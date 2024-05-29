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армія рф (16200) Запорізька область (3356) Центр національного спротиву (752)

На окупованих територіях Запоріжжя чоловіків 60-65 років змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, - Центр нацспротиву

Армія РФ

На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Їм обіцяють, що вони проходитимуть службу у тилових підрозділах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому вони вдаються до таких "крайніх" заходів. Крім того, масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем завдання.

У ЦНС зауважують, що лише на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять.

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"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ. А окупантам і колаборантам нагадаємо – міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ. За це доведеться нести відповідальність", - додали в ЦНС.

Читайте: РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

Автор: 
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Топ коментарі
+18
А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
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29.05.2024 19:45
+10
А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
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29.05.2024 19:56
+9
Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
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29.05.2024 19:41
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А думали шо сповзнуть
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Повертайтеся додому, у нас тільки до 60 років призов
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29.05.2024 19:38 Відповісти
Але в окупованій Горлівці чоловіки навіть у 57 років не цікаві до мобілізації.
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29.05.2024 19:38 Відповісти
Скоро зелені і в нас таке зроблять
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29.05.2024 19:39 Відповісти
Не сси, тебе не мобілізують, з енурезом не берут
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29.05.2024 20:05 Відповісти
І це пише той хто в Польшу здимів
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29.05.2024 20:20 Відповісти
Ага, 9 років тому віїхав і навіть тебе не спитав
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29.05.2024 20:50 Відповісти
А є різниця коли? Хоч 20. Якщо самому пощастило не воювати, то інших з безпечного місця звинувачувати в боягузництві це таке... багато розуму не треба, честі не додає, то до чого тоді воно?
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29.05.2024 23:12 Відповісти
А до того що задовбали звинувачувати всіх навколо, Зе їм поганий, а самі тількі і можуть нити в коментарях.
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30.05.2024 06:58 Відповісти
Щось мені не віриться ,в кацапів вистачає молодих і здорових ,навіщо їм старі пердуни ,які і до фронту не доїдуть і щось у цього так званого "Центру нацспротиву" стало дуже багато зашкварів.
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29.05.2024 19:41 Відповісти
А рашистам и не нужно чтобы они сильно воевали. Они их утилизируют в первом же мясном штурме. ***** тупо зачищает землю от украинцев хоть даже прокацапленых. Рашистам нужна зачищеная земля от все кто хоть как то будет помнить как жилось при Украине и может сравнивать.
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29.05.2024 19:45 Відповісти
А чому ж в нас теж мобілізують 50+ ,вони що довше воюватимуть?
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29.05.2024 19:52 Відповісти
Тут я так понимаю ЗЕ просто уничтожает електорат потенциальных конкурентов
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29.05.2024 19:55 Відповісти
ты видел какие в плен попадают,потрепанные пердунеллы?весь этот ******* про супер моб.ресурс и тд и тп. аля как зеркала в зале с шахедами расщитан на недалеких сердобольных хохлов которые еще верят про байки о 2 армии мира.русня на 90% надувает щеки.а так часть за бабки идет и часть тупой заробитчанский фарш аля африканцы.
а ********* да, они мастера
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29.05.2024 19:46 Відповісти
Так правильно вони і гребуть африканців ,а не кацапів , а в нас мобілізують бідняків ,а багаті заброньовуються.
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29.05.2024 19:54 Відповісти
захвативают территории єти саміе предунелли! і гарно захоплюють, чи ні?
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29.05.2024 21:41 Відповісти
Це якраз до того питання, що деякі кажуть, що після захвату України Москва не полізе далі на країни Заходу. Полізе аж бігом. Бо матиме 2-мільйонний мобілізаційний потенціал якого абсолютно не шкода. А навпаки, чим більше загине, тим простіше буде управляти новою територією. Бо аборигени вбиті. Мобілізують всіх від 16 до 70. Їм буде по барабану скільки нгодин протримається боєць. Такою кількістю можна буде затоптати Європу.
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29.05.2024 19:41 Відповісти
Ага , в нас кращі ? Он по Києву вже ходять мєнти з тецекашникамиі перевіряють документи ,а потім наш агіпроп розповідатиме ,що в нас не насильна мобілізація
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29.05.2024 19:48 Відповісти
А мобілізація передбачає твої хатєлки? Мобілізація це примус. Якби країна орієнтувалась виключно на бажаючих, то ти б був вже з польським прапорцем. Це у разі якщо ти тут на кацапів не працюєш. Бо країна вже була би захвачена. Добровольців в такій тотальній бойні недостатньо.
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29.05.2024 19:56 Відповісти
