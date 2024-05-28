Міністри оборони країн ЄС розглянуть можливість скасування заборони на удари по РФ західною зброєю, - Боррель

На засіданні ради ЄС на рівні глав Міноборони розглядатимуть питання щодо скасування заборони на застосування західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також стоїть питання про те, чи дозволимо ми використовувати озброєння за територією України, на території Росії. Деякі країни-члени почали вирішувати це питання. Це ще одна важлива тема, яку потрібно обговорити сьогодні", - сказав дипломат.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кожна країна ухвалює рішення з цього приводу на національному рівні.

"Зняття обмежень - це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не запроваджували таких обмежень на озброєння, яке вони поставили Україні, інші ж - запровадили. Я вважаю, нині настав час переглянути ці обмеження", - пояснив він.

За словами Столтенберга, рішення окремих країн зняти таку заборону не роблять Північноатлантичний альянс учасником конфлікту.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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