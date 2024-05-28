ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет, - Bild

Сили оборони один раз застосували німецький Patriot на власний розсуд через що Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет до системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bild.

Видання зазначає, що у той час як Росія випускає майже 5000 снарядів на Харків на день, Україні не дозволено вистрілити жодним західним снарядом по території РФ.

"Україні також не дозволено використовувати західні ППО проти російських літаків - їй доводиться чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоб боротися із ними.

За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему Patriot з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання.

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