На окупованих територіях Запоріжжя чоловіків 60-65 років змушують підписувати контракти з Міноборони РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Їм обіцяють, що вони проходитимуть службу у тилових підрозділах.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом ситуація із поповненням особового складу армії ворога є вкрай невтішною для окупантів. Тому вони вдаються до таких "крайніх" заходів. Крім того, масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені Кремлем завдання.
У ЦНС зауважують, що лише на тимчасово окупованій Луганщині за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. А випадки залишення військової частини помножилися на двадцять.
"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ. А окупантам і колаборантам нагадаємо – міжнародне право забороняє мобілізовувати мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ. За це доведеться нести відповідальність", - додали в ЦНС.
Будь ласка, зачекайте...
а ********* да, они мастера
Тому мимо, джунчику.
А відповідати одразу я не зобов'язаний - у мене є інші справи і обов'язки, ніж сидіти на форумі 24/7. А щодо повчати - судячи з того, що ти у 54 роки живеш все ще у батьківській хаті, шмаркач з нас двох саме ти. Бо я купив нове житло за чесно заборлені гроші для своєї родини у 32 і до того теж жив не з батьками.
А такі як ти, нікому не потрібні і ні на що не здатні, судять усіх виключно по собі.
Хоч один притомний з адекватним коментарем.
Тож вигребуть усіх хто є
Всіх без розбору - юних й старців
***** як Жуков загребе ...
В 3 - это дитя, в 25 абсолютно во всех отношениях взрослый человек в самом рассвете сил.
Придуть каци, і загребуть і 18 і 65 річних. І ніхто і не пікне.
https://www.youtube.com/watch?v=ccQeSvsiyAM