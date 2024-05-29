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Залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС, - Стефанішина

Стефанішина про переговори щодо членства в ЄС

Україна виконала всі вимоги та рекомендації ЄС для відкриття переговорів про членство.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів наприкінці червня, де буде надано старт переговорам. За декілька днів на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Ми розраховуємо, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі", - зазначила вона.

Віцепрем'єрка додала, що на сьогодні всі передумови до цього рішення є, а робота триває над конкретним порядком денним і датами заходів.

"Я з радістю можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання, пов'язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі вимоги та рекомендації", - підсумувала Стефанішина.

Читайте: Стефанішина про перемовини щодо вступу до ЄС: Україна має план В, С і D

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Імітація - нічого що без члена та роялю ... Там у них в ЗЄ команді дєвочки -сосни надрєсіровані!
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29.05.2024 17:16
+2
ШИЗА БЕЗЖАЛЬНО КОСИТЬ ЇХНІ РЯДИ. 1.Хотілось би почути, яка Україна туди потрапить? Та, що залишилась, чи та, що залишиться... 2. Чи розумієте ви, що потрапивши туди, ви не зможете так красти?
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29.05.2024 17:19
+2
Пам'ятайте:
Зе-покидьки ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ!
Нема віри жодному слову, поки незалежне джерело не підтвердить.
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29.05.2024 18:02
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Я з радістю можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання

А до этого какие препятствия были? Где прогресс?
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29.05.2024 17:07 Відповісти
Так, а з ******** вже порішали?
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29.05.2024 17:12 Відповісти
Колишній перший помічник Зеленського Сергій Шефір має громадянство росії.
З 21 травня 2019 року Сергій Нахманович Шефір був призначений першим помічником Зеленського. 30 березня 2024 року звільнений з посади першого помічника Президента України
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Шефір у 2013 році отримав громадянство рф. За даними «Государственной информационной системы миграционного учета» московії, Сергій Шефір отримав російський паспорт 27.09.2013 року. Станом на 4 травня 2024 року цей паспорт є дійсним. https://www.youtube.com/watch?v=tl7Jv-3uFEg Сергій Шефір - один з найближчих довірених людей в оточенні президента Зеленського і особистий друг з часів юності та «Студії Квартал-95». Як і Володимир Зеленський - він народився у Кривому Розі, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з «95-м кварталом» майбутнього президента України.
Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит», яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН. Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.

Видання theБабель писало у 2019 році, що в Москві брати Шефіри жили в одній квартирі із Зеленським.

У декларації Володимира Зеленського за 2023 рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві з Сергієм Шефіром і його братом.
А дружина Шефіра - співвласницею нежитлового приміщення з Оленою Зеленською.
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29.05.2024 17:15 Відповісти
Імітація - нічого що без члена та роялю ... Там у них в ЗЄ команді дєвочки -сосни надрєсіровані!
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29.05.2024 17:16 Відповісти
ШИЗА БЕЗЖАЛЬНО КОСИТЬ ЇХНІ РЯДИ. 1.Хотілось би почути, яка Україна туди потрапить? Та, що залишилась, чи та, що залишиться... 2. Чи розумієте ви, що потрапивши туди, ви не зможете так красти?
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29.05.2024 17:19 Відповісти
1. Скоріше за все в ЄС будуть лише ті, хто зараз при владі та їх посіпаки і ті, хто вже встиг туди потрапити і облаштовується.
2. Чудово розуміють. Тому цинічно та нахабно крадуть абсолютно все у небачених масштабах тут, поки ще є мобілізаційний ресурс, який виграє їм трохи часу власними життями.
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29.05.2024 17:32 Відповісти
"...Залишилися лише організаційні питання..."

Серед організаційних питань переговорів головне - визначити хто конкретно від сторін має вести переговори. Щось підказує, що з української сторони в ці переговори зубами вп'явся Єрмак. Європейці з Єрмаком вже на одному гектарі квіточки збирати не бажають, як і американці. А призначити іншу відповідальну особу Зеленський не може, бо Єрмак йому по вухах надає. От і триндять зелені какульки вже котрий місяць про "організаційні питання", замість почати переговори.
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29.05.2024 17:40 Відповісти
Пам'ятайте:
Зе-покидьки ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ!
Нема віри жодному слову, поки незалежне джерело не підтвердить.
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29.05.2024 18:02 Відповісти
Так ось чого наш Самозакоханий самосванЄць не бажає залишити Банкову. Сподівається що він "вишеньку на тортику" принесе українцям. Мріяти не шкідливо, судячи по пиці та пухленьким кишеням.
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29.05.2024 18:49 Відповісти
У нас страны через два года не будет какое ес, шизоиды?
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29.05.2024 18:55 Відповісти
Шапіто... Серед мільонів сосен нічого не видно, а так схоже на якусь шизоїдну мантру...
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29.05.2024 19:09 Відповісти
Що ви цьотко пиз..те,локшину подавайте в ЄС
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29.05.2024 20:50 Відповісти
Вона марить...
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30.05.2024 01:08 Відповісти
 
 