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Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії є законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Про це Борель заявив за підсумками зустрічі Міністрів оборони ЄС 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми також обговорювали можливість скасувати обмеження на удари західною зброєю по військових об’єктах на російській території. Це є абсолютно законним з погляду міжнародного права, якщо вони наносяться пропорційно", - наголосив він.

Боррель зазначив, що деякі країни готові зняти обмеження на використання Україною своєї зброї для ударів по території Росії, тоді як інші ще розглядають це питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє - по Краснодару, - AFP

Дипломат ЄС не уточнив кількість країн, які дозволили Україні атакувати західною зброєю цілі в Росії.

Реакція Росії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи слова Борреля про законність пропорційних ударів України по Росії, заявила, що його формула нібито дорівнює тисячам загиблих українців.

"Яка пропорція: один Боррель на десятки тисяч убитих українців для цвітіння "прекрасного саду"?" – написала Захарова в своєму телеграм.

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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Топ коментарі
+17
Пропорційні? Це ж скільки рашистських міст можна буде зрівняти з землею, пропорційно до того, як це роблять "асвабадітєлі"!
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29.05.2024 11:45
+17
Отже для пропорційності ми можемо лупити по ''мирняку'' ГЕС-ТЕС ', торгових центрах. А ваші толерасти вереск не здіймуть?
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29.05.2024 11:45
+15
Шоб була пропорціиність потрібно шоб Украіна 2 роки била по рашці день і ніч а вони тільки приимали залізо
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29.05.2024 11:47
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значить рішення вже прийняте. Чекаємо на удари
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29.05.2024 11:41 Відповісти
Знаючи кацапів, вони самі будуть бомбити своїх мирних громадян і розсказувати , що то Україна таке робить.
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29.05.2024 20:38 Відповісти
***** пропорційне із чоловіком скумбрії?
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29.05.2024 11:42 Відповісти
Походу там повинно було бути - дзеркально..бо пропорції - то щось не те..
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29.05.2024 12:21 Відповісти
То все дипломатичні викрутаси, головне мати дозвіл
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29.05.2024 12:48 Відповісти
Головне - то своє мати..тоді дозволу не треба випрошувати. Й політичну волю - а не п'яту колону ухилянтів, сепаратистів й продажної наволочі..
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29.05.2024 14:48 Відповісти
Ви праві, але своє зебанда зрадників саботує, бюджет дерибанить, аж гай гуде. От і виходить, що вся надія на союзників.
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29.05.2024 16:09 Відповісти
Це ще що за формулювання? Якийсь лютий пи₴дець🤦
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29.05.2024 11:44 Відповісти
В України вже мегатон так під 100 йде мінусом,тому би ти не перебити по мордору....
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29.05.2024 18:55 Відповісти
Пропорційні? Це ж скільки рашистських міст можна буде зрівняти з землею, пропорційно до того, як це роблять "асвабадітєлі"!
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29.05.2024 11:45 Відповісти
краще "асвабабздітєлі"
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29.05.2024 11:47 Відповісти
Якщо пропорція в кількості міст наприклад 1:10, то за кожне знищене наше треба знищити 10 їхніх. І то буде справедливо.
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29.05.2024 12:51 Відповісти
Отже для пропорційності ми можемо лупити по ''мирняку'' ГЕС-ТЕС ', торгових центрах. А ваші толерасти вереск не здіймуть?
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29.05.2024 11:45 Відповісти
Якщо врахувати вщент розбомблені міста і села України - то з "пропорційністю" проблем не виникне.
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29.05.2024 11:46 Відповісти
Шоб була пропорціиність потрібно шоб Украіна 2 роки била по рашці день і ніч а вони тільки приимали залізо
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29.05.2024 11:47 Відповісти
Й@бнута на всю голову алкоголічка захєрова так написала про десятки тисяч вбитих українців мовби це Боррель їх вбив, а не кацапські бандформування. Навіть не розуміє,що висерає. Унікальна тварина.
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29.05.2024 11:49 Відповісти
Вона не унікальна, просто пересічна кацапка-людожерка!
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29.05.2024 11:59 Відповісти
Таких "унікальних" тварин у расєє мільйони.
Та вся расєя унікальна своєю дикістю і варварством
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29.05.2024 15:42 Відповісти
Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

