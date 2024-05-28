Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів
Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід посадовцю Приморського районного ТЦК та СП, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації.
Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень.
За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в м. Одесі, маючи право доступу до системи "Оберіг", протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.
Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.
Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що схема ухилення від мобілізації, у яку був залучений фігурант розслідування, почала діяти в липні 2023 року.
Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.
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Бо для того щоб відмазать 140 здорових, але з 10.000$, треба забрати 140 хворих, але без бабла..
вчора марафн сказав що він збагатів на мільйон гривень бо брав по 3-7к баксів з кожного
в середньому 5
я порахував... 5 на 138= 690к баксів на 40 = *****, точно мільйон. а де ще 25 лямів?
а хузна...
бугалтеру треба дати орден..
під дію закону, відбере у селян, ще пару трійку бусиків, і буде щастя в одеській області!