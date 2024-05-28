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Харківщина (6053) ДБР (3297)

ДБР з’ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині, питання фортифікацій також розглядається, - речниця Сапьян

дбр

Наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує, чи можна було б уникнути прориву ворога під час наступу на півночі Харківської області. Відкрито кримінальні провадження.

Про це заявила прессекретарка Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Прорив ворога на Харківщині

Як нагадала Сапьян, 10 травня ворог зумів прорвати перший ешелон оборони, що дозволило йому захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією, а також завдати втрат Збройних силам України (ЗСУ) й мирному населенню.

Кримінальні провадження

Наразі ДБР разом з Генеральним штабом, Службою безпеки України (СБУ), а також підрозділами "Харків" та "Хортиця" з'ясовують усі обставини. Усі події відновлюються похвилинно. Зокрема були відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:

  • самовільного залишення поля бою;
  • недбалого ставлення до військової служби.

Вже після з'ясування усіх обставин буде відомо, чи могли Сили оборони уникнути ворожого прориву та хто повинен нести за це відповідальність.

За словами прессекретаря ДБР, питання зведення фортифікацій також розглядається.

"З одного боку ми говоримо про самовільне залишення поля бою, з іншого - про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд", - додала вона.

Також читайте: Прорив кордону на Харківщині: У ДБР підтвердили, що розпочали розслідування. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

У 125-й окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

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Топ коментарі
+12
..а за чонгари, північ Київщини, Мрію, Південь, ЗАЕС.... перевірити кишеньково дермово-портново-татаровському ДБР, напевне, не було звоника з ОПи..
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
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28.05.2024 14:02
+11
нэнэ!
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
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28.05.2024 13:57
+11
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28.05.2024 13:58
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Найвеличнішей вже перевірку проводив чи єто другоє?
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28.05.2024 13:54 Відповісти
Якраз тут вони перевірку зроблять! Бо тут прорив стосується декількох сіл і вовчанська.
І це для того щоб замилити очі здачею Херсонської та Запорізької областей. Разом з АЕС.
Там нікого не знайдуть, хоча всі сидять в ОП
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28.05.2024 14:18 Відповісти
Да! - прочухали
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28.05.2024 13:57 Відповісти
нэнэ!
це, вже якийсь грьобаний сюрреалізм!
тупорилі мєнти, аналізують дії військових?
****, що б я так жив!
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28.05.2024 13:57 Відповісти
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28.05.2024 13:58 Відповісти
вот же ш ІПСО
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28.05.2024 15:42 Відповісти
А чи можна було уникнути прориву на півдні?
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28.05.2024 14:01 Відповісти
Звичайно. Якби хоч трохи фортифікацій збудували та замінували.
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28.05.2024 14:36 Відповісти
..а за чонгари, північ Київщини, Мрію, Південь, ЗАЕС.... перевірити кишеньково дермово-портново-татаровському ДБР, напевне, не було звоника з ОПи..
- хто ж з менеджерів-подєльників Зеленського мародера-какаразніци схоче відповідати за свої злочини?
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28.05.2024 14:02 Відповісти
от сукі ваєнньіє, скажьі?
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28.05.2024 14:05 Відповісти
ЗЕ зруйнував військову прокуратуру (здається, осінню 2019-го), всі її структури, а тепер ті, хто ніц не тямить у військовій справі будуть розслідувати дії військових у бойовій обстановці? Круть!
А критерії будуть з WOT? Чи може з радянської вигадки про "28 панфіловців"?
Вони дійсно повірять, що 3 САУ та 2 танки могли зупинити механізовані колони рашистів? А при цьому ще арта і КАБи прилітають...

Якби офіс дєрьмака направляв стільки ж зусиль на обороноздатність України, скільки він вкладає у відмазування найвеличнішого і перекладання їхніх "проє@алі" на військових, колективний Захід чи Пороха, то може щось і зрушило б з місця, але не в реальності "дєрьмаківської теплої ванни", нажаль
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28.05.2024 14:10 Відповісти
У 125-ої нема ні танків, не важкої арти, бо ТрО.

Вчора Юра Бутусов робив стрім. Сиділи у власноруч виритих заступами окопах із калашами та, максімум, ротним гранатометом.

Вовчанськ взагалі лише погранці прикривали з легкою стрілецькою. За ними нікого не було.

