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Зеленський (22416) Формула миру (96)

У Формулі миру є три пункти, які підтримують майже всі країни: ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, - Зеленський

Зеленський про Формулу миру: є 3 пункти з якими згодні майже всі

Президент розповів з якими трьома пунктами у Формулі миру погоджуються майже всі країни.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці пункти (Формули миру - ред.) базуються саме на статуті ООН. Ми взяли три пункти – ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, там до речі, не тільки обмін, а й повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію українських діточок. Тобто ці три моменти дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в ядерній безпеці і щодо атак на енергетику України", - пояснив Зеленський.

За його словами, всі країни об’єднані навколо згаданих трьох пунктів і це хороший сигнал для початку роботи.

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"Після цього на технічному рівні наші люди, представники лідерів всіх держав будуть пропрацьовувати по деталях кожен з цих пунктів. Якщо ці три запрацюють, то все інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що саме за такою схемою тривала робота над "зерновим коридором" і це дало хороші результати.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Португалії. Там він підписав угоду про безпекову співпрацю між двома країнами. Таким чином, Португалія стала вже 12-ю країною, з якою Україна підписала відповідну угоду.

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Топ коментарі
+17
тобто вони гаряче підтримують лише те, від чого безпека самої України аж ніяк не залежить, я добре зрозумів найвеличнішого?...
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29.05.2024 00:50
+16
Три пункта три пука у калюжу!
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
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29.05.2024 01:01
+9
І як ці три пункти наближають мир?Загодувати китайців українськими зерновими і тоді вони перестануть помагати ху@ляндії?
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29.05.2024 01:00
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Є інтрига . Форум нічого не дасть. Це факт. А от чи буде там Єрмак? Тоді про Лєну та скумбрію взагалі не актуально. нетряпкаякась веде таку політику свого сумнівнолегітимного владарювання , здаючи майбутнє своїх дітей , як батька з історією НЕперемоги України ... Страшно навіть подумати на кого він розміняв їхні долі - на Єрмакасомнойпрішьол сомнойіуйдьот?
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29.05.2024 00:42 Відповісти
По дипломатичному протоколу на аудієнцію з королем беруть дружин,а Зеленський приперся туди з Єрмаком(може ми чогось не знаєм і вони таємно побрались),якщо він до короля Лєнку не взяв,то невже ви думаєте,що на форум Єрмак не поїде?Тай взагалі,цей форум-це дітище Єрмака,він вже два такі робив,цей буде третій.Просто його роздули,як контрнаступ з кавою в Ялті,тільки тому,що Зе треба щось продавати "корисним хом'ячкам",бо навіть серед них рейтинг "найвеличнішого" падає.
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29.05.2024 02:22 Відповісти
Манафорт отримував бабло від Пінчука з Ахмєтовим й не декларував , за що й посидів трохи.А тут Расмуссени вже розумніші - відмивають їх від Єрмаківських намародерених з дпооги Заходу оцим форумом. Так, він посчез давненько - чи від Блінкена сховався чи форум готує . А нетряпкаякась кличе Байдена руку Козира тиснути...
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29.05.2024 02:46 Відповісти
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29.05.2024 02:53 Відповісти
відмивальщики мародерні
Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен започаткували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України
Вершбоу ще є та ще якісь
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29.05.2024 02:55 Відповісти
Мір ва всьом мірі є?
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29.05.2024 00:49 Відповісти
Ще згадав: міру мір.
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29.05.2024 02:17 Відповісти
тобто вони гаряче підтримують лише те, від чого безпека самої України аж ніяк не залежить, я добре зрозумів найвеличнішого?...
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29.05.2024 00:50 Відповісти
Ініціатива України на міжнародному рівні дуже потрібна.

Недарма ху&ло бісеться від цього саміту.

Параша веде активну анті українську пропаганду по всему світу та витрачає на це шалені гроші.

Україна знаходиться під тиском з усіх боків.

Це все так. Але цей Саміт не повинен бути «програний» Україною.
Ми не знаемо всего про підготовку до саміту. Не знаемо варіантів…
З цім можно погодитися, якщо буде рузультат.

Але багатех турбує рівень професіоналізму «владної команди»- Зеленського, ярмарка та іншіх.
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29.05.2024 01:21 Відповісти
Так.
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29.05.2024 06:52 Відповісти
І як ці три пункти наближають мир?Загодувати китайців українськими зерновими і тоді вони перестануть помагати ху@ляндії?
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29.05.2024 01:00 Відповісти
Весь цей цирк-шапіто потрібен лише для того, аби зробити з нелегетимного, найлегетимнішого. Тому це під такими високими гаслами за мир! Є хто проти миру?
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29.05.2024 07:43 Відповісти
Три пункта три пука у калюжу!
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
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29.05.2024 01:01 Відповісти
Ага, значить:
1. Продовольча безпека - дайте нам ще більше красти на зерні та інших продуктах, бо я кожен місяць втрачаю мільярди, які ще треба моїм друзям на серіали та іншу хню виділити.
2. Ядерна безпека- ну петріотами та іншими засобами обставили центр Києва, прості ракети мене не вб'ють, а от ядерною можуть мінуснути мене і всю опу з слугами урода разом взятими. Світ ,забезпеч мені гарантії.
3. Соціальні гарантії- ну для піара потрібно повертати 2-3дітей хоч би в місяць. Хня що я своїми діями сотні тисяч людей дав захопити.

