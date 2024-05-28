Столтенберг про удари по території РФ: Українцям буде складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об’єкти по той бік кордону

Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист, яке передбачає і завдання ударів по легітимних військових цілях всередині Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у форматі міністрів оборони в Брюсселі.

"Ми повинні пам'ятати, що відбувається. Це – агресивна війна. Росія напала на іншу країну. І Україна, згідно з міжнародним правом, має право на самооборону, на самозахист. І право на самооборону включає в себе також завдання ударів по цілях за межами України, по легітимних військових цілях всередині Росії. І це особливо актуально зараз", - зазначив генсек.

Як наголосив Столтенберг, найбільш важкі бойові дії зараз відбуваються в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону. І частина кордону – це фактично лінія фронту.

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Генсек НАТО зауважив, що українцям буде "дуже складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об'єкти по той бік кордону".

"Це можуть бути ракетні установки. Це може бути артилерія. Це можуть бути аеродроми, які використовуються для нападу на Україну. І якщо Україна не зможе уражати ці військові об'єкти, їй буде набагато важче захищатися", - додав він.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ураження Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.