Хенерал Пампушкін явно геній!
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28.05.2024 15:36 Відповісти
То я згадав (на додачу до всього) ще про "потужну допомогу" з 3 САУ та 2 танків, яку надали оборонцям.
Звісно, що можна було б ще згадати дорогу на Вовчанськ, а не побудову ліній оборони, але ж кероване ОПою ДБР не буде приймати цей факт до уваги, бо то ж було ДО прориву, а вони розслідують прорив...
Якось так...
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28.05.2024 15:58 Відповісти
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28.05.2024 14:22 Відповісти
а за 24 лютого 2022 року та наступні прорахунки - хтось уже відповів ?
Не буду пальцем показувати !
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28.05.2024 14:24 Відповісти
так.
арєстовіч відповів: ********.
всьо! справа закрита.
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28.05.2024 14:30 Відповісти
Питання підготовки фортифікацій мало бути першим.Але доблесне ДБР спочатку звинуватило військових.Синєгубов вже б мав сидіти,а не інтерв'ю роздавати.Зелені мародери.
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28.05.2024 14:35 Відповісти
Знаєте, раніше хотілось тексти матюками писати.
Зараз ні, тільки чотири цифри - 2019.
Все: 2019 і більше нічого.
Я думаю, люди розуміють, який рік став фатальним для України.
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28.05.2024 15:02 Відповісти
Люди ТАК, розуміть. Стадо ЗЕлених баранів та вівець ні.
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28.05.2024 15:21 Відповісти
ДБР создовалось для рослідування економічних справ.Може для оскотиненого наріда війскові зберігають гроші в окопах,замість офшорів.
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28.05.2024 15:05 Відповісти
А шо, хтось з того ДБР був у ЗСУ хочаб рядовим, шо вони шось там з'ясовують? Я не кажу про то шоб це з'ясовувати треба буди кадровим військовим, шось розуміти у тактиці та стратегії і богато ще у чому, для чого треба постійно навчсатись військовій справі на різних курсах у різних академіях тощо. є у складі ДБР такі? Назовіть. Чі вони будуть радитись з цього приводу з паааалковником Гриценко або з ХЕРнералом-армії Кузьмуком?
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28.05.2024 15:15 Відповісти
"... ми говоримо про самовільне залишення поля бою" - Джерело:

Радитись вже не будуть - винними будуть сержант - командир відділення та 6-7 його хлопців.
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28.05.2024 15:39 Відповісти
Можна було! Можна! Якби в квітні 19-го дебіли прийняли ліки і не прийшли на виборчі дільниці.
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28.05.2024 15:40 Відповісти
🔸 самовільного залишення поля бою;
🔸недбалого ставлення до військової служби.

Тобто те, шо у вас 3-є придатних на 300 мобілізованих - ви того не будете розглядати, так як бусифікація без розбору пенчіонерів - це ваш наказ. Окей окей. А то шо фортифікації не будувалися і не контролювалися Генштабом - теж невістка всралася?
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28.05.2024 15:40 Відповісти
А що там в цьому самому НБР є фахівці з військової справи? Краще б крадіїв у владі ловили..
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28.05.2024 15:55 Відповісти
Кероване ОПою ДБР шукає кого зробити винуватим в ігноруванні загрози наступу кацапів замість Херпіду Першого.
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28.05.2024 15:59 Відповісти
Як відомо з доповіді прессекретаря, відкриті кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями щодо:
- самовільного залишення поля бою;
- недбалого ставлення до військової служби;

Також, в ході кримінального провадження з'ясовуються обставини, в тому числі чому не було належних фортифікаційних споруд.

Прогноз розвитку справи:

Самовольне залишення поля бою - визнають винними когось з особового складу.
Недбале ставлення до військової служби - визнають винними когось з особового складу, можливо дійдуть до взводних/ротних.
Фортифікаці - не буде нічого, бо неможливо провести слідчі дії на території, що вже окупована. Справа заглохне.

Висновок: ДБР (як і завжди) виконує функцію пошуку крайніх. І, головне, щоб це ніяким чином не привело до ОП та Зеленського, бо всі ж пам'ятають, як у квітні Зеленський вєщал: "Харків сьогодні захищений, - Зеленський про вкиди росіян щодо наступу на місто" https://2day.kh.ua/ua/kharkow/kharkiv-sohodni-zakhyshchenyy-zelenskyy-pro-vkydy-rosiyan-shchodo-nastupu-na-misto
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28.05.2024 16:17 Відповісти
Класика українського жанру: "Наказаніє нєвіеовних і награждение непричасних". Зараз будуть кошмарити показово солдат, щоб інших подохли мовчки, а не про якісь фортифікації запитували. М'ясники.

Може ДБР розслідує, чому просрали вторгнення, південь здали? Чи можна вийти на шефа?
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28.05.2024 16:52 Відповісти
В січні 1945 року ЧА почала наступ в Польщі, Варшава попадала в оточення. Гарнізону була жменька - 5 фортечних батальонів. Комендант запросив дозвіл на вихід, начоперативного відділу Генштабу Бонін санкціонував вихід з міста. Гітлер взнав через добу, впав в буйство, арештували і Боніна і офіцерів-операторів. Генштаб вперся і визнав такий відхід своєчасним і вірним. Бонін до кінця війни просидів в концтаборі, операторів розжалували. А до того Генштаб не раз ставив питання про відхід з Варшави. Все впиралось у впертість Адольфа, який у кінці війни, за свідченням Гудеріана, став повністю наркозалежним.
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28.05.2024 18:10 Відповісти
Це ганьба, коли ручні органи по команді шукають винних серед військових - не маючи жодного на те знань.
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28.05.2024 18:15 Відповісти
 
 