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Франція (2902) Макрон Емманюель (1323)

Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон

Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон офіційно представить план можливого направлення французьких військових інструкторів до України.

Про це він заявив під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство DPA.

Як зазначається, план буде представлений під час візиту президента України Володимира Зеленського в Нормандію з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.

"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", - сказав Макрон, згадуючи "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

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Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

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Автор: 
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Топ коментарі
+3
завжди дивувався таким довбограям, як ти: країна гине, а воно шостий рік киває на зе-плісняву тут варіантів два: або ти безнадійне теля, або закордонний ухилянт. інакше, закликав би весь світ впрягатися в нашу війну попри весь *******, що відбувається в країні.
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29.05.2024 11:08
+2
Це все політична гра. Так само як хубло трясе ядрьоними яйцями. Інструктори це краще ніж просто слова. Допоможе вивільнити ресурс і можливо привнесе щось нове. Але не факт, бо інструктори в нас ві більшості бойові. Але в будь якому випадку це добре і краще ніж нічого. Сам факт присутності західних військових в Україні навіть у вигляді інструкторів вже сіль на хвоста пуйлу. А далі може і до більшого розкачаються.
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29.05.2024 11:18
+1
може, краще розгорнути пекарні з круасанами? здувся макроша: від вводу військ впав до розгортання інструкторів
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29.05.2024 10:53
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може, краще розгорнути пекарні з круасанами? здувся макроша: від вводу військ впав до розгортання інструкторів
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29.05.2024 10:53 Відповісти
инструкторов 100 на своих инструкторских мистралях думаю должно хватить и до 1 к ппвошных мастеров,нам фарш ненадо,надо спецы,а шлеперов тюремных на беспощадные штурмы нам должно по первах более менее хватить
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29.05.2024 10:55 Відповісти
очевидно, що мова йде не про спецназ, а про вгодованих французів, що пороху ніколи не нюхали
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29.05.2024 10:57 Відповісти
сам ти здувся, писачка невдоволена...
Хто ще в світі винен, що 73% громадян України є клінічними ідіотами, що доповзли до вавививерження???
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29.05.2024 10:59 Відповісти
завжди дивувався таким довбограям, як ти: країна гине, а воно шостий рік киває на зе-плісняву тут варіантів два: або ти безнадійне теля, або закордонний ухилянт. інакше, закликав би весь світ впрягатися в нашу війну попри весь *******, що відбувається в країні.
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29.05.2024 11:08 Відповісти
такі як ти, мене не дивують бо кончітам обмеженим без відчуття причин та наслідків- вже давно не дивуюсь.
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29.05.2024 11:11 Відповісти
Це все політична гра. Так само як хубло трясе ядрьоними яйцями. Інструктори це краще ніж просто слова. Допоможе вивільнити ресурс і можливо привнесе щось нове. Але не факт, бо інструктори в нас ві більшості бойові. Але в будь якому випадку це добре і краще ніж нічого. Сам факт присутності західних військових в Україні навіть у вигляді інструкторів вже сіль на хвоста пуйлу. А далі може і до більшого розкачаються.
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29.05.2024 11:18 Відповісти
краще, ніж нічого, було б, аби в нас під якісь гарантії не відібрали ЯЗ та інші озброєння типу протипіхотних мін. по факту, нас наїбали демократичними гаслами й тепер бздять стати на захист, як про це кажуть загальні людські цінності
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29.05.2024 11:41 Відповісти
Ага.. аби аби в роті росли гриби... Я таких аби з минулого можу дуже багато тут написати. Але ситуація така як вона є. Куди дивилися старші покоління коли відбирали це все? А точно, в стакан граньонний дивилися. І як би його на заробітки в мацкву зїздить. Або на заводі шось урвать. Та в принципі як і зараз. Стадо баранів.
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29.05.2024 12:05 Відповісти
лукашенко показывал карты когда это еще не было мейстримом)))какая предусмотрительная усатая *******)
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29.05.2024 10:53 Відповісти
Оце і є презідент демократичної країни.Пох рейтінги.Він не кричить-"я не тряпка-бо нквтік".
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29.05.2024 11:07 Відповісти
бо рейтинги йому, справді, вже пох: він добуває другий термін і шансів стати президентом втретє не має. в цій ситуації міг би бути рішучішим. але яєць бракує.
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29.05.2024 11:10 Відповісти
200 тыщ французских "инструкторов" вдоль белорусской границы будет ошень карашо!
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29.05.2024 11:15 Відповісти
Цікаво, що тут було під моїм коментарем?
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29.05.2024 12:18 Відповісти
Merci Monsieur le Président!!!😍
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29.05.2024 12:25 Відповісти
Дивлячись, скільки сюди набігло кремлівських тролів , Макрон все робить вірно ) Слава Україні ! Vive la France!
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29.05.2024 12:27 Відповісти
 
 