А Баба ЯгаБайден проти!
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29.05.2024 11:51 Відповісти
,,Пропорційні"! Звучить як знущання!!!
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29.05.2024 11:56 Відповісти
Може або деменція, або складнощі перекладу?? Бо за логікою повинно бути дзеркально..
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29.05.2024 12:23 Відповісти
Ми згодні і на пропорційність, і на дзеркальність аби це накінець почалося
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29.05.2024 15:44 Відповісти
Їбаште, добре.
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29.05.2024 11:58 Відповісти
ще одне вилізло, військовий стратег. відправити б їх разом із хрипуном десь на Корсіку, щоб не бачити, не чути
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29.05.2024 12:03 Відповісти
Мля що за вербальний вінегрет?
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29.05.2024 12:08 Відповісти
Ну якщо уіпати "атакамсом" по центру мацквы, це ж буде пропорційно?

Кацапи ж херячать по центрам Одеси, Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова.

А, союзнички, що скажете?
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29.05.2024 12:08 Відповісти
"якщо вони пропорційні" - ага, отже можна буде лупити по супермаркетах в оркостані.
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29.05.2024 12:09 Відповісти
в цент києва прилітало багато разів. саме прилітало, а не уламки.
то, що? мавзолей тютю?
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29.05.2024 12:16 Відповісти
А чому не на випередження?
Чекати,поки нас усіх знищать,
враховуючи,що орків у три
рази більше живої сили.
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29.05.2024 12:32 Відповісти
Цей Борель - пустопорожнє маразматичне патякало. Друг Альцгеймера.
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29.05.2024 12:47 Відповісти
В течении двух лет Запад запрещал Украине отвечать на смертоносные бомбежки своих городов когда люди погибали пачками. А теперь когда Украина ослабла до минимума они только начали обсуждать какие-то "пропорциональные ответы". Запад предатели!! Из-за них страна потеряла своих лучших сыновей..
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29.05.2024 14:00 Відповісти
Не через нього, а через клована.

І не тільки синів. Дівчата теж гинуть на фронті. Крім того, гине багато циввльного населення, в тому числі діток..
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29.05.2024 14:51 Відповісти
я гадаю, що такі рішення за "верховним", і те що вони не приймаються, хоча можливо і обговорювалися, то залишається за ним..
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29.05.2024 14:37 Відповісти
Потрібно подати ідею відосики з такими закликами робити легітимному. Не вже це так важко переконати партнерів дати дозвіл бити по мавпоподібним на їх території?
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29.05.2024 16:30 Відповісти
такого не буде, подібні речі обговорюються лишень кулуарно,
але таке враження, що вже натякають, що не за їхньою вказівкою, але вони "не стурбуються", якщо подібне відбулось, а тут хтось боїться взяти на себе відповідальність... звичайно, що командування проти волі верховного такого не зробить, тому й кажу, що все за ним...
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29.05.2024 17:24 Відповісти
Якийсь треш або ж "новація від дипломата-демократа в науку про Війну"!

Офіційний високий чиновник Євросоюзу з поважним виглядом пропонує вимірювати якісь пропорції перед тим, як дати відповідь ворогу, який абсолютно ні чому себе не обмежує?!
Отямтеся, демократи.
Поки до краю "здемократизована" Європа розводить дискусію "про пропорції", Україна щоденно втрачає сотні і сотні своїх найкращих громадян, а планета Земля втрачає мільйони гектарів унікальних чорноземів!