А ви хоч думайте трошки мізками ,якщо людину примусово мобілізувати ,то вона стане потенційним дизертиром ,чи у вас замість мізків тєлємарафон ?
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29.05.2024 20:02 Відповісти
Не без цього. Хтось і буде. Навіть доброволець є потенційним дезертиром. Страх за життя в реальній бойовій ситуації може зробити з будь якої людини тряпку. Але це тільки випадки. Більшість примусово мобілізованих будуть сумлінно воювати.
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29.05.2024 20:07 Відповісти
От страх за життя і зробить його дизертиром ,а ще його зробить дизертиром наша несправедливість , коли бідняків мобілізуть ,а багаті відкуповуються і бронюються ,чи ви як наш агітпроп скажете ,що це "російське іпсо"?
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29.05.2024 20:15 Відповісти
Я скажу, може ти особисто й не ІПСО, але іпсом укушений. Бо по твоєму давайте всі залишимо фронт, не будемо обновлювати дані, будемо топитись в Тисі, здамо Україну кацапам бо: 1) Зеленський 4 раза ухилявся 2) У Порошенка син в Британії 3) Влад Яма вже втік в Америку, а я шо лисий? 4) Лисий з кварталу не воює 5) У когось тесть ваїнком, а в мене немає 6) Поліцейський гроші на дорозі стриже, а мене на фронт. Зачтонамайдані голодав? І так можна без кінця собі виправдання шукати. Та заодно і всім. Це вже якщо ти ІПСО. Травити мізки пересічним українцям начебто і правдою, а по життю фуфлом.
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29.05.2024 20:53 Відповісти
А ти спочатку зміни прапор на аватарці ,а потім вчи мене патріотизму ,от ти такий мотивований ,то й мобілізуйся ,а мені 54 роки ,живу з 83 літнім батьком , дітей не маю і не маю мотивації.
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29.05.2024 21:01 Відповісти
Расеюшку чекаеш?
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29.05.2024 21:09 Відповісти
А ти чому ще не фронті і кого чекаєш ?
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29.05.2024 21:24 Відповісти
А мене не дуже-то беруть з моїм зором. Так-то я у ТЦК давно ходив і ВЛК вже проходив. І ще піду.
Тому мимо, джунчику.
А відповідати одразу я не зобов'язаний - у мене є інші справи і обов'язки, ніж сидіти на форумі 24/7. А щодо повчати - судячи з того, що ти у 54 роки живеш все ще у батьківській хаті, шмаркач з нас двох саме ти. Бо я купив нове житло за чесно заборлені гроші для своєї родини у 32 і до того теж жив не з батьками.
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29.05.2024 22:55 Відповісти
Не всі такі розумні як ти ,і я за своє жиитя прекрасно знаю як в нашій країні "чесно" заробляються гроші олігархами і так званим "бізнесом" так що нічого мені вішати локшину на вуха ,ти не на тєлємарафоні. І ще, до речі, в моєму ще совєтському воєнному білєті в 1988рокі (коли мені було 18 років) написано "Годєн к нєстроєвой службє" і "Нє служил ",так що нічого мені розповідати казочки ,який ти патріот ,І як казав наш вєрховний говнокомандующій вождь і учітєль В,А, Зєлєнскій "Я вам нічєго нє должен" і "Ідіть у сраку "
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30.05.2024 17:33 Відповісти
НІчого ти не знаєш, шмаркачу. Я будував системи керування виробництвом у Китаї, Японії, Південінй Кореї, Великий Британії і тд. І за це мені платили і платять гроші. Чесні.
А такі як ти, нікому не потрібні і ні на що не здатні, судять усіх виключно по собі.
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30.05.2024 18:51 Відповісти
Ну тоді я взагалі нічого не розумію ,навіщо при таких статках було повертатись в Україну ,ти точно великий ідеаліст який живе у паралельній реальності , а в реальній Україні такі нікому не потрібні, а якщо і потрібні, то в якості гарматного м"яса на фронті .
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30.05.2024 19:32 Відповісти
Ну що херою мовчиш ,всрався і не тобі шмаркачу мене повчати,
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29.05.2024 21:35 Відповісти
придуть каци і живо тебе мотивують а діда пристерлять, щоб не годувати. Буде тобі і російський патріотизм, і белка і свисток.
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29.05.2024 21:45 Відповісти
Ще один заброньований " патріот " з Нідерландів намалювався , зміни прапор на аватарці і бігом в ТЦК ,там вже тебе зачекались і потім бігом на фронт в якості гарматного м"яса. Ну ми ж такі розумні ,нехай дурні йдуть ,а ми будемо з дивану мізки промивати ,як ви вже набридли ,диванні патріоти.
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29.05.2024 21:52 Відповісти
Багато фронтовиків через старлінк заходять з польскими америкаанськими, голландскими флажками. Тому стули в би ти пельку, шмаркачу-ждун, який геть нічого у своєму житті не досягнув.
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29.05.2024 22:56 Відповісти
Ти будеш своїм батькам тикати шмаркачу , і як ти кажеш ,що я геть нічого в своєму житті не досягнув і мені немає чого захищати і в мене немає мотивації. , а ти досягнув всього що хотів. ,отже в тебе є мотивація захищати те що ти досягнув ,бо прийдуть кацапи і заберуть всі твої "досягнення".
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30.05.2024 17:20 Відповісти
Ти й є шмаркач. Незалежно від твого віку. Хтось з віком дорослішає, а хтось так і залишається просто старим шмаркачем.
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30.05.2024 18:49 Відповісти
ну кацапи ж мобілізовують. І нічого. Гарно захоплюють укр. землі. То має сенс.
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29.05.2024 21:43 Відповісти
Ти тєлємарафон менш дивист ,а то ще страшніше щось присниться.
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29.05.2024 19:50 Відповісти


Хоч один притомний з адекватним коментарем.
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Ухилянти))
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29.05.2024 19:42 Відповісти
Кацапам треба свіже м'ясо
Тож вигребуть усіх хто є
Всіх без розбору - юних й старців
***** як Жуков загребе ...
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29.05.2024 19:44 Відповісти
Щось з цієї "новини " стирчать будановські вуха.
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29.05.2024 19:44 Відповісти
У нас середній вік в ЗСУ 45 років, а у кацапів 35. Але це не на довго...
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29.05.2024 19:45 Відповісти
Это точно. До 25 планку снизили. Пока. А то ли ещё будет.
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29.05.2024 19:56 Відповісти
А почему не должны снижать? Что - в 25 ты еще не мужчина, еще не гражданин? Напротив - в 25 ты выносливее, быстрее с меньшим количеством болячек, чем в 45.
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29.05.2024 21:11 Відповісти
А в 15 какие резвые. А в года 3 вообще огонь. Дай гранату, будет бежать и подпрыгивать. Зачем тормозить. Всех на убой.
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29.05.2024 21:16 Відповісти
Вот и не посылайте своих кацапят в Украину на убой.
В 3 - это дитя, в 25 абсолютно во всех отношениях взрослый человек в самом рассвете сил.
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29.05.2024 23:01 Відповісти
Кому війна, а кому дуже богато БАБЛА...Вони так ******* БАКСИ і дуже ненавидять АМЕРИКУ .ОСь така нелюбов з любовью.Як таке може бути?А ось бач і є .. Молодець..
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29.05.2024 20:19 Відповісти
Кацапам потрібна українська земля без українців. Ось і поженуть на убой цих ждунів.
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29.05.2024 20:26 Відповісти
Споконвік і всюди ждуна чекає доля гарматного м'яса.
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29.05.2024 21:08 Відповісти
уважно читайте, особливо ті хто не хоче евакуюватися
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29.05.2024 21:20 Відповісти
у нас тут соплі пускають: мені 50, я вже такий старий хворий дід. Ось молодих беріть.
Придуть каци, і загребуть і 18 і 65 річних. І ніхто і не пікне.
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29.05.2024 21:47 Відповісти
Тебе такого розумного першим і заберуть .
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30.05.2024 17:38 Відповісти
Така невтішна ситуація в окупанів, що Україна втрачає території кожного дня
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29.05.2024 21:56 Відповісти
Чекаємо цього в Україні. Бо так завжди : там починають, тут сміються, а потім і тут запроваджують.
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29.05.2024 23:48 Відповісти
Дети против войны | Как полиция преследует школьников за антивоенную позицию в России
https://www.youtube.com/watch?v=ccQeSvsiyAM
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30.05.2024 02:15 Відповісти
 
 