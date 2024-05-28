ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет, - Bild
Сили оборони один раз застосували німецький Patriot на власний розсуд через що Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет до системи ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bild.
Видання зазначає, що у той час як Росія випускає майже 5000 снарядів на Харків на день, Україні не дозволено вистрілити жодним західним снарядом по території РФ.
"Україні також не дозволено використовувати західні ППО проти російських літаків - їй доводиться чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоб боротися із ними.
За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему Patriot з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання.
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Я си тащу! (с)
Мир и люди должны знать этих подонков.
Гітлеру просто треба було не нападати на англію і запросити американський бізнес інвестувати в їх економіку... тоді б все в нього було б по іншому
Вони перед війною до речі кредитували нацистів і завдяки тим кредитам вони і збудували рейх та вилізли з економічної жоп...
Щас подделать голос, звонок - вообще не проблема.
я вже не кажу про роки розробок і міліарди коли наш бюджет тільки виживає за рахунок кредитів та допомоги від заходу
Вкраїнчикам треба зрозуміти що їм ніхто нічого не винен і якщо бити туди куди хочете то треба своє мати.
На згадку: у 18-19 роках було затверджено розробку вітчизняного ЗРК "Кільчень" але фактичні роботи так і не розпочались.
Зуб даю, питання вирішиться.
Ці дебили, кацапи №2. Вони розуміють лише таку мову.