ДБР з’ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині, питання фортифікацій також розглядається, - речниця Сапьян
Наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи можна було б уникнути прориву ворога під час наступу на півночі Харківської області. Відкрито кримінальні провадження.
Про це заявила прессекретарка Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прорив ворога на Харківщині
Як нагадала Сапьян, 10 травня ворог зумів прорвати перший ешелон оборони, що дозволило йому захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат Збройних силам України (ЗСУ) й мирному населенню.
Кримінальні провадження
Наразі ДБР разом з Генеральним штабом, Службою безпеки України (СБУ), а також підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Усі події відновлюються похвилинно. Зокрема були відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби.
Вже після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони уникнути ворожого прориву та хто повинен нести за це відповідальність.
За словами прессекретаря ДБР, питання зведення фортифікацій також розглядається.
"З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого - про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд", - додала вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.
У 125-й окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.
На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
І це для того щоб замилити очі здачею Херсонської та Запорізької областей. Разом з АЕС.
Там нікого не знайдуть, хоча всі сидять в ОП
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
А критерії будуть з WOT? Чи може з радянської вигадки про "28 панфіловців"?
Вони дійсно повірять, що 3 САУ та 2 танки могли зупинити механізовані колони рашистів? А при цьому ще арта і КАБи прилітають...
Якби офіс дєрьмака направляв стільки ж зусиль на обороноздатність України, скільки він вкладає у відмазування найвеличнішого і перекладання їхніх "проє@алі" на військових, колективний Захід чи Пороха, то може щось і зрушило б з місця, але не в реальності "дєрьмаківської теплої ванни", нажаль
Вчора Юра Бутусов робив стрім. Сиділи у власноруч виритих заступами окопах із калашами та, максімум, ротним гранатометом.
Вовчанськ взагалі лише погранці прикривали з легкою стрілецькою. За ними нікого не було.
Хенерал Пампушкін явно геній!
Звісно, що можна було б ще згадати дорогу на Вовчанськ, а не побудову ліній оборони, але ж кероване ОПою ДБР не буде приймати цей факт до уваги, бо то ж було ДО прориву, а вони розслідують прорив...
Якось так...
Не буду пальцем показувати !
арєстовіч відповів: ********.
всьо! справа закрита.
Зараз ні, тільки чотири цифри - 2019.
Все: 2019 і більше нічого.
Я думаю, люди розуміють, який рік став фатальним для України.
Радитись вже не будуть - винними будуть сержант - командир відділення та 6-7 його хлопців.
🔸недбалого ставлення до військової служби.
Тобто те, шо у вас 3-є придатних на 300 мобілізованих - ви того не будете розглядати, так як бусифікація без розбору пенчіонерів - це ваш наказ. Окей окей. А то шо фортифікації не будувалися і не контролювалися Генштабом - теж невістка всралася?
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби;
Також, в ході кримінального провадження з'ясовуються обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд.
Прогноз розвитку справи:
Самовольне залишення поля бою - визнають винними когось з особового складу.
Недбале ставлення до військової служби - визнають винними когось з особового складу, можливо дійдуть до взводних/ротних.
Фортифікаці - не буде нічого, бо неможливо провести слідчі дії на території, що вже окупована. Справа заглохне.
Висновок: ДБР (як і завжди) виконує функцію пошуку крайніх. І, головне, щоб це ніяким чином не привело до ОП та Зеленського, бо всі ж пам'ятають, як у квітні Зеленський вєщал: "Харків сьогодні захищений, - Зеленський про вкиди росіян щодо наступу на місто" https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkiv-sohodni-zakhyshchenyy-zelenskyy-pro-vkydy-rosiyan-shchodo-nastupu-na-misto
Може ДБР розслідує, чому просрали вторгнення, південь здали? Чи можна вийти на шефа?