І це все бл? І цим ти бл їбеш мозги своїм свідкам сватів вже мінімум 2 роки? Значить, себе убезпечить, потік бабла в карман убезпечить, піар убезпечить, а ви там воюйте ,помирайте от постійних обстрілів, як хочете і за що хочете будуйте укріплення,платіть хз скільки за комуналку ітд ітд.

Ну що бл, епоха бідності вже закінчилась тупі виборці цього скота? У них закінчилась, а у вас дебіли?
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29.05.2024 01:20 Відповісти
До чого тут *підар*? Ви про щось інше думати можете? Справа про українців, а не про п-ра.
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29.05.2024 06:55 Відповісти
танунах...
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29.05.2024 07:36 Відповісти
Ось ось про це і мова, зелені не українці
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29.05.2024 07:38 Відповісти
Справа , що пдр зі своїми скотами урода все вирішує в країні та відповідальний за всі сплановані пройоПи. Якщо хтось ще цього не усвідомив - то звичайно він ні до чого.
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29.05.2024 10:39 Відповісти
І НАТО не потріно.
Ганьба.
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29.05.2024 01:25 Відповісти
путінське шобло і китайці висралися на всі ці гарантії, саміти і т. д. Поки кацапська шобла реально не отримає по зубах, ніякого миру і безпеки не буде
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29.05.2024 01:40 Відповісти
Ну так, все що не пов'язано з Україною. Всім начхати на геноцид, лише б своя дупка в теплі була.
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29.05.2024 02:16 Відповісти
Та в одне місце те ядерну безпеку. Щоб виграти цю війну нам потрібно її щосили ескалуати тому ядерна беспека йде лісом. Після першого вибуху яз усе стане по своїх місцях
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29.05.2024 02:52 Відповісти
Ну то есть все государства являются членами ООН, которые в силу членства обязались выполнять её Устав, в котором одним из принципов есть уважение суверенитета и территориальной целостности каждой страны.
По мнению зелёных получается вышеуказанный принцип не должен распространяться на Украину? Поэтому они убрали это, приглашая страны
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29.05.2024 03:05 Відповісти
у зе-формулі миру не висточяє головного - сенсу.
яким чином просуватися до того миру?
що потрібно зробити, в першу чергу українській владі, зараз?
що потрібно зробити, що би забезпечити ненапад кацапні на Україну в майбутньому?
самі зелені лозунгі-вскукарекі - ніякої конкретіки, як і ві всьому від зе...
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29.05.2024 03:24 Відповісти
без теріторіальної цілісності х..ня повна, "гуманітарний коридор" - це вигнання народу з його землі? а "продовольча безпека" - це годування різних мавп?
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29.05.2024 03:39 Відповісти
- природа
- земля
- вода
- космічний напрямок
- екологічна безпека
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29.05.2024 03:56 Відповісти
- *****
- буба-узурпація
- опа-кроти
- інопланетянці-гнуси
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29.05.2024 04:10 Відповісти
Потужно
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29.05.2024 05:50 Відповісти
В этих 3-х пунктах "формулы мира" нет главного- способа принуждения параши к миру.
Поэтому данный саммит заранее является ППР (Посидели-Попи@дели-Разошлись).
Дегенератские призывы к Байдену приехать на это позорище только вредят Украине.
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29.05.2024 06:30 Відповісти
Це типу обрано такі напрямки, щоб усі країни сказали - одобрям-с?
Так, можна тоді було б і кацапів запрошувати, і Іран, і КНДР - вони теж за ядерну і продовольчу безпеку, і за мир у всьому світі, і за гуманітарний напрямок. Тільки в кожного свої нюанси
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29.05.2024 06:38 Відповісти
А дурнувата хриплява моська може пояснити ,яким чином три пункти забезпечать Україні повернення окупованих ворогом українських земель???
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29.05.2024 07:22 Відповісти
Йди накуй зі своїми формулами, зрадник гнусявий.
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29.05.2024 07:31 Відповісти
Всі ті формули миру то таке. Мета цього популізму виставити Зе геніальним світовим лідером Сонячної системи і Альфа-Центавра. Україна зеленим до попи, головне - лавинне збагачення і за кордон , половина населення так званої України - вороги України. Перспектива туманна...

ПС: Пардон, я поганий песеміст, але це все вже достало, можете мене лаяти.
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29.05.2024 08:09 Відповісти
"Голубь мира".Мородеры зелёные.
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29.05.2024 08:50 Відповісти
Я відчуваю що можу читати МАЙБУТНЄ ....))))) вангую ......
По ціх трьох пунктах всі проголосують "ЗА" по решті пунктів нічого не відбудеться !
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29.05.2024 10:16 Відповісти
Як то колись співалось:
Йадернаму взриву нєт нєт нєт,
Солнєчнаму міру да да да!
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29.05.2024 10:17 Відповісти
Все про бабло. Де тут мир в Україні?
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29.05.2024 11:07 Відповісти
 
 