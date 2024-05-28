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Німеччина (7091) Patriot (285)

ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет, - Bild

patriot

Сили оборони один раз застосували німецький Patriot на власний розсуд через що Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет до системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bild.

Видання зазначає, що у той час як Росія випускає майже 5000 снарядів на Харків на день, Україні не дозволено вистрілити жодним західним снарядом по території РФ.

"Україні також не дозволено використовувати західні ППО проти російських літаків - їй доводиться чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоб боротися із ними.

За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему Patriot з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання.

Також читайте: Нідерланди разом з партнерами планують якнайшвидше зібрати систему Patriot і передати її Україні, - міністерка оборони Оллонгрен

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Топ коментарі
+44
Тварі! Ну, чекайте коли рашка разом з собою дійсно не перетворить світ на ядерний попіл! Мабуть він вже цього заслуговує! І почнеться нова цивілізація!
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28.05.2024 17:29
+31
Ойе я розумію - союзники, рівня бог! "Посмієте вдарити по ворогові - залишимо вас на знищення без ракет ППО!"
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28.05.2024 17:28
+28
А чего ж россии не воевать. Бейте по Украине, по жилым домам, по типографии, по электростанциям и газосховыщам. И знайте, что в ответ ничего не прилетит. Партнеры не позволят по вам в ответ бить. Не позволят уничтожать ваши военные объкты. Так что вперед!
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28.05.2024 17:34
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Уявив собі, як персюки та вузькоокі погрожують ***** за використання їх озброєнь по території України.
Я си тащу! (с)
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28.05.2024 18:29 Відповісти
Нужно записывать эти разговоры и угрозы - и публиковать в открытый доступ - кто конкретно звонил, фамилия, должность и т.п.

Мир и люди должны знать этих подонков.
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28.05.2024 18:31 Відповісти
Во идиоты.. А вр время Второй Мировой войны американцы тоже, наверное, запрещали летать на американских самолетах над Германией, и американским танкам тоже было запрещено ездить по немецкой земле.. )
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28.05.2024 18:33 Відповісти
Під час другої світової якби у нацистів було б стільки ресурсів як у орків і там ще б працювали американські компанії.... то б було те саме...

Гітлеру просто треба було не нападати на англію і запросити американський бізнес інвестувати в їх економіку... тоді б все в нього було б по іншому

Вони перед війною до речі кредитували нацистів і завдяки тим кредитам вони і збудували рейх та вилізли з економічної жоп...
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28.05.2024 20:28 Відповісти
ланцюг на метер добавили, миску на два метри відсунули
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28.05.2024 18:35 Відповісти
А может это кремлевские пранкеры звонили?

Щас подделать голос, звонок - вообще не проблема.
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28.05.2024 18:39 Відповісти
Желаю чтобы США и Германия всегда использовали свое оружие, боеприпасы только над своей территорией. Я думаю, что это придаст безопасности всем им.
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28.05.2024 18:43 Відповісти
Безперечно.
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28.05.2024 22:43 Відповісти
Українці мають лише право подохнути в окопах... але жодним чином не перемогти у війні, ось і вся правда про допомогу Заходу...
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28.05.2024 18:46 Відповісти
Пістец союзнічки🤯
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28.05.2024 18:51 Відповісти
Украине пора поднимать вопрос о возобновлении ядерного статуса
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28.05.2024 19:06 Відповісти
Нам не нужно поднимать никакие вопросы. Просто делаем ЯО боеголовки под наши БПЛА а потом заявляем всему миру, что у нас есть ЯО и пусть партнеры и враги делают с этой инфой что хотят. Если дошло до маразма, что нам прямо говорят: "Мы не хотим, чтобы в Харькове жили люди" то о каких компромисах может быть речь.
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28.05.2024 19:44 Відповісти
З такою кількістю підарів і зрадників з українськими паспортами це майже нереально ...
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28.05.2024 19:47 Відповісти
Что значит делаем? На это ведь ушли бы годы, или не? Появилась методичка в интернете как делать ЯО? Я что то пропустил?
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28.05.2024 20:24 Відповісти
Смішно, ми готові ракети Грім2 та Нептун запустити в серію не можемо .... а ви про ЯО яке потрібно ще десь випробовувати....

я вже не кажу про роки розробок і міліарди коли наш бюджет тільки виживає за рахунок кредитів та допомоги від заходу
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28.05.2024 20:31 Відповісти
Хто платить гроші той і замовляє музику.

Вкраїнчикам треба зрозуміти що їм ніхто нічого не винен і якщо бити туди куди хочете то треба своє мати.

На згадку: у 18-19 роках було затверджено розробку вітчизняного ЗРК "Кільчень" але фактичні роботи так і не розпочались.
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28.05.2024 19:12 Відповісти
********,сэр!!!
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28.05.2024 19:16 Відповісти
Маючи таких "відважних" союзників, і ворогів не треба.
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28.05.2024 19:55 Відповісти
Звичайно, що німці з американцями підари бо змушують нас воювати зі звязаними руками. Але я не розумію чому наші не бють по рашці тією зброєю якою західні союзники дозволяють це робити. Наприклад, англійською, є ще й інші країни які дозволяють.
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28.05.2024 20:25 Відповісти
СОРОМ, всесвітній за такі дії союзників.
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28.05.2024 21:35 Відповісти
ну можна сказати, що в такому випадку ми підірвемо західну АЕС при західному вітрі. Евакуювати людей, закласти вибухівку і купити попкорн.
Зуб даю, питання вирішиться.
Ці дебили, кацапи №2. Вони розуміють лише таку мову.
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28.05.2024 23:54 Відповісти
Ну спробуйте зупиніть. І шо? Дибіли, вот реально
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29.05.2024 09:46 Відповісти
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