Ганьба такій " безсилій демократії"!!
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29.05.2024 14:59 Відповісти
Легітимний і його єрмак просто це питання не педалюють щоденно 24/7 от воно і стоїть на місті.
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29.05.2024 16:32 Відповісти
Яка , в сраку, пропорційність посл2-х років війни з їх руйнованими ударами і наші дроновські "уколи"? Захід хоче поразки ********* ?
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29.05.2024 15:12 Відповісти
Вишліть еєвродемократам документ із перерахунком усього, що знищили расєйські дикуни в Україні.
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29.05.2024 15:50 Відповісти
І перелік загиблих та поранених..
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29.05.2024 16:04 Відповісти
Щоб досягнути пропорцій щодо рашки нам треба трощити 24/7 місяцями
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29.05.2024 15:53 Відповісти
Ці питання повинен не Борель озвучувати, а постійно міністерство і всі, хто хоч якось дотичний по всім нашим каналам, ну і той хто не втік.
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29.05.2024 16:25 Відповісти
Я вже втомився це казати. Принцип пропорційної відповіді - це основа для уникнення ескалації конфлікту. За кожен удар пропорційну відповідь, але всіма видами озброєння в т.ч. далекобійними крилатими і балістичними ракетами, керованими бомбами.
Треба позбавити ворога його переваги.
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29.05.2024 16:36 Відповісти
Як це обраховується ? Кількістю скинутих бомб, випущених снарядів, ракет та пострілів ?

А статистику кожного дня буде надавати ГШ РФ ??

Тобто, ми можемо рушити їхні ГЕС ??
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29.05.2024 20:02 Відповісти
Так, ідея саме в цьому, стататистику оприлюднює щоденно відповідні підрозділи Сил Оборони, наприклад https://www.facebook.com/kpszsu/?locale=uk_UA Командування Повітряних Сил ЗСУ
Вочевидь бити потрібно по цілям, що відповідають конвенціям про правила ведення війни, в першу чергу по носіям зброї і джерелам атак ворога.
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29.05.2024 20:39 Відповісти
Це на другому році війни вони думають чи дозволяти???? бити своєю зброєю? Да у заходу і сша "велике" майбутнє. Я думаю, що їм воздасться.
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29.05.2024 16:43 Відповісти
Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними Джерело:

КОЗЛОМОРДОМУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЄРМАКУ ВЖЕ КРИТИ НІЧИМ 🤣
Відмазок більше немає.
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29.05.2024 16:43 Відповісти
Англійці та ще ряд країн дали дозвіл, але чомусь не били, а замість того кивали на американців.
Тому справа не в дозволі, а в чомусь іншому. Як кажуть в народі: поганому танцюристу яйця заважають.
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29.05.2024 19:50 Відповісти
Ще Танзанія не погодила, тому чекають...
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29.05.2024 21:34 Відповісти
Ага, бий в барабани.
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29.05.2024 18:22 Відповісти
Тобто за Маріуполь вони нам винні Таганрог, за Бахмут розхерачити Великі Луки, за Попасну Анапу, за Харків - Белгород і так далі, а ще їх чекає відплата за багато тисяч цивільних, вбитих по всій Україні їхніми ракетами і бомбами - для такої пропорційної відповіді треба 10000 далекобійних крилатих ракет, а не тільки дозвіл.
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29.05.2024 18:31 Відповісти
пропорційно це він мав на увазі пропорційно розміру країни по якій наноситься удар.
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29.05.2024 19:16 Відповісти
Якщо рашисти вдарили по Епіцентру, то ми можемо вдарити по їхньому будівельному супермаркету?
Це буде пропорційно?
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29.05.2024 19:46 Відповісти
гадаю по кремлю доцільніше, і хай там запускають свої "великі" %уї, що ними ********** увесь час
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29.05.2024 21:35 Відповісти
може й самознищаться врешті...
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29.05.2024 21:39 Відповісти
З дипломатичного - їб.ште...
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29.05.2024 20:38 Відповісти
пропорційними ударами не переможеш
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29.05.2024 21:42 Відповісти
Вже всі (Блінкен,Борель,Канада,Англія,скандинави,поляки,Литва,Франція...)в один голос говорять: ми не заперечуємо,ви маєте повне право,бийте! Але картава Бубочка продовжує впевнено голосити,що йому забороняють бити по Рашці....І віддає відповідні команди своїм гінденбургам Содолю,Галушкіну та Сиру. А ті й раді старатися..
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29.05.2024 22:50 Відповісти
Ні, щоб просто сказати: "херачте, чим вважаєте за потрібне і куди вважаєте треба" -коротко і зрозуміло. А то цей словесний понос вже ушатав.
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30.05.2024 03:50 Відповісти
Грьобаний барель!
Пропорційністю війн не виграють!
1 до 10 ото тоді і буде пропорційність!
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30.05.2024 05:37 Відповісти
 
 