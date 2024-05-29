Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель
Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії є законними, якщо вони завдаються пропорційно.
Про це Борель заявив за підсумками зустрічі Міністрів оборони ЄС 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми також обговорювали можливість скасувати обмеження на удари західною зброєю по військових об’єктах на російській території. Це є абсолютно законним з погляду міжнародного права, якщо вони наносяться пропорційно", - наголосив він.
Боррель зазначив, що деякі країни готові зняти обмеження на використання Україною своєї зброї для ударів по території Росії, тоді як інші ще розглядають це питання.
Дипломат ЄС не уточнив кількість країн, які дозволили Україні атакувати західною зброєю цілі в Росії.
Реакція Росії
Речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи слова Борреля про законність пропорційних ударів України по Росії, заявила, що його формула нібито дорівнює тисячам загиблих українців.
"Яка пропорція: один Боррель на десятки тисяч убитих українців для цвітіння "прекрасного саду"?" – написала Захарова в своєму телеграм.
Удари по території РФ
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Будь ласка, зачекайте...
Та вся расєя унікальна своєю дикістю і варварством
А
Баба ЯгаБайден проти!
Кацапи ж херячать по центрам Одеси, Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова.
А, союзнички, що скажете?
то, що? мавзолей тютю?
Чекати,поки нас усіх знищать,
враховуючи,що орків у три
рази більше живої сили.
І не тільки синів. Дівчата теж гинуть на фронті. Крім того, гине багато циввльного населення, в тому числі діток..
але таке враження, що вже натякають, що не за їхньою вказівкою, але вони "не стурбуються", якщо подібне відбулось, а тут хтось боїться взяти на себе відповідальність... звичайно, що командування проти волі верховного такого не зробить, тому й кажу, що все за ним...
Офіційний високий чиновник Євросоюзу з поважним виглядом пропонує вимірювати якісь пропорції перед тим, як дати відповідь ворогу, який абсолютно ні чому себе не обмежує?!
Отямтеся, демократи.
Поки до краю "здемократизована" Європа розводить дискусію "про пропорції", Україна щоденно втрачає сотні і сотні своїх найкращих громадян, а планета Земля втрачає мільйони гектарів унікальних чорноземів!
Ганьба такій " безсилій демократії"!!
Треба позбавити ворога його переваги.
А статистику кожного дня буде надавати ГШ РФ ??
Тобто, ми можемо рушити їхні ГЕС ??
Вочевидь бити потрібно по цілям, що відповідають конвенціям про правила ведення війни, в першу чергу по носіям зброї і джерелам атак ворога.
КОЗЛОМОРДОМУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЄРМАКУ ВЖЕ КРИТИ НІЧИМ 🤣
Відмазок більше немає.
Тому справа не в дозволі, а в чомусь іншому. Як кажуть в народі: поганому танцюристу яйця заважають.
Це буде пропорційно?
Пропорційністю війн не виграють!
1 до 10 ото тоді і буде пропорційність!