Польща відновлює буферну зону та передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону з Білоруссю, - Туск

Після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення, у Польщі зміцнять кордон з Білоруссю

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це під час конференції оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Зазначається, що планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону, а також передати усі наявні ресурси для захисту кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", – закликав Дональд Туск.

Його заклик підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш: "Усі засоби у вашому розпорядженні".

Косіняк-Камиш назвав напад на польського солдата "бандитським".

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"Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", – сказав він.

Заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, Польща до 2028 року на кордоні з Росією і Білоруссю побудує укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.