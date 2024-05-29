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Міноборони (7016) Миколаїв (1758) Рекрутинг (107)

У Миколаєві відкрили центр рекрутингу

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони. Це вже 22-й такий центр.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 22-й центр такого типу в Україні. За кілька місяців до центрів рекрутингу звернулося понад 6 000 осіб, з яких 1 800 знаходяться на різних етапах рекрутингу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекрутери допоможуть громадянам долучитися до лав Сил оборони з урахуванням їхньої професії та досвіду.

Центр у Миколаєві пропонує більше 10 000 вакансій у різні підрозділи Сил оборони.

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Молодцы! Вот пример для всей Украины! Если страна стоит на пороге выбора: "Быть или не быть", то всё, абсолютно всё должно быть положено на Алтарь победы. Какое может быть в таком случаи образование, какая культура. наука, спорт, развлечения?! Это всё будет после, после победу Украины! Иначе - да страшно и подумать, - реинкарнация СССР, Берлинская стена, оккупация Европы, создание стран советского (российского) лагеря и плановая убыточная экономика. Всё как при проклятом СССР, только 32 года спустя!
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29.05.2024 15:03 Відповісти
В новопечерських липках у Києві треба також відкрити рекрутинговий центр. Бо мажори і дітки топ чиновників не знають, де можна записатися у військо.
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29.05.2024 15:04 Відповісти
Відбирають хліб у ТЦК...
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29.05.2024 15:04 Відповісти
чому це неможна було робити позаторік? чому
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29.05.2024 15:12 Відповісти
Бо Янетряпка думав про рейтинг і надіявся що все розсосецця саме...
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29.05.2024 15:15 Відповісти
а він може думати? ви бачили його коли він імпровізує) ..... він тільки читає те, що йому у сценарій йєрмак прописав.
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29.05.2024 15:20 Відповісти
а ще такі центри повинні бути закордоном при кожному посольстві чи консульстві і мотиваційний лист повинен бути з тим, що пропонує Україна, але цю роботу повністю провалено можливо навіть навмисно так зроблено було.
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29.05.2024 15:17 Відповісти
 
 