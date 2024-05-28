Столтенберг про удари по території РФ: Українцям буде складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об’єкти по той бік кордону
Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист, яке передбачає і завдання ударів по легітимних військових цілях всередині Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у форматі міністрів оборони в Брюсселі.
"Ми повинні пам'ятати, що відбувається. Це – агресивна війна. Росія напала на іншу країну. І Україна, згідно з міжнародним правом, має право на самооборону, на самозахист. І право на самооборону включає в себе також завдання ударів по цілях за межами України, по легітимних військових цілях всередині Росії. І це особливо актуально зараз", - зазначив генсек.
Як наголосив Столтенберг, найбільш важкі бойові дії зараз відбуваються в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону. І частина кордону – це фактично лінія фронту.
Генсек НАТО зауважив, що українцям буде "дуже складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об'єкти по той бік кордону".
"Це можуть бути ракетні установки. Це може бути артилерія. Це можуть бути аеродроми, які використовуються для нападу на Україну. І якщо Україна не зможе уражати ці військові об'єкти, їй буде набагато важче захищатися", - додав він.
Удари західною зброєю по території РФ
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ураження Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Будь ласка, зачекайте...
Nato recognised that Ukraine could fight. It revealed itself as an unexpectedly useful ally, worthy of more support, providing a welcome set of new options in the growing face-off with Putin's Russia.
Slowly, Ukraine was sent increasingly powerful weapons. Overcoming US President Joe Biden's reservations remains a painful process. He feared a third world war if the US and Nato intervened with their own troops, or even if they supplied Ukraine with its most up-to-date military technology.
President Biden was persuaded to allow the supply of elderly American-built F-16 strike aircraft that were being retired by Nato air forces. They have not yet been deployed in combat, allowing Russia's air force more space to attack.
Most Western analysts think President Putin is bluffing when he rattles the nuclear sabre.
China, Russia's essential ally, has made it clear it does not want any use of nuclear weapons. The last thing it needs is a nuclear arms race in East Asia.
In the Western camp, Japan and South Korea, if they felt threatened enough to change their policies, both have the technological capacity to make nuclear weapons.
Joe Biden still does not want to call Vladimir Putin's bluff.
The US continues to impose limits on the use of weapons systems it supplies, forbidding the Ukrainians to hit targets inside Russia.
То як наші можуть наносити удари по кацапії, хіба в твоїх фантазіях?
Ну как с зебилами такими разговаривать?