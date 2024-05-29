Залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС, - Стефанішина

Україна виконала всі вимоги та рекомендації ЄС для відкриття переговорів про членство.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів наприкінці червня, де буде надано старт переговорам. За декілька днів на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Ми розраховуємо, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі", - зазначила вона.

Віцепрем'єрка додала, що на сьогодні всі передумови до цього рішення є, а робота триває над конкретним порядком денним і датами заходів.

"Я з радістю можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання, пов'язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі вимоги та рекомендації", - підсумувала Стефанішина.

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