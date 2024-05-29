У Миколаєві відкрили центр рекрутингу
У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони. Це вже 22-й такий центр.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Це 22-й центр такого типу в Україні. За кілька місяців до центрів рекрутингу звернулося понад 6 000 осіб, з яких 1 800 знаходяться на різних етапах рекрутингу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рекрутери допоможуть громадянам долучитися до лав Сил оборони з урахуванням їхньої професії та досвіду.
Центр у Миколаєві пропонує більше 10 000 вакансій у різні підрозділи Сил оборони.
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Таня Филимонова
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