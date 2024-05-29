Залишилися лише організаційні питання, пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ до ЄС, - Стефанішина
Україна виконала всі вимоги та рекомендації ЄС для відкриття переговорів про членство.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів наприкінці червня, де буде надано старт переговорам. За декілька днів на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Ми розраховуємо, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі", - зазначила вона.
Віцепрем'єрка додала, що на сьогодні всі передумови до цього рішення є, а робота триває над конкретним порядком денним і датами заходів.
"Я з радістю можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання, пов'язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі вимоги та рекомендації", - підсумувала Стефанішина.
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А до этого какие препятствия были? Где прогресс?
З 21 травня 2019 року Сергій Нахманович Шефір був призначений першим помічником Зеленського. 30 березня 2024 року звільнений з посади першого помічника Президента України
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Шефір у 2013 році отримав громадянство рф. За даними «Государственной информационной системы миграционного учета» московії, Сергій Шефір отримав російський паспорт 27.09.2013 року. Станом на 4 травня 2024 року цей паспорт є дійсним. https://www.youtube.com/watch?v=tl7Jv-3uFEg Сергій Шефір - один з найближчих довірених людей в оточенні президента Зеленського і особистий друг з часів юності та «Студії Квартал-95». Як і Володимир Зеленський - він народився у Кривому Розі, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з «95-м кварталом» майбутнього президента України.
Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит», яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН. Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.
Видання theБабель писало у 2019 році, що в Москві брати Шефіри жили в одній квартирі із Зеленським.
У декларації Володимира Зеленського за 2023 рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві з Сергієм Шефіром і його братом.
А дружина Шефіра - співвласницею нежитлового приміщення з Оленою Зеленською.
2. Чудово розуміють. Тому цинічно та нахабно крадуть абсолютно все у небачених масштабах тут, поки ще є мобілізаційний ресурс, який виграє їм трохи часу власними життями.
Серед організаційних питань переговорів головне - визначити хто конкретно від сторін має вести переговори. Щось підказує, що з української сторони в ці переговори зубами вп'явся Єрмак. Європейці з Єрмаком вже на одному гектарі квіточки збирати не бажають, як і американці. А призначити іншу відповідальну особу Зеленський не може, бо Єрмак йому по вухах надає. От і триндять зелені какульки вже котрий місяць про "організаційні питання", замість почати переговори.
Зе-покидьки ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ!
Нема віри жодному слову, поки незалежне джерело не підтвердить.