 13:01 Відповісти
 
 