Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії є законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Про це Борель заявив за підсумками зустрічі Міністрів оборони ЄС 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми також обговорювали можливість скасувати обмеження на удари західною зброєю по військових об’єктах на російській території. Це є абсолютно законним з погляду міжнародного права, якщо вони наносяться пропорційно", - наголосив він.

Боррель зазначив, що деякі країни готові зняти обмеження на використання Україною своєї зброї для ударів по території Росії, тоді як інші ще розглядають це питання.

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Дипломат ЄС не уточнив кількість країн, які дозволили Україні атакувати західною зброєю цілі в Росії.

Реакція Росії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи слова Борреля про законність пропорційних ударів України по Росії, заявила, що його формула нібито дорівнює тисячам загиблих українців.

"Яка пропорція: один Боррель на десятки тисяч убитих українців для цвітіння "прекрасного саду"?" – написала Захарова в своєму телеграм.

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

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Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.