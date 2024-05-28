Удари РФ по цивільних об’єктах у Харкові підштовхують США дозволити бити по "військових цілях" у Росії, - американський генерал Гертлінг

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати до зниження стандартів застосування американської зброї проти "конкретних військових цілей" на території РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"З огляду на удари Росії по цивільних, ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей", - зазначив Гертлінг, коментуючи удари Росії по харківському "Епіцентру".

За словами генерала у відставці, всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії.

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Гертлінг зауважив, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити

Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю проти цілей в Росії, США повинні бути готові відповісти на потужну кампанію російського диктатора Володимира Путіна, який буде активно заявляти, що США нападають на Росію, нібито використовуючи "українські проксі сили", додав екскомандувач Сухопутних сил США у Європі.

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Удари по території РФ американською зброєю

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не била по території РФ зброєю, наданою західними партнерами.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням скасувати обмеження щодо використання американської зброї по території Росії. А також попросила США допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, потрібно використовувати в межах української території.

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, діяльність якої була пов’язана з питаннями України та Росії, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території, а Сполучені Штати з союзниками мають цьому сприяти.

Спікер Палати представників США Джонсон підтримав ідею України бити по території РФ американською зброєю.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

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