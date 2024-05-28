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Новини
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Одеса (5321) запобіжний захід (452) ухилянти (716) ТЦК та СП (431)

Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який через систему "Оберіг" зробив "непридатними" 138 ухилянтів

Посадовця Одеського ТЦК взяли під варту

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід посадовцю Приморського районного ТЦК та СП, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчий суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень.

За версією слідства, військовослужбовець Приморського РТЦК та СП в м. Одесі, маючи право доступу до системи "Оберіг", протиправно забезпечив несанкціоноване внесення змін в облікових картках 138 військовозобов’язаних осіб.

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Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.

Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що схема ухилення від мобілізації, у яку був залучений фігурант розслідування, почала діяти в липні 2023 року.

Відомо про 138 військовозобов’язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.

Читайте також: До трьох років тюрми засудили двох чоловіків на Харківщині за ухилення від мобілізації

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Топ коментарі
+12
Когда будет-"взяли под стражу должностное лицо ТЦК который отправлял в ЗСУ больных людей"?
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28.05.2024 15:40
+6
Серйозна застава, цілих 6 тисяч доларів
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28.05.2024 15:43
+4
Ну вот теперь понятно почему ТЦК каждый день отлавливают тысячи ухилянтов а на фронте все равно людей не хватает потому что они до фронта не доезжают. Особенно смешно что сумму залога суд назначил меньше чем откуп за одного ухилянта.
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28.05.2024 16:00
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138 * 10000$ ...
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28.05.2024 15:39 Відповісти
Когда будет-"взяли под стражу должностное лицо ТЦК который отправлял в ЗСУ больных людей"?
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28.05.2024 15:40 Відповісти
Ніколи, бо це пряма вказівка влади.
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28.05.2024 15:54 Відповісти
Тоді не вистачіть СІЗО...
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28.05.2024 16:19 Відповісти
Яких сізо? Взяли 300 чоловік - план виконали! А то шо з них 3-є годні кордон захищати на Харківщині - це проблема вже бригади. А потім хто виннтй? Сирський? Павлюк? Звісно шо ні, винний 50-ти річний сержант, шо йому здоровʼя і сили не хватило. Та командування бригади, шо лінію не втримали.
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28.05.2024 16:33 Відповісти
А це ті самі люди.
Бо для того щоб відмазать 140 здорових, але з 10.000$, треба забрати 140 хворих, але без бабла..
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28.05.2024 16:24 Відповісти
Ніколи. На це явно дана санкція від командування сухопутних військ. Інакше вони би так нагло себе не вели
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28.05.2024 16:31 Відповісти
Серйозна застава, цілих 6 тисяч доларів
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28.05.2024 15:43 Відповісти
застава це плата 1 "ухилянта"
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28.05.2024 16:03 Відповісти
тай рахують добре...
вчора марафн сказав що він збагатів на мільйон гривень бо брав по 3-7к баксів з кожного
в середньому 5
я порахував... 5 на 138= 690к баксів на 40 = *****, точно мільйон. а де ще 25 лямів?
а хузна...
бугалтеру треба дати орден..
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28.05.2024 16:09 Відповісти
Сожрала тля (с)...
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28.05.2024 16:25 Відповісти
зелена тля!!!
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28.05.2024 17:55 Відповісти
І що далі? а мусорву будете заджати за ухилянство?
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28.05.2024 15:50 Відповісти
а, на його місце прийшов, молодий голодний, злий.
під дію закону, відбере у селян, ще пару трійку бусиків, і буде щастя в одеській області!
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28.05.2024 15:52 Відповісти
Ну вот теперь понятно почему ТЦК каждый день отлавливают тысячи ухилянтов а на фронте все равно людей не хватает потому что они до фронта не доезжают. Особенно смешно что сумму залога суд назначил меньше чем откуп за одного ухилянта.
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28.05.2024 16:00 Відповісти
ну не ломать же конвеер.. заменят лиш шестеренку , и поехали дальше..
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28.05.2024 16:04 Відповісти
ще трохи, і не буде кому зброю давати..
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28.05.2024 16:14 Відповісти
цікаво, яку ухвалу по запобіжному заходу винесе антикорсуд по колишньому заступнику дермака А.смірнову (судове засідання йде якраз зараз)
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28.05.2024 16:14 Відповісти
138х8000 в сер =1млн 104 тис доляріів. з ким не поділився ?? дурний жлоб
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28.05.2024 16:28 Відповісти
В тому то і біда, шо за сраку беруть лише тих, хто не поділився. А вот якшо ти побив призовника, забра у нього телефон, тримав троє діб, шо родичі не знали де він - це все ок. Ту проблеми нема. Він же 50-ти річний злісний ухилянт
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28.05.2024 16:28 Відповісти
 
 