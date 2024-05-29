У Формулі миру є три пункти, які підтримують майже всі країни: ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, - Зеленський
Президент розповів з якими трьома пунктами у Формулі миру погоджуються майже всі країни.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ці пункти (Формули миру - ред.) базуються саме на статуті ООН. Ми взяли три пункти – ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, там до речі, не тільки обмін, а й повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію українських діточок. Тобто ці три моменти дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в ядерній безпеці і щодо атак на енергетику України", - пояснив Зеленський.
За його словами, всі країни об’єднані навколо згаданих трьох пунктів і це хороший сигнал для початку роботи.
"Після цього на технічному рівні наші люди, представники лідерів всіх держав будуть пропрацьовувати по деталях кожен з цих пунктів. Якщо ці три запрацюють, то все інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", - зазначив глава держави.
Він зауважив, що саме за такою схемою тривала робота над "зерновим коридором" і це дало хороші результати.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Португалії. Там він підписав угоду про безпекову співпрацю між двома країнами. Таким чином, Португалія стала вже 12-ю країною, з якою Україна підписала відповідну угоду.
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Вершбоу ще є та ще якісь
Недарма ху&ло бісеться від цього саміту.
Параша веде активну анті українську пропаганду по всему світу та витрачає на це шалені гроші.
Україна знаходиться під тиском з усіх боків.
Це все так. Але цей Саміт не повинен бути «програний» Україною.
Ми не знаемо всего про підготовку до саміту. Не знаемо варіантів…
З цім можно погодитися, якщо буде рузультат.
Але багатех турбує рівень професіоналізму «владної команди»- Зеленського, ярмарка та іншіх.
Залишилось тільки саме тих "три пункта", які взагалі ні на що не впливають і питання "гарантій та безпеки" НЕ ВИРІШУЮТЬ!
1. Продовольча безпека - дайте нам ще більше красти на зерні та інших продуктах, бо я кожен місяць втрачаю мільярди, які ще треба моїм друзям на серіали та іншу хню виділити.
2. Ядерна безпека- ну петріотами та іншими засобами обставили центр Києва, прості ракети мене не вб'ють, а от ядерною можуть мінуснути мене і всю опу з слугами урода разом взятими. Світ ,забезпеч мені гарантії.
3. Соціальні гарантії- ну для піара потрібно повертати 2-3дітей хоч би в місяць. Хня що я своїми діями сотні тисяч людей дав захопити.
І це все бл? І цим ти бл їбеш мозги своїм свідкам сватів вже мінімум 2 роки? Значить, себе убезпечить, потік бабла в карман убезпечить, піар убезпечить, а ви там воюйте ,помирайте от постійних обстрілів, як хочете і за що хочете будуйте укріплення,платіть хз скільки за комуналку ітд ітд.
Ну що бл, епоха бідності вже закінчилась тупі виборці цього скота? У них закінчилась, а у вас дебіли?
Ганьба.
По мнению зелёных получается вышеуказанный принцип не должен распространяться на Украину? Поэтому они убрали это, приглашая страны
яким чином просуватися до того миру?
що потрібно зробити, в першу чергу українській владі, зараз?
що потрібно зробити, що би забезпечити ненапад кацапні на Україну в майбутньому?
самі зелені лозунгі-вскукарекі - ніякої конкретіки, як і ві всьому від зе...
- земля
- вода
- космічний напрямок
- екологічна безпека
- буба-узурпація
- опа-кроти
- інопланетянці-гнуси
Поэтому данный саммит заранее является ППР (Посидели-Попи@дели-Разошлись).
Дегенератские призывы к Байдену приехать на это позорище только вредят Украине.
Так, можна тоді було б і кацапів запрошувати, і Іран, і КНДР - вони теж за ядерну і продовольчу безпеку, і за мир у всьому світі, і за гуманітарний напрямок. Тільки в кожного свої нюанси
ПС: Пардон, я поганий песеміст, але це все вже достало, можете мене лаяти.
По ціх трьох пунктах всі проголосують "ЗА" по решті пунктів нічого не відбудеться !
Йадернаму взриву нєт нєт нєт,
Солнєчнаму міру